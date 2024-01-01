DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Indicadores personalizadosEstilos de indicadores en ejemplosDRAW_COLOR_HISTOGRAM2 

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2

El estilo DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 dibuja un histograma de color especificado — segmentos verticales, usando valores de dos búfers indicadores. Pero a diferencia del estilo DRAW_HISTOGRAM2 unicolor, en este estilo cada columna del histograma puede obtener su propio color desde el conjunto predefinido. Los valores de los extremos de segmentos se cogen del búfer indicador.

El grosor, colores y el estilo del histograma se puede establecer de la misma manera como para el estilo DRAW_HISTOGRAM2 — con las directivas del compilador, o bien dinámicamente, utilizando la función PlotIndexSetInteger(). El cambio dinámico de las propiedades de la construcción gráfica permite cambiar la apariencia del histograma en función de la situación actual.

El estilo DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 se puede utilizar tanto en una subventana separada del gráfico, como en la ventana principal. Los valores vacíos no se dibujan, todos los valores hay que establecer en los búfers indicadores de forma explícita. Los búfers no se inicializan con valores vacíos.

El número de búfers requeridos para construir DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 – 3:

  • dos búfers para guardar el extremo superior e inferior del segmento vertical en cada barra;
  • un búfer para almacenar el índice de color con el que se colorea el segmento (tiene sentido establecer sólo para los valores no vacíos).

Aquí tenemos un ejemplo del indicador que dibuja con un color especificado un histograma entre los precios High y Low. Para cada día de la semana las líneas del histograma tendrán su color. El color de cada día, grosor y el estilo del histograma se cambian de forma aleatoria cada N tics.

Ejemplo del estilo DRAW_COLOR_HISTOGRAM2

Fíjense, inicialmente para la construcción gráfica plot1 con el estilo DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 se establecen 5 colores mediante la directiva del compilador #property indicator_color1, y luego en la función OnCalculate() estos colores se eligen aleatoriamente de 14 colores que se guardan en el array colors[].

El parámetro N está pasado a los parámetros externos del indicador para que exista la posibilidad de establecerlo manualmente (pestaña "Parámetros" en la ventana de propiedades del indicador).

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                        DRAW_COLOR_HISTOGRAM2.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#property description "Indicador para demostrar DRAW_COLOR_HISTOGRAM2"
#property description "Dibuja en cada barra un segmento entre Open y Close"
#property description "El color, grosor y el estilo se cambian de forma aleatoria"
#property description "dentro de cada N tics"
 
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_plots   1
//--- plot ColorHistogram_2
#property indicator_label1  "ColorHistogram_2"
#property indicator_type1   DRAW_COLOR_HISTOGRAM2
//--- estableceremos 5 colores para colorear el histograma por días de la semana (se almacenan en un array especial)
#property indicator_color1  clrRed,clrBlue,clrGreen,clrYellow,clrMagenta
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
 
//--- parámetro input
input int      N=5;              // número de tics para el cambio del histograma
int            color_sections;
//--- búfers de valores
double         ColorHistogram_2Buffer1[];
double         ColorHistogram_2Buffer2[];
//--- búfer para los índices del color
double         ColorHistogram_2Colors[];
//--- el array para almacenar colores tiene 14 elementos
color colors[]=
  {
   clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,
   clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrWhiteSmoke,clrCyan,clrMediumPurple
  };
//--- array para almacenar estilos de trazado de la línea
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,ColorHistogram_2Buffer1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,ColorHistogram_2Buffer2,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,ColorHistogram_2Colors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//--- estableceremos el valor vacío
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//---- número de colores para colorear la sinusoide
   color_sections=8;   //  ver comentario para la propiedad #property indicator_color1      
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   static int ticks=0;
//--- contamos los tics para el cambio del estilo, color y grosor de la línea
   ticks++;
//--- si tenemos acumulado un número crítico de tics,
   if(ticks>=N)
     {
      //--- cambiamos las propiedades de la línea
      ChangeLineAppearance();
      //--- cambiamos los colores con los que se dibuja el histograma
      ChangeColors(colors,color_sections);      
      //--- actualizamos el contador de tics pasándolo a cero
      ticks=0;
     }
 
//--- cálculos de los valores del indicador
   int start=0;
//--- para obtener el día de la semana por la hora de apertura de cada barra
   MqlDateTime dt;
//--- si el cálculo ya ha sido realizado en el arranque anterior de OnCalculate
   if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1; // fijaremos el inicio del cálculo a partir de penúltima barra
//--- llenamos el búfer indicador con valores
   for(int i=start;i<rates_total;i++)
     {
      TimeToStruct(time[i],dt);
      //--- valor
      ColorHistogram_2Buffer1[i]=high[i];
      ColorHistogram_2Buffer2[i]=low[i];
      //--- establecemos el índice de color según el día de la semana
      int day=dt.day_of_week;
      ColorHistogram_2Colors[i]=day;
     }
//--- volveremos el valor prev_calculated para la siguiente llamada de la función
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|  cambia el color de segmentos de la línea                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void  ChangeColors(color  &cols[],int plot_colors)
  {
//--- número de colores
   int size=ArraySize(cols);
//--- 
   string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r\n\r\n";
 
//--- definimos de forma aleatoria un color nuevo para cada índice de colores
   for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)
     {
      //--- obtendremos un número aleatorio
      int number=MathRand();
      //--- obtendremos un índice en el array col[] como el remanente de la división de números enteros
      int i=number%size;
      //--- estableceremos el color para cada índice como la propiedad PLOT_LINE_COLOR
      PlotIndexSetInteger(0,                    //  número del estilo gráfico
                          PLOT_LINE_COLOR,      //  identificador de la propiedad
                          plot_color_ind,       //  índice del color donde escribiremos el color
                          cols[i]);             //  nuevo color
      //--- apuntaremos los colores
      comm=comm+StringFormat("HistogramColorIndex[%d]=%s \r\n",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));
      ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| cambia la apariencia de la línea trazada en el indicador            |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
  {
//--- cadena para formar la información sobre las propiedades de la línea
   string comm="";
//--- bloque de cambio del grosor de la línea
   int number=MathRand();
//--- obtenemos el grosor como el remanente de la división de números enteros
   int width=number%5; // el grosor puede ser de 0 a 4
//--- estableceremos el color como la propiedad PLOT_LINE_WIDTH
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- apuntaremos el grosor de la línea
   comm=comm+" Width="+IntegerToString(width);
 
//--- bloque de cambio del estilo de la línea
   number=MathRand();
//--- el divisor del número es igual al tamaño del array styles
   int size=ArraySize(styles);
//--- obtenemos el índice para seleccionar nuevo estilo como el remanente de la división de números enteros
   int style_index=number%size;
//--- estableceremos el color como la propiedad PLOT_LINE_COLOR
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- apuntaremos el estilo de la línea
   comm=EnumToString(styles[style_index])+", "+comm;
//--- mostraremos la información en el gráfico a través del comentario
   Comment(comm);
  }