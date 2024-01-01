//+------------------------------------------------------------------+

//| DRAW_COLOR_HISTOGRAM.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property description "Indicador para demostrar DRAW_COLOR_HISTOGRAM"

#property description "Dibuja la sinusoide como un histograma en otra ventana"

#property description "El color y el grosor de las columnas se cambian de forma aleatoria"

#property description "dentro de cada N tics"

#property description "El parámetro bars establece el número de barras para la repetición de la sinusoide"



#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 2

#property indicator_plots 1

//--- parámetros input

input int bars=30; // período de la sinusoide en barras

input int N=5; // número de tics para el cambio del histograma

//--- plot Color_Histogram

#property indicator_label1 "Color_Histogram"

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM

//--- estableceremos 8 colores para colorear los segmentos (se guardan en un array especial)

#property indicator_color1 clrRed,clrGreen,clrBlue,clrYellow,clrMagenta,clrCyan,clrMediumSeaGreen,clrGold

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- búfer de valores

double Color_HistogramBuffer[];

//--- búfer para los índices de colores

double Color_HistogramColors[];

//--- factor para obtener el ángulo 2Pi en radiánes al multiplicar por el parámetro bars

double multiplier;

int color_sections;

//--- el array para almacenar colores tiene 14 elementos

color colors[]=

{

clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,

clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrWhiteSmoke,clrCyan,clrMediumPurple

};

//--- array para almacenar estilos de trazado de la línea

ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- indicator buffers mapping

SetIndexBuffer(0,Color_HistogramBuffer,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,Color_HistogramColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);

//---- número de colores para colorear la sinusoide

color_sections=8; // ver comentario para la propiedad #property indicator_color1

//--- calcularemos el multiplicador

if(bars>1)multiplier=2.*M_PI/bars;

else

{

PrintFormat("Establezca el valor bars=%d mayor que 1",bars);

//--- finalización anticipada del trabajo del indicador

return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);

}

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=0;

//--- contamos los tics para el cambio del estilo, color y grosor de la línea

ticks++;

//--- si tenemos acumulado un número crítico de tics,

if(ticks>=N)

{

//--- cambiamos las propiedades de la línea

ChangeLineAppearance();

//--- cambiamos los colores con los que se dibuja el histograma

ChangeColors(colors,color_sections);

//--- actualizamos el contador de tics pasándolo a cero

ticks=0;

}



//--- cálculos de los valores del indicador

int start=0;

//--- si el cálculo ya ha sido realizado en el arranque anterior de OnCalculate

if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1; // fijaremos el inicio del cálculo a partir de penúltima barra

//--- llenamos el búfer indicador con valores

for(int i=start;i<rates_total;i++)

{

//--- valor

Color_HistogramBuffer[i]=sin(i*multiplier);

//--- color

int color_index=i%(bars*color_sections);

color_index/=bars;

Color_HistogramColors[i]=color_index;

}

//--- volveremos el valor prev_calculated para la siguiente llamada de la función

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| cambia el color de segmentos de la línea |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeColors(color &cols[],int plot_colors)

{

//--- número de colores

int size=ArraySize(cols);

//---

string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r

\r

";



//--- definimos de forma aleatoria un color nuevo para cada índice de colores

for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)

{

//--- obtendremos un número aleatorio

int number=MathRand();

//--- obtendremos un índice en el array col[] como el remanente de la división de números enteros

int i=number%size;

//--- estableceremos el color para cada índice como la propiedad PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0, // número del estilo gráfico

PLOT_LINE_COLOR, // identificador de la propiedad

plot_color_ind, // índice del color donde escribiremos el color

cols[i]); // nuevo color

//--- apuntaremos los colores

comm=comm+StringFormat("HistogramColorIndex[%d]=%s \r

",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));

ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| cambia la apariencia de la línea trazada en el indicador |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- cadena para formar la información sobre las propiedades de la línea

string comm="";

//--- bloque de cambio del grosor de la línea

int number=MathRand();

//--- obtenemos el grosor como el remanente de la división de números enteros

int width=number%5; // el grosor puede ser de 0 a 4

//--- estableceremos el color como la propiedad PLOT_LINE_WIDTH

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);

//--- apuntaremos el grosor de la línea

comm=comm+" Width="+IntegerToString(width);



//--- bloque de cambio del estilo de la línea

number=MathRand();

//--- el divisor del número es igual al tamaño del array styles

int size=ArraySize(styles);

//--- obtenemos el índice para seleccionar nuevo estilo como el remanente de la división de números enteros

int style_index=number%size;

//--- estableceremos el color como la propiedad PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);

//--- apuntaremos el estilo de la línea

comm=EnumToString(styles[style_index])+", "+comm;

//--- mostraremos la información en el gráfico a través del comentario

Comment(comm);

}