//--- conectamos la biblioteca de los elementos de control

#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

//--- constantes predefinidas

#define X_PROPERTY_NAME_1 10 // coordenada X del nombre de la propiedad en la primera columna

#define X_PROPERTY_VALUE_1 225 // x-coordenada X del valor de la propiedad en la primera columna

#define X_PROPERTY_NAME_2 345 // coordenada X del nombre de la propiedad en la segunda y la tercera columnas

#define X_PROPERTY_VALUE_2 550 // coordenada X del valor de la propiedad en la segunda y la tercera columnas

#define X_BUTTON_1 285 // coordenada X del botón en la primera columna

#define X_BUTTON_2 700 // coordenada X del botón en la segunda columna

#define Y_PROPERTY_1 30 // coordenada Y del inicio de la primera y la segunda columnas

#define Y_PROPERTY_2 286 // coordenada Y del inicio de la tercera columna

#define Y_DISTANCE 16 // distancia por el eje Y entre las filas

#define LAST_PROPERTY_NUMBER 111 // el número de la última propiedad gráfica

//--- parámetros de entrada

input color InpFirstColor=clrDodgerBlue; // Color de las filas impares

input color InpSecondColor=clrGoldenrod; // Color de las filas pares

//--- variables y arrays

CChartObjectLabel ExtLabelsName[]; // etiquetas para visualizar los nombres de propiedades

CChartObjectLabel ExtLabelsValue[]; // etiquetas para visualizar los valores de propiedades

CChartObjectButton ExtButtons[]; // botones

int ExtNumbers[]; // índices de propiedades

string ExtNames[]; // nombres de propiedades

uchar ExtDataTypes[]; // tipos de datos de propiedades (integer, double, string)

uint ExtGroupTypes[]; // array que almacena los datos sobre la pertenencia de las propiedades a uno de los grupos

uchar ExtDrawTypes[]; // array que almacena los datos sobre el modo de visualización de las propiedades

double ExtMaxValue[]; // valores máximos permitidos para las propiedades durante su trabajo con este panel

double ExtMinValue[]; // valores mínimos permitidos para las propiedades durante su trabajo con este panel

double ExtStep[]; // pasos para cambiar las propiedades

int ExtCount; // número total de todas las propiedades

color ExtColors[2]; // array de colores para visualizar las filas

string ExtComments[2]; // array de comentarios (para la propiedad CHART_COMMENT)

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- mostramos el comentario sobre el gráfico

Comment("SomeComment");

//--- guardamos los colores en el array para conmutarse luego entre ellos

ExtColors[0]=InpFirstColor;

ExtColors[1]=InpSecondColor;

//--- guardamos los comentarios en el array para conmutarse luego entre ellos

ExtComments[0]="FirstComment";

ExtComments[1]="SecondComment";

//--- preparamos y visualizamos el panel de control de las propiedades del gráfico

if(!PrepareControls())

return(INIT_FAILED);

//--- ejecución con éxito

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Deinitialization function of the expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- quitamos el texto del comentario en el gráfico

Comment("");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Manejador de eventos del gráfico |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- comprobación del evento de pinchar sobre un objeto del gráfico

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)

{

//--- dividimos el nombre del objeto por el separador

string obj_name[];

StringSplit(sparam,'_',obj_name);

//--- prueba de que si el objeto es un botón

if(obj_name[0]=="Button")

{

//--- obtenemos el índice del botón

int index=(int)StringToInteger(obj_name[1]);

//--- ponemos el botón en el estado no presionado

ExtButtons[index].State(false);

//--- establecemos nuevo valor de la propiedad en función de su tipo

if(ExtDataTypes[index]=='I')

ChangeIntegerProperty(index);

if(ExtDataTypes[index]=='D')

ChangeDoubleProperty(index);

if(ExtDataTypes[index]=='S')

ChangeStringProperty(index);

}

}

//--- redibujo de valores de propiedad

RedrawProperties();

ChartRedraw();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Cambio de la propiedad integer del gráfico |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeIntegerProperty(const int index)

{

//--- obtenemos el valor actual de la propiedad

long value=ChartGetInteger(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ExtNumbers[index]);

//--- determinamos el siguiente valor de la propiedad

switch(ExtDrawTypes[index])

