//+------------------------------------------------------------------+

//| DRAW_BARS.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property description "Indicador para demostrar DRAW_BARS"

#property description "Dibuja en la ventana separada las barras para el símbolo seleccionado"

#property description "El color y el grosor de las barras, igual que el estilo, se cambian de forma aleatoria "

#property description "cada N tics"



#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 4

#property indicator_plots 1

//--- plot Bars

#property indicator_label1 "Bars"

#property indicator_type1 DRAW_BARS

#property indicator_color1 clrGreen

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- parámetros input

input int N=5; // número de tics para el cambio de apariencia

input int bars=500; // número de barras a mostrar

input bool messages=false; // mostrar mensajes en el log "Asesores Expertos"

//--- búfers indicadores

double BarsBuffer1[];

double BarsBuffer2[];

double BarsBuffer3[];

double BarsBuffer4[];

//--- nombre del símbolo

string symbol;

//--- array para almacenar colores

color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen,clrPurple,clrBrown,clrIndianRed};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- si bars es muy pequeño - finalizamos el trabajo antes de tiempo

if(bars<50)

{

Comment("¡Por favor, indique el número más grande de barras! El trabajo del indicador ha sido finalizado");

return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);

}

//--- indicator buffers mapping

SetIndexBuffer(0,BarsBuffer1,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,BarsBuffer2,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(2,BarsBuffer3,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(3,BarsBuffer4,INDICATOR_DATA);

//--- nombre del símbolo para el que se dibujan las barras

symbol=_Symbol;

//--- estableceremos la visualización del símbolo

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,symbol+" Open;"+symbol+" High;"+symbol+" Low;"+symbol+" Close");

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_BARS("+symbol+")");

//--- valor vacío

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=0;

//--- contamos los tics para el cambio del estilo, color y grosor de la línea

ticks++;

//--- si tenemos acumulado un número suficiente de tics

if(ticks>=N)

{

//--- escogeremos nuevo símbolo en la ventana "Observación del mercado"

symbol=GetRandomSymbolName();

//--- cambiamos las propiedades de la línea

ChangeLineAppearance();



int tries=0;

//--- haremos 5 intentos de llenar el búfer con los precios desde symbol

while(!CopyFromSymbolToBuffers(symbol,rates_total) && tries<5)

{

//--- contador de llamadas a la función CopyFromSymbolToBuffers()

tries++;

}

//--- actualizamos el contador de tics pasándolo a cero

ticks=0;

}

//--- return value of prev_calculated for next call

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Llenamos los búfers indicadores con los precios |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CopyFromSymbolToBuffers(string name,int total)

{

//--- vamos a copiar los precios Open, High, Low y Close al array rates[]

MqlRates rates[];

//--- contador de intentos

int attempts=0;

//--- cantidad que se ha copiado ya

int copied=0;

//--- hacemos 25 intentos de obtener la serie temporal para el símbolo necesario

while(attempts<25 && (copied=CopyRates(name,_Period,0,bars,rates))<0)

{

Sleep(100);

attempts++;

if(messages) PrintFormat("%s CopyRates(%s) attempts=%d",__FUNCTION__,name,attempts);

}

//--- si no se ha podido copiar la cantidad suficiente de barras

if(copied!=bars)

{

//--- formaremos la cadena del mensaje

string comm=StringFormat("Para el símbolo %s se ha logrado obtener sólo %d barras de %d solicitadas",

name,

copied,

bars

);

//--- mostraremos el mensaje en un comentario en la ventana principal del gráfico

Comment(comm);

//--- mostramos el mensaje

if(messages) Print(comm);

return(false);

}

else

{

//--- estableceremos la visualización del símbolo

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,name+" Open;"+name+" High;"+name+" Low;"+name+" Close");

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_BARS("+name+")");

}

//--- inicializaremos los búfers con valores vacíos

ArrayInitialize(BarsBuffer1,0.0);

ArrayInitialize(BarsBuffer2,0.0);

ArrayInitialize(BarsBuffer3,0.0);

ArrayInitialize(BarsBuffer4,0.0);

//--- copiamos los precios a los búfers

for(int i=0;i<copied;i++)

{

//--- calcularemos el índice correspondiente para los búfers

int buffer_index=total-copied+i;

//--- escribimos los precios en los búfers

BarsBuffer1[buffer_index]=rates[i].open;

BarsBuffer2[buffer_index]=rates[i].high;

BarsBuffer3[buffer_index]=rates[i].low;

BarsBuffer4[buffer_index]=rates[i].close;

}

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| devuelve aleatoriamente el símbolo desde Market Watch |

//+------------------------------------------------------------------+

string GetRandomSymbolName()

{

//--- número de símbolos mostrados en la ventana "Observación del mercado"

int symbols=SymbolsTotal(true);

//--- posición del símbolo en la lista - un número aleatorio de 0 a symbols

int number=MathRand()%symbols;

//--- devolvemos el nombre del símbolo sobre la posición indicada

return SymbolName(number,true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| cambia la apariencia de las barras |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- cadena para formar la información sobre las propiedades de las barras

string comm="";

//--- bloque del cambio del color de las barras

int number=MathRand(); // obtenemos un número aleatorio

//--- el divisor del número es igual al tamaño del array colors[]

int size=ArraySize(colors);

//--- obtenemos el índice para seleccionar nuevo color como el remanente de la división de números enteros

int color_index=number%size;

//--- estableceremos el color como la propiedad PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);

//--- apuntaremos el color de la línea

comm=comm+"\r

"+(string)colors[color_index];



//--- bloque del cambio del grosor de las barras

number=MathRand();

//--- obtenemos el grosor como el remanente de la división de números enteros

int width=number%5; // el grosor puede ser de 0 a 4

//--- estableceremos el color como la propiedad PLOT_LINE_WIDTH

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);

//--- apuntaremos el grosor de la línea

comm=comm+"\r

Width="+IntegerToString(width);



//--- apuntamos el nombre del símbolo

comm="\r

"+symbol+comm;



//--- mostraremos la información en el gráfico a través del comentario

Comment(comm);

}