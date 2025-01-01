//--- descripción

#property description "El script crea el dibujo en la ventana del gráfico."

//--- mostramos la ventana de los parámetros de entrada durante el arranque del script

#property script_show_inputs

//--- los parámetros de entrada del script

input string InpFile="\\Images\\dollar.bmp"; // Nombre del archivo con la imagen

input int InpWidth=24; // coordenada X de la zona de visibilidad

input int InpHeight=24; // coordenada Y de la zona de visibilidad

input int InpXOffset=4; // Desplazamiento de la zona de visibilidad por X

input int InpYOffset=4; // Desplazamiento de la zona de visibilidad por Y

input color InpColor=clrRed; // Color del borde durante la selección

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_SOLID; // Estilo de la línea durante la selección

input int InpPointWidth=1; // Tamaño del punto para los movimientos

input bool InpBack=false; // Objeto al fondo

input bool InpSelection=false; // Seleccionar para mover

input bool InpHidden=true; // Ocultar en la lista de objetos

input long InpZOrder=0; // Prioridad para el clic del ratón

//+------------------------------------------------------------------+

//| Crea el dibujo en la ventana del gráfico |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapCreate(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="Bitmap", // nombre del dibujo

const int sub_window=0, // número de subventana

datetime time=0, // hora del punto de anclaje

double price=0, // precio del punto de anclaje

const string file="", // nombre del archivo con la imagen

const int width=10, // coordenada X de la zona de visibilidad

const int height=10, // coordenada Y de la zona de visibilidad

const int x_offset=0, // desplazamiento de la zona de visibilidad por X

const int y_offset=0, // desplazamiento de la zona de visibilidad por Y

const color clr=clrRed, // color del borde durante la selección

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // estilo de la línea durante la selección

const int point_width=1, // tamaño del punto de desplazamiento

const bool back=false, // al fondo

const bool selection=false, // seleccionar para mover

const bool hidden=true, // ocultar en la lista de objetos

const long z_order=0) // prioridad para el clic del ratón

{

//--- establecemos las coordenadas del punto de anclaje si todavía no han sido establecidas

ChangeBitmapEmptyPoint(time,price);

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- creamos el dibujo

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_BITMAP,sub_window,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al crear el dibujo en la ventana del gráfico! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- establecemos la ruta hacia el archivo con la imagen

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,file))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al cargar la imagen! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- establecemos la zona de visibilidad de la imagen; si los valores del ancho o del alto

//--- superan los valores del ancho o del alto (respectivamente) de la imagen original,

//--- no se dibuja; si los valores del ancho o del alto son inferiores a las dimensiones de la imagen,

//--- se dibuja la parte que corresponde a estas dimensiones

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);

//--- establecemos la parte de la imagen que debe mostrarse en la zona de visibilidad

//--- por defecto se trata de la zona superior izquierda de la imagen; los valores permiten

//--- hacer el desplazamiento de esta esquina y mostrar otra parte de la imagen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset);

//--- establecemos el color del contorno durante el modo de selección del objeto activado

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- establecemos el estilo del contorno durante el modo de selección del objeto activado

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- establecemos el tamaño del punto de enlace con el que se puede mover el objeto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,point_width);

//--- mostramos en el primer plano (false) o al fondo (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- activar (true) o desactivar (false) el modo de desplazamiento de la etiqueta con ratón

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- ocultamos (true) o mostramos (false) el nombre del objeto gráfico en la lista de objetos

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- establecemos la prioridad para obtener el evento de cliquear sobre el gráfico

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Pone nueva imagen para el dibujo |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapSetImage(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="Bitmap", // nombre de la imagen

const string file="") // ruta hacia el archivo

{

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- establecemos la ruta hacia el archivo con la imagen

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,file))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al cargar la imagen! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Mueve el dibujo dentro de la ventana del gráfico |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapMove(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="Bitmap", // nombre del dibujo

datetime time=0, // hora del punto de anclaje

double price=0) // precio del punto de anclaje

{

//--- si las coordenadas del punto de anclaje no han sido establecidas, lo movemos a la barra actual con el precio Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- movemos el punto de anclaje

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al mover el punto de anclaje! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Cambia el tamaño de la zona de visibilidad (tamaño del dibujo) |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapChangeSize(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="Bitmap", // nombre del dibujo

const int width=0, // ancho del dibujo

const int height=0) // alto del dibujo

{

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- cambiamos las dimensiones del dibujo

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al cambiar el ancho del dibujo! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al cambiar el alto del dibujo! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Cambia la coordenada de la esquina superior izquierda de la zona de visibilidad |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapMoveVisibleArea(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="Bitmap", // nombre del dibujo

const int x_offset=0, // coordenada X de la zona de visibilidad

const int y_offset=0) // coordenada Y de la zona de visibilidad

{

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- cambiamos las coordenadas de la zona de visibilidad del dibujo

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al cambiar la coordenada X de la zona de visibilidad! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al cambiar la coordenada Y de la zona de visibilidad! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Elimina el dibujo |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapDelete(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="Bitmap") // nombre del dibujo

{

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- eliminamos la etiqueta

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al eliminar el dibujo! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Comprueba los valores de los puntos de anclaje y para |

//| los valores vacíos establece los valores por defecto |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeBitmapEmptyPoint(datetime &time,double &price)

{

//--- si la hora del punto no ha sido establecida, se colocará en la barra actual

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- si el precio del punto no ha sido establecido, tendrá el valor Bid

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date[]; // array para guardar las fechas de las barras visibles

double close[]; // array para guardar los precios Close

//--- nombre del archivo con la imagen

string file="\\Images\\dollar.bmp";

//--- número de barras visibles en la ventana del gráfico

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- asignación de la memoria

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(close,bars);

//--- llenamos el array de datos

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("¡Fallo al copiar el valor de la hora! Código del error = ",GetLastError());

return;

}

//--- llenamos el array de precios Close

if(CopyClose(Symbol(),Period(),0,bars,close)==-1)

{

Print("¡Fallo al copiar los valores de los precios Close! Código del error = ",GetLastError());

return;

}

//--- definimos con qué frecuencia hay que mostrar las imágenes

int scale=(int)ChartGetInteger(0,CHART_SCALE);

//--- definimos el paso

int step=1;

switch(scale)

{

case 0:

step=27;

break;

case 1:

step=14;

break;

case 2:

step=7;

break;

case 3:

step=4;

break;

case 4:

step=2;

break;

}

//--- creamos los dibujos para los valores High y Low de las barras (con intervalos)

for(int i=0;i<bars;i+=step)

{

//--- creamos los dibujos

if(!BitmapCreate(0,"Bitmap_"+(string)i,0,date[i],close[i],InpFile,InpWidth,InpHeight,InpXOffset,

InpYOffset,InpColor,InpStyle,InpPointWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente

if(IsStopped())

return;

//--- redibujamos el gráfico

ChartRedraw();

// retardo de 0,05 segundo

Sleep(50);

}

//--- retardo de medio segundo

Sleep(500);

//--- eliminamos los signos "Sell"

for(int i=0;i<bars;i+=step)

{

if(!BitmapDelete(0,"Bitmap_"+(string)i))

return;

if(!BitmapDelete(0,"Bitmap_"+(string)i))

return;

//--- redibujamos el gráfico

ChartRedraw();

// retardo de 0,05 segundo

Sleep(50);

}

//---

}