{

case 'C':

value=GetNextColor((color)value);

break;

default:

value=(long)GetNextValue((double)value,index);

break;

}

//--- establecemos nuevo valor de la propiedad

ChartSetInteger(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ExtNumbers[index],0,value);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Cambio de la propiedad double del gráfico |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeDoubleProperty(const int index)

{

//--- obtenemos el valor actual de la propiedad

double value=ChartGetDouble(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ExtNumbers[index]);

//--- determinamos el siguiente valor de la propiedad

value=GetNextValue(value,index);

//--- establecemos nuevo valor de la propiedad

ChartSetDouble(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ExtNumbers[index],value);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Cambio de la propiedad string del gráfico |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeStringProperty(const int index)

{

//--- variable estática para conmutar dentro del array de comentarios ExtComments

static uint comment_index=1;

//--- cambiamos el índice para obtener otro comentario

comment_index=1-comment_index;

//--- establecemos nuevo valor de la propiedad

ChartSetString(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_STRING)ExtNumbers[index],ExtComments[comment_index]);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Determinación del siguiente valor de la propiedad |

//+------------------------------------------------------------------+

double GetNextValue(const double value,const int index)

{

if(value+ExtStep[index]<=ExtMaxValue[index])

return(value+ExtStep[index]);

else

return(ExtMinValue[index]);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Obtención del siguiente color para la propiedad del tipo color |

//+------------------------------------------------------------------+

color GetNextColor(const color clr)

{

//--- devolvemos el siguiente valor del color

switch(clr)

{

case clrWhite: return(clrRed);

case clrRed: return(clrGreen);

case clrGreen: return(clrBlue);

case clrBlue: return(clrBlack);

default: return(clrWhite);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Redibujo de valores de las propiedades |

//+------------------------------------------------------------------+

void RedrawProperties(void)

{

//--- texto del valor de la propiedad

string text;

long value;

//--- ciclo según el número de propiedades

for(int i=0;i<ExtCount;i++)

{

text="";

switch(ExtDataTypes[i])

{

case 'I':

//--- obtenemos el valor actual de la propiedad

if(!ChartGetInteger(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ExtNumbers[i],0,value))

break;

//--- texto de la propiedad integer

switch(ExtDrawTypes[i])

{

//--- propiedad del color

case 'C':

text=(string)((color)value);

break;

//--- propiedad booleana

case 'B':

text=(string)((bool)value);

break;

//--- propiedad de la enumeración ENUM_CHART_MODE

case 'M':

text=EnumToString((ENUM_CHART_MODE)value);

break;

//--- propiedad de la enumeración ENUM_CHART_VOLUME_MODE

case 'V':

text=EnumToString((ENUM_CHART_VOLUME_MODE)value);

break;

//--- número del tipo int

default:

text=IntegerToString(value);

break;

}

break;

case 'D':

//--- texto de la propiedad double

text=DoubleToString(ChartGetDouble(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ExtNumbers[i]),4);

break;

case 'S':

//--- texto de la propiedad string

text=ChartGetString(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_STRING)ExtNumbers[i]);

break;

}

//--- visualizamos el valor de la propiedad

ExtLabelsValue[i].Description(text);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Crear el panel para gestionar las propiedades del gráfico |

//+------------------------------------------------------------------+

bool PrepareControls(void)

{

//--- adjudicamos la memoria para los arrays con reserva

MemoryAllocation(LAST_PROPERTY_NUMBER+1);

//--- variables

int i=0; // variable del ciclo

int col_1=0; // número de propiedades en la primera columna

int col_2=0; // número de propiedades en la segunda columna

int col_3=0; // número de propiedades en la tercera columna

//--- número de propiedades actuales - 0

ExtCount=0;

//--- buscamos las propiedades en el ciclo

while(i<=LAST_PROPERTY_NUMBER)

{

//--- guardamos el número actual de la propiedad

ExtNumbers[ExtCount]=i;

//--- aumentamos el valor de la variable del ciclo

i++;

//--- comprobamos si hay propiedad con este número

if(CheckNumber(ExtNumbers[ExtCount],ExtNames[ExtCount],ExtDataTypes[ExtCount],ExtGroupTypes[ExtCount],ExtDrawTypes[ExtCount]))

