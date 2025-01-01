|
//--- conectamos la biblioteca de los elementos de control
#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>
//--- constantes predefinidas
#define X_PROPERTY_NAME_1 10 // coordenada X del nombre de la propiedad en la primera columna
#define X_PROPERTY_VALUE_1 225 // x-coordenada X del valor de la propiedad en la primera columna
#define X_PROPERTY_NAME_2 345 // coordenada X del nombre de la propiedad en la segunda y la tercera columnas
#define X_PROPERTY_VALUE_2 550 // coordenada X del valor de la propiedad en la segunda y la tercera columnas
#define X_BUTTON_1 285 // coordenada X del botón en la primera columna
#define X_BUTTON_2 700 // coordenada X del botón en la segunda columna
#define Y_PROPERTY_1 30 // coordenada Y del inicio de la primera y la segunda columnas
#define Y_PROPERTY_2 286 // coordenada Y del inicio de la tercera columna
#define Y_DISTANCE 16 // distancia por el eje Y entre las filas
#define LAST_PROPERTY_NUMBER 111 // el número de la última propiedad gráfica
//--- parámetros de entrada
input color InpFirstColor=clrDodgerBlue; // Color de las filas impares
input color InpSecondColor=clrGoldenrod; // Color de las filas pares
//--- variables y arrays
CChartObjectLabel ExtLabelsName[]; // etiquetas para visualizar los nombres de propiedades
CChartObjectLabel ExtLabelsValue[]; // etiquetas para visualizar los valores de propiedades
CChartObjectButton ExtButtons[]; // botones
int ExtNumbers[]; // índices de propiedades
string ExtNames[]; // nombres de propiedades
uchar ExtDataTypes[]; // tipos de datos de propiedades (integer, double, string)
uint ExtGroupTypes[]; // array que almacena los datos sobre la pertenencia de las propiedades a uno de los grupos
uchar ExtDrawTypes[]; // array que almacena los datos sobre el modo de visualización de las propiedades
double ExtMaxValue[]; // valores máximos permitidos para las propiedades durante su trabajo con este panel
double ExtMinValue[]; // valores mínimos permitidos para las propiedades durante su trabajo con este panel
double ExtStep[]; // pasos para cambiar las propiedades
int ExtCount; // número total de todas las propiedades
color ExtColors[2]; // array de colores para visualizar las filas
string ExtComments[2]; // array de comentarios (para la propiedad CHART_COMMENT)
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- mostramos el comentario sobre el gráfico
Comment("SomeComment");
//--- guardamos los colores en el array para conmutarse luego entre ellos
ExtColors[0]=InpFirstColor;
ExtColors[1]=InpSecondColor;
//--- guardamos los comentarios en el array para conmutarse luego entre ellos
ExtComments[0]="FirstComment";
ExtComments[1]="SecondComment";
//--- preparamos y visualizamos el panel de control de las propiedades del gráfico
if(!PrepareControls())
return(INIT_FAILED);
//--- ejecución con éxito
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Deinitialization function of the expert |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//--- quitamos el texto del comentario en el gráfico
Comment("");
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Manejador de eventos del gráfico |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
const long &lparam,
const double &dparam,
const string &sparam)
{
//--- comprobación del evento de pinchar sobre un objeto del gráfico
if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)
{
//--- dividimos el nombre del objeto por el separador
string obj_name[];
StringSplit(sparam,'_',obj_name);
//--- prueba de que si el objeto es un botón
if(obj_name[0]=="Button")
{
//--- obtenemos el índice del botón
int index=(int)StringToInteger(obj_name[1]);
//--- ponemos el botón en el estado no presionado
ExtButtons[index].State(false);
//--- establecemos nuevo valor de la propiedad en función de su tipo
