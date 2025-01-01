|
//--- descripción
#property description "El script crea el dibujo en la ventana del gráfico."
//--- mostramos la ventana de los parámetros de entrada durante el arranque del script
#property script_show_inputs
//--- los parámetros de entrada del script
input string InpFile="\\Images\\dollar.bmp"; // Nombre del archivo con la imagen
input int InpWidth=24; // coordenada X de la zona de visibilidad
input int InpHeight=24; // coordenada Y de la zona de visibilidad
input int InpXOffset=4; // Desplazamiento de la zona de visibilidad por X
input int InpYOffset=4; // Desplazamiento de la zona de visibilidad por Y
input color InpColor=clrRed; // Color del borde durante la selección
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_SOLID; // Estilo de la línea durante la selección
input int InpPointWidth=1; // Tamaño del punto para los movimientos
input bool InpBack=false; // Objeto al fondo
input bool InpSelection=false; // Seleccionar para mover
input bool InpHidden=true; // Ocultar en la lista de objetos
input long InpZOrder=0; // Prioridad para el clic del ratón
//+------------------------------------------------------------------+
//| Crea el dibujo en la ventana del gráfico |
//+------------------------------------------------------------------+
bool BitmapCreate(const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="Bitmap", // nombre del dibujo
const int sub_window=0, // número de subventana
datetime time=0, // hora del punto de anclaje
double price=0, // precio del punto de anclaje
const string file="", // nombre del archivo con la imagen
const int width=10, // coordenada X de la zona de visibilidad
const int height=10, // coordenada Y de la zona de visibilidad
const int x_offset=0, // desplazamiento de la zona de visibilidad por X
const int y_offset=0, // desplazamiento de la zona de visibilidad por Y
const color clr=clrRed, // color del borde durante la selección
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // estilo de la línea durante la selección
const int point_width=1, // tamaño del punto de desplazamiento
const bool back=false, // al fondo
const bool selection=false, // seleccionar para mover
const bool hidden=true, // ocultar en la lista de objetos
const long z_order=0) // prioridad para el clic del ratón
{
//--- establecemos las coordenadas del punto de anclaje si todavía no han sido establecidas
ChangeBitmapEmptyPoint(time,price);
//--- anulamos el valor del error
ResetLastError();
//--- creamos el dibujo
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_BITMAP,sub_window,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al crear el dibujo en la ventana del gráfico! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- establecemos la ruta hacia el archivo con la imagen
if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,file))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al cargar la imagen! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- establecemos la zona de visibilidad de la imagen; si los valores del ancho o del alto
//--- superan los valores del ancho o del alto (respectivamente) de la imagen original,
//--- no se dibuja; si los valores del ancho o del alto son inferiores a las dimensiones de la imagen,
//--- se dibuja la parte que corresponde a estas dimensiones
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);
//--- establecemos la parte de la imagen que debe mostrarse en la zona de visibilidad
//--- por defecto se trata de la zona superior izquierda de la imagen; los valores permiten
//--- hacer el desplazamiento de esta esquina y mostrar otra parte de la imagen
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset);
//--- establecemos el color del contorno durante el modo de selección del objeto activado
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- establecemos el estilo del contorno durante el modo de selección del objeto activado
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- establecemos el tamaño del punto de enlace con el que se puede mover el objeto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,point_width);
//--- mostramos en el primer plano (false) o al fondo (true)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- activar (true) o desactivar (false) el modo de desplazamiento de la etiqueta con ratón
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultamos (true) o mostramos (false) el nombre del objeto gráfico en la lista de objetos
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- establecemos la prioridad para obtener el evento de cliquear sobre el gráfico
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Pone nueva imagen para el dibujo |
//+------------------------------------------------------------------+
bool BitmapSetImage(const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="Bitmap", // nombre de la imagen
const string file="") // ruta hacia el archivo
{
//--- anulamos el valor del error
ResetLastError();