{

//--- creamos los elementos de control para la propiedad

switch(ExtGroupTypes[ExtCount])

{

case 1:

//--- creamos las etiquetas y el botón para la propiedad

if(!ShowProperty(ExtCount,0,X_PROPERTY_NAME_1,X_PROPERTY_VALUE_1,X_BUTTON_1,Y_PROPERTY_1+col_1*Y_DISTANCE,true))

return(false);

//--- el número de elementos en la primera columna se ha aumentado

col_1++;

break;

case 2:

//--- creamos las etiquetas y el botón para la propiedad

if(!ShowProperty(ExtCount,1,X_PROPERTY_NAME_2,X_PROPERTY_VALUE_2,X_BUTTON_2,Y_PROPERTY_1+col_2*Y_DISTANCE,true))

return(false);

//--- el número de elementos en la segunda columna se ha aumentado

col_2++;

break;

case 3:

//--- creamos sólo las etiquetas para la propiedad

if(!ShowProperty(ExtCount,2,X_PROPERTY_NAME_2,X_PROPERTY_VALUE_2,0,Y_PROPERTY_2+col_3*Y_DISTANCE,false))

return(false);

//--- el número de elementos en la tercera columna se ha aumentado

col_3++;

break;

}

//--- determinamos el valor máximo, mínimo y el paso

GetMaxMinStep(ExtNumbers[ExtCount],ExtMaxValue[ExtCount],ExtMinValue[ExtCount],ExtStep[ExtCount]);

//--- aumentamos el número de propiedades

ExtCount++;

}

}

//--- liberamos la memoria que no se utiliza por los arrays

MemoryAllocation(ExtCount);

//--- redibujamos los valores de las propiedades

RedrawProperties();

ChartRedraw();

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Adjudicación de memoria para los arrays |

//+------------------------------------------------------------------+

void MemoryAllocation(const int size)

{

ArrayResize(ExtLabelsName,size);

ArrayResize(ExtLabelsValue,size);

ArrayResize(ExtButtons,size);

ArrayResize(ExtNumbers,size);

ArrayResize(ExtNames,size);

ArrayResize(ExtDataTypes,size);

ArrayResize(ExtGroupTypes,size);

ArrayResize(ExtDrawTypes,size);

ArrayResize(ExtMaxValue,size);

ArrayResize(ExtMinValue,size);

ArrayResize(ExtStep,size);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Comprobamos si el índice de la propiedad pertenece a una de |

//| las enumeraciones ENUM_CHART_PROPERTIES |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CheckNumber(const int ind,string &name,uchar &data_type,uint &group_type,uchar &draw_type)

{

//--- comprobamos si la propiedad es del tipo entero (integer)

ResetLastError();

name=EnumToString((ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ind);

if(_LastError==0)

{

data_type='I'; // propiedad de la enumeración ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER

GetTypes(ind,group_type,draw_type); // definimos los parámetros de visualización de la propiedad

return(true);

}

//--- comprobamos si la propiedad es del tipo real (double)

ResetLastError();

name=EnumToString((ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ind);

if(_LastError==0)

{

data_type='D'; // propiedad de la enumeración ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE

GetTypes(ind,group_type,draw_type); // definimos los parámetros de visualización de la propiedad

return(true);

}

//--- comprobamos si la propiedad es del tipo literal (string)

ResetLastError();

name=EnumToString((ENUM_CHART_PROPERTY_STRING)ind);

if(_LastError==0)

{

data_type='S'; // propiedad de la enumeración ENUM_CHART_PROPERTY_STRING

GetTypes(ind,group_type,draw_type); // definimos los parámetros de visualización de la propiedad

return(true);

}

//--- la propiedad no pertenece a ninguna de las enumeraciones

return(false);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Determinación del grupo en el que debe almacenarse la propiedad, |

//| así como su tipo de visualización |

//+------------------------------------------------------------------+

void GetTypes(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)

{

//--- comprobamos si la propiedad pertenece al tercer grupo

//--- las propiedades del tercer grupo se muestran en la segunda columna empezando de CHART_BRING_TO_TOP

if(CheckThirdGroup(property_number,group_type,draw_type))

return;

//--- comprobamos si la propiedad pertenece al segundo grupo

//--- las propiedades del segundo grupo se muestran en la segunda columna desde su inicio

if(CheckSecondGroup(property_number,group_type,draw_type))

return;