if(ExtDataTypes[index]=='I')
ChangeIntegerProperty(index);
if(ExtDataTypes[index]=='D')
ChangeDoubleProperty(index);
if(ExtDataTypes[index]=='S')
ChangeStringProperty(index);
}
}
//--- redibujo de valores de propiedad
RedrawProperties();
ChartRedraw();
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Cambio de la propiedad integer del gráfico |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeIntegerProperty(const int index)
{
//--- obtenemos el valor actual de la propiedad
long value=ChartGetInteger(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ExtNumbers[index]);
//--- determinamos el siguiente valor de la propiedad
switch(ExtDrawTypes[index])
{
case 'C':
value=GetNextColor((color)value);
break;
default:
value=(long)GetNextValue((double)value,index);
break;
}
//--- establecemos nuevo valor de la propiedad
ChartSetInteger(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ExtNumbers[index],0,value);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Cambio de la propiedad double del gráfico |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeDoubleProperty(const int index)
{
//--- obtenemos el valor actual de la propiedad
double value=ChartGetDouble(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ExtNumbers[index]);
//--- determinamos el siguiente valor de la propiedad
value=GetNextValue(value,index);
//--- establecemos nuevo valor de la propiedad
ChartSetDouble(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ExtNumbers[index],value);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Cambio de la propiedad string del gráfico |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeStringProperty(const int index)
{
//--- variable estática para conmutar dentro del array de comentarios ExtComments
static uint comment_index=1;
//--- cambiamos el índice para obtener otro comentario
comment_index=1-comment_index;
//--- establecemos nuevo valor de la propiedad
ChartSetString(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_STRING)ExtNumbers[index],ExtComments[comment_index]);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Determinación del siguiente valor de la propiedad |
//+------------------------------------------------------------------+
double GetNextValue(const double value,const int index)
{
if(value+ExtStep[index]<=ExtMaxValue[index])
return(value+ExtStep[index]);
else
return(ExtMinValue[index]);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Obtención del siguiente color para la propiedad del tipo color |
//+------------------------------------------------------------------+
color GetNextColor(const color clr)
{
//--- devolvemos el siguiente valor del color
switch(clr)
{
case clrWhite: return(clrRed);
case clrRed: return(clrGreen);
case clrGreen: return(clrBlue);
case clrBlue: return(clrBlack);
default: return(clrWhite);
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Redibujo de valores de las propiedades |
//+------------------------------------------------------------------+
void RedrawProperties(void)
{
//--- texto del valor de la propiedad
string text;
long value;
//--- ciclo según el número de propiedades
for(int i=0;i<ExtCount;i++)
{
text="";
switch(ExtDataTypes[i])
{
case 'I':
//--- obtenemos el valor actual de la propiedad
if(!ChartGetInteger(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ExtNumbers[i],0,value))
break;
//--- texto de la propiedad integer
switch(ExtDrawTypes[i])
{
//--- propiedad del color
case 'C':
text=(string)((color)value);
break;
//--- propiedad booleana
case 'B':
text=(string)((bool)value);
break;
//--- propiedad de la enumeración ENUM_CHART_MODE
case 'M':
text=EnumToString((ENUM_CHART_MODE)value);
break;
//--- propiedad de la enumeración ENUM_CHART_VOLUME_MODE
case 'V':
text=EnumToString((ENUM_CHART_VOLUME_MODE)value);
break;
//--- número del tipo int
default:
text=IntegerToString(value);
break;
}