//--- establecemos la ruta hacia el archivo con la imagen
if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,file))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al cargar la imagen! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mueve el dibujo dentro de la ventana del gráfico |
//+------------------------------------------------------------------+
bool BitmapMove(const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="Bitmap", // nombre del dibujo
datetime time=0, // hora del punto de anclaje
double price=0) // precio del punto de anclaje
{
//--- si las coordenadas del punto de anclaje no han sido establecidas, lo movemos a la barra actual con el precio Bid
if(!time)
time=TimeCurrent();
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- anulamos el valor del error
ResetLastError();
//--- movemos el punto de anclaje
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al mover el punto de anclaje! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Cambia el tamaño de la zona de visibilidad (tamaño del dibujo) |
//+------------------------------------------------------------------+
bool BitmapChangeSize(const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="Bitmap", // nombre del dibujo
const int width=0, // ancho del dibujo
const int height=0) // alto del dibujo
{
//--- anulamos el valor del error
ResetLastError();
//--- cambiamos las dimensiones del dibujo
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al cambiar el ancho del dibujo! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al cambiar el alto del dibujo! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Cambia la coordenada de la esquina superior izquierda de la zona de visibilidad |
//+------------------------------------------------------------------+
bool BitmapMoveVisibleArea(const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="Bitmap", // nombre del dibujo
const int x_offset=0, // coordenada X de la zona de visibilidad
const int y_offset=0) // coordenada Y de la zona de visibilidad
{
//--- anulamos el valor del error
ResetLastError();
//--- cambiamos las coordenadas de la zona de visibilidad del dibujo
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al cambiar la coordenada X de la zona de visibilidad! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al cambiar la coordenada Y de la zona de visibilidad! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Elimina el dibujo |
//+------------------------------------------------------------------+
bool BitmapDelete(const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="Bitmap") // nombre del dibujo
{
//--- anulamos el valor del error
ResetLastError();
//--- eliminamos la etiqueta
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al eliminar el dibujo! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Comprueba los valores de los puntos de anclaje y para |
//| los valores vacíos establece los valores por defecto |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeBitmapEmptyPoint(datetime &time,double &price)
{
//--- si la hora del punto no ha sido establecida, se colocará en la barra actual
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- si el precio del punto no ha sido establecido, tendrá el valor Bid
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
datetime date[]; // array para guardar las fechas de las barras visibles
double close[]; // array para guardar los precios Close
//--- nombre del archivo con la imagen
string file="\\Images\\dollar.bmp";
//--- número de barras visibles en la ventana del gráfico
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- asignación de la memoria
ArrayResize(date,bars);
ArrayResize(close,bars);
//--- llenamos el array de datos
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("¡Fallo al copiar el valor de la hora! Código del error = ",GetLastError());
return;
}
//--- llenamos el array de precios Close
if(CopyClose(Symbol(),Period(),0,bars,close)==-1)
{
Print("¡Fallo al copiar los valores de los precios Close! Código del error = ",GetLastError());
return;
}
//--- definimos con qué frecuencia hay que mostrar las imágenes
int scale=(int)ChartGetInteger(0,CHART_SCALE);
//--- definimos el paso
int step=1;
switch(scale)
{
case 0:
step=27;
break;
case 1:
step=14;
break;
case 2:
step=7;
break;
case 3:
step=4;
break;
case 4:
step=2;
break;
}
//--- creamos los dibujos para los valores High y Low de las barras (con intervalos)
for(int i=0;i<bars;i+=step)
{
//--- creamos los dibujos
if(!BitmapCreate(0,"Bitmap_"+(string)i,0,date[i],close[i],InpFile,InpWidth,InpHeight,InpXOffset,
InpYOffset,InpColor,InpStyle,InpPointWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente
if(IsStopped())
return;
//--- redibujamos el gráfico
ChartRedraw();
// retardo de 0,05 segundo
Sleep(50);
}
//--- retardo de medio segundo
Sleep(500);
//--- eliminamos los signos "Sell"
for(int i=0;i<bars;i+=step)
{
if(!BitmapDelete(0,"Bitmap_"+(string)i))
return;
if(!BitmapDelete(0,"Bitmap_"+(string)i))
return;
//--- redibujamos el gráfico
ChartRedraw();
// retardo de 0,05 segundo
Sleep(50);
}
//---
}