break;
case 'D':
//--- texto de la propiedad double
text=DoubleToString(ChartGetDouble(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ExtNumbers[i]),4);
break;
case 'S':
//--- texto de la propiedad string
text=ChartGetString(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_STRING)ExtNumbers[i]);
break;
}
//--- visualizamos el valor de la propiedad
ExtLabelsValue[i].Description(text);
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Crear el panel para gestionar las propiedades del gráfico |
//+------------------------------------------------------------------+
bool PrepareControls(void)
{
//--- adjudicamos la memoria para los arrays con reserva
MemoryAllocation(LAST_PROPERTY_NUMBER+1);
//--- variables
int i=0; // variable del ciclo
int col_1=0; // número de propiedades en la primera columna
int col_2=0; // número de propiedades en la segunda columna
int col_3=0; // número de propiedades en la tercera columna
//--- número de propiedades actuales - 0
ExtCount=0;
//--- buscamos las propiedades en el ciclo
while(i<=LAST_PROPERTY_NUMBER)
{
//--- guardamos el número actual de la propiedad
ExtNumbers[ExtCount]=i;
//--- aumentamos el valor de la variable del ciclo
i++;
//--- comprobamos si hay propiedad con este número
if(CheckNumber(ExtNumbers[ExtCount],ExtNames[ExtCount],ExtDataTypes[ExtCount],ExtGroupTypes[ExtCount],ExtDrawTypes[ExtCount]))
{
//--- creamos los elementos de control para la propiedad
switch(ExtGroupTypes[ExtCount])
{
case 1:
//--- creamos las etiquetas y el botón para la propiedad
if(!ShowProperty(ExtCount,0,X_PROPERTY_NAME_1,X_PROPERTY_VALUE_1,X_BUTTON_1,Y_PROPERTY_1+col_1*Y_DISTANCE,true))
return(false);
//--- el número de elementos en la primera columna se ha aumentado
col_1++;
break;
case 2:
//--- creamos las etiquetas y el botón para la propiedad
if(!ShowProperty(ExtCount,1,X_PROPERTY_NAME_2,X_PROPERTY_VALUE_2,X_BUTTON_2,Y_PROPERTY_1+col_2*Y_DISTANCE,true))
return(false);
//--- el número de elementos en la segunda columna se ha aumentado
col_2++;
break;
case 3:
//--- creamos sólo las etiquetas para la propiedad
if(!ShowProperty(ExtCount,2,X_PROPERTY_NAME_2,X_PROPERTY_VALUE_2,0,Y_PROPERTY_2+col_3*Y_DISTANCE,false))
return(false);
//--- el número de elementos en la tercera columna se ha aumentado
col_3++;
break;
}
//--- determinamos el valor máximo, mínimo y el paso
GetMaxMinStep(ExtNumbers[ExtCount],ExtMaxValue[ExtCount],ExtMinValue[ExtCount],ExtStep[ExtCount]);
//--- aumentamos el número de propiedades
ExtCount++;
}
}
//--- liberamos la memoria que no se utiliza por los arrays
MemoryAllocation(ExtCount);
//--- redibujamos los valores de las propiedades
RedrawProperties();
ChartRedraw();
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Adjudicación de memoria para los arrays |
//+------------------------------------------------------------------+
void MemoryAllocation(const int size)
{
ArrayResize(ExtLabelsName,size);
ArrayResize(ExtLabelsValue,size);
ArrayResize(ExtButtons,size);
ArrayResize(ExtNumbers,size);
ArrayResize(ExtNames,size);
ArrayResize(ExtDataTypes,size);
ArrayResize(ExtGroupTypes,size);
ArrayResize(ExtDrawTypes,size);
ArrayResize(ExtMaxValue,size);
ArrayResize(ExtMinValue,size);
ArrayResize(ExtStep,size);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Comprobamos si el índice de la propiedad pertenece a una de |
//| las enumeraciones ENUM_CHART_PROPERTIES |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CheckNumber(const int ind,string &name,uchar &data_type,uint &group_type,uchar &draw_type)
{
//--- comprobamos si la propiedad es del tipo entero (integer)
ResetLastError();
name=EnumToString((ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ind);
if(_LastError==0)
{
data_type='I'; // propiedad de la enumeración ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER
GetTypes(ind,group_type,draw_type); // definimos los parámetros de visualización de la propiedad
return(true);
}
//--- comprobamos si la propiedad es del tipo real (double)
ResetLastError();
name=EnumToString((ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ind);
if(_LastError==0)
{
data_type='D'; // propiedad de la enumeración ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE
GetTypes(ind,group_type,draw_type); // definimos los parámetros de visualización de la propiedad
return(true);
}
//--- comprobamos si la propiedad es del tipo literal (string)
ResetLastError();
name=EnumToString((ENUM_CHART_PROPERTY_STRING)ind);
if(_LastError==0)
{
data_type='S'; // propiedad de la enumeración ENUM_CHART_PROPERTY_STRING
GetTypes(ind,group_type,draw_type); // definimos los parámetros de visualización de la propiedad
return(true);
}
//--- la propiedad no pertenece a ninguna de las enumeraciones
return(false);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Determinación del grupo en el que debe almacenarse la propiedad, |
//| así como su tipo de visualización |
//+------------------------------------------------------------------+
void GetTypes(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)
{
//--- comprobamos si la propiedad pertenece al tercer grupo
//--- las propiedades del tercer grupo se muestran en la segunda columna empezando de CHART_BRING_TO_TOP
if(CheckThirdGroup(property_number,group_type,draw_type))
return;
//--- comprobamos si la propiedad pertenece al segundo grupo
//--- las propiedades del segundo grupo se muestran en la segunda columna desde su inicio
if(CheckSecondGroup(property_number,group_type,draw_type))
return;
//--- si nos hemos encontrado aquí, entonces la propiedad pertenece al primer grupo (primera columna)
CheckFirstGroup(property_number,group_type,draw_type);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| La función comprueba si la propiedad pertenece al tercer grupo, y |
//| si es así, determina su tipo de visualización |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CheckThirdGroup(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)
{
//--- comprobamos si la propiedad pertenece al tercer grupo
switch(property_number)
{
//--- propiedades booleanas
case CHART_IS_OBJECT:
case CHART_WINDOW_IS_VISIBLE:
draw_type='B';
break;
//--- propiedades enteras (integer)
case CHART_VISIBLE_BARS:
case CHART_WINDOWS_TOTAL:
case CHART_WINDOW_HANDLE:
case CHART_WINDOW_YDISTANCE:
case CHART_FIRST_VISIBLE_BAR:
case CHART_WIDTH_IN_BARS:
case CHART_WIDTH_IN_PIXELS:
draw_type='I';
break;
//--- propiedades reales (double)
case CHART_PRICE_MIN:
case CHART_PRICE_MAX:
draw_type='D';
break;
//--- de hecho, esta propiedad es un comando de visualización del gráfico por encima de todos los demás
//--- no hay necesidad de aplicarla para este panel, porque la ventana siempre
//--- va a colocarse por encima de todas las demás antes de que la utilicemos
case CHART_BRING_TO_TOP:
draw_type=' ';
break;
//--- la propiedad no pertenece al tercer grupo
default:
return(false);
}
//--- la propiedad pertenece al tercer grupo
group_type=3;
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| La función comprueba si la propiedad pertenece al segundo grupo, y si |
//| es así, determina su tipo de visualización |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CheckSecondGroup(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)
{
//--- comprobamos si la propiedad pertenece al segundo grupo
switch(property_number)
{
//--- la propiedad del tipo ENUM_CHART_MODE
case CHART_MODE:
draw_type='M';
break;
//--- la propiedad del tipo ENUM_CHART_VOLUME_MODE
case CHART_SHOW_VOLUMES:
draw_type='V';
break;
//--- propiedad literal (string)
case CHART_COMMENT:
draw_type='S';
break;
//--- propiedad del color
case CHART_COLOR_BACKGROUND:
case CHART_COLOR_FOREGROUND:
case CHART_COLOR_GRID:
case CHART_COLOR_VOLUME:
case CHART_COLOR_CHART_UP:
case CHART_COLOR_CHART_DOWN:
case CHART_COLOR_CHART_LINE:
case CHART_COLOR_CANDLE_BULL:
case CHART_COLOR_CANDLE_BEAR:
case CHART_COLOR_BID:
case CHART_COLOR_ASK:
case CHART_COLOR_LAST:
case CHART_COLOR_STOP_LEVEL:
draw_type='C';
break;
//--- la propiedad no pertenece al segundo grupo
default:
return(false);
}
//--- la propiedad pertenece al segundo grupo
group_type=2;
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Esta función se invoca sólo si ya se sabe |
//| que la propiedad no pertenece ni al segundo, ni al tercer grupo de propiedades |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckFirstGroup(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)
{
//--- la propiedad pertenece al primer grupo
group_type=1;
//--- determinamos el tipo de visualización de la propiedad
switch(property_number)
{
//--- propiedades enteras (integer)
case CHART_SCALE:
case CHART_HEIGHT_IN_PIXELS:
draw_type='I';
return;
//--- propiedades reales (double)
case CHART_SHIFT_SIZE:
case CHART_FIXED_POSITION:
case CHART_FIXED_MAX:
case CHART_FIXED_MIN:
case CHART_POINTS_PER_BAR:
draw_type='D';
return;
//--- sólo quedan las propiedades booleanas
default:
draw_type='B';
return;
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Crear las etiquetas y el botón para la propiedad |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ShowProperty(const int ind,const int type,const int x1,const int x2,
const int xb,const int y,const bool btn)
{
//--- array estático para conmutar dentro del array de color ExtColors
static uint color_index[3]={1,1,1};
//--- cambiamos el índice para obtener otro color
color_index[type]=1-color_index[type];
//--- mostramos etiquetas y el botón (si btn=true) para la propiedad
if(!LabelCreate(ExtLabelsName[ind],"name_"+(string)ind,ExtNames[ind],ExtColors[color_index[type]],x1,y))
return(false);
if(!LabelCreate(ExtLabelsValue[ind],"value_"+(string)ind,"",ExtColors[color_index[type]],x2,y))
return(false);
if(btn && !ButtonCreate(ExtButtons[ind],(string)ind,xb,y+1))
return(false);
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Crear etiqueta |
//+------------------------------------------------------------------+
bool LabelCreate(CChartObjectLabel &lbl,const string name,const string text,
const color clr,const int x,const int y)
{
if(!lbl.Create(0,"Label_"+name,0,x,y)) return(false);
if(!lbl.Description(text)) return(false);
if(!lbl.FontSize(10)) return(false);
if(!lbl.Color(clr)) return(false);
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Crear el botón |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ButtonCreate(CChartObjectButton &btn,const string name,
const int x,const int y)
{
if(!btn.Create(0,"Button_"+name,0,x,y,50,15)) return(false);
if(!btn.Description("Next")) return(false);
if(!btn.FontSize(10)) return(false);
if(!btn.Color(clrBlack)) return(false);
if(!btn.BackColor(clrWhite)) return(false);
if(!btn.BorderColor(clrBlack)) return(false);
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Establecemos el valor máximo, mínimo y el paso |
//+------------------------------------------------------------------+
void GetMaxMinStep(const int property_number,double &max,double &min,double &step)
{
double value;
//--- establecemos valores en función del tipo de la propiedad
switch(property_number)
{
case CHART_SCALE:
max=5;
min=0;
step=1;
break;
case CHART_MODE:
case CHART_SHOW_VOLUMES:
max=2;
min=0;
step=1;
break;
case CHART_SHIFT_SIZE:
max=50;
min=10;
step=2.5;
break;
case CHART_FIXED_POSITION:
max=90;
min=0;
step=15;
break;
case CHART_POINTS_PER_BAR:
max=19;
min=1;
step=3;
break;
case CHART_FIXED_MAX:
value=ChartGetDouble(0,CHART_FIXED_MAX);
max=value*1.25;
min=value;
step=value/32;
break;
case CHART_FIXED_MIN:
value=ChartGetDouble(0,CHART_FIXED_MIN);
max=value;
min=value*0.75;
step=value/32;
break;
case CHART_HEIGHT_IN_PIXELS:
max=700;
min=520;
step=30;
break;
//--- valores por defecto
default:
max=1;
min=0;
step=1;
}
}