//--- si nos hemos encontrado aquí, entonces la propiedad pertenece al primer grupo (primera columna)

CheckFirstGroup(property_number,group_type,draw_type);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| La función comprueba si la propiedad pertenece al tercer grupo, y |

//| si es así, determina su tipo de visualización |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CheckThirdGroup(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)

{

//--- comprobamos si la propiedad pertenece al tercer grupo

switch(property_number)

{

//--- propiedades booleanas

case CHART_IS_OBJECT:

case CHART_WINDOW_IS_VISIBLE:

draw_type='B';

break;

//--- propiedades enteras (integer)

case CHART_VISIBLE_BARS:

case CHART_WINDOWS_TOTAL:

case CHART_WINDOW_HANDLE:

case CHART_WINDOW_YDISTANCE:

case CHART_FIRST_VISIBLE_BAR:

case CHART_WIDTH_IN_BARS:

case CHART_WIDTH_IN_PIXELS:

draw_type='I';

break;

//--- propiedades reales (double)

case CHART_PRICE_MIN:

case CHART_PRICE_MAX:

draw_type='D';

break;

//--- de hecho, esta propiedad es un comando de visualización del gráfico por encima de todos los demás

//--- no hay necesidad de aplicarla para este panel, porque la ventana siempre

//--- va a colocarse por encima de todas las demás antes de que la utilicemos

case CHART_BRING_TO_TOP:

draw_type=' ';

break;

//--- la propiedad no pertenece al tercer grupo

default:

return(false);

}

//--- la propiedad pertenece al tercer grupo

group_type=3;

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| La función comprueba si la propiedad pertenece al segundo grupo, y si |

//| es así, determina su tipo de visualización |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CheckSecondGroup(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)

{

//--- comprobamos si la propiedad pertenece al segundo grupo

switch(property_number)

{

//--- la propiedad del tipo ENUM_CHART_MODE

case CHART_MODE:

draw_type='M';

break;

//--- la propiedad del tipo ENUM_CHART_VOLUME_MODE

case CHART_SHOW_VOLUMES:

draw_type='V';

break;

//--- propiedad literal (string)

case CHART_COMMENT:

draw_type='S';

break;

//--- propiedad del color

case CHART_COLOR_BACKGROUND:

case CHART_COLOR_FOREGROUND:

case CHART_COLOR_GRID:

case CHART_COLOR_VOLUME:

case CHART_COLOR_CHART_UP:

case CHART_COLOR_CHART_DOWN:

case CHART_COLOR_CHART_LINE:

case CHART_COLOR_CANDLE_BULL:

case CHART_COLOR_CANDLE_BEAR:

case CHART_COLOR_BID:

case CHART_COLOR_ASK:

case CHART_COLOR_LAST:

case CHART_COLOR_STOP_LEVEL:

draw_type='C';

break;

//--- la propiedad no pertenece al segundo grupo

default:

return(false);

}

//--- la propiedad pertenece al segundo grupo

group_type=2;

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Esta función se invoca sólo si ya se sabe |

//| que la propiedad no pertenece ni al segundo, ni al tercer grupo de propiedades |

//+------------------------------------------------------------------+

void CheckFirstGroup(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)

{

//--- la propiedad pertenece al primer grupo

group_type=1;

//--- determinamos el tipo de visualización de la propiedad

switch(property_number)

{

//--- propiedades enteras (integer)

case CHART_SCALE:

case CHART_HEIGHT_IN_PIXELS:

draw_type='I';

return;

//--- propiedades reales (double)

case CHART_SHIFT_SIZE:

case CHART_FIXED_POSITION:

case CHART_FIXED_MAX:

case CHART_FIXED_MIN:

case CHART_POINTS_PER_BAR:

draw_type='D';

return;

//--- sólo quedan las propiedades booleanas

default:

draw_type='B';

return;

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Crear las etiquetas y el botón para la propiedad |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ShowProperty(const int ind,const int type,const int x1,const int x2,

const int xb,const int y,const bool btn)

{

//--- array estático para conmutar dentro del array de color ExtColors

static uint color_index[3]={1,1,1};

//--- cambiamos el índice para obtener otro color

color_index[type]=1-color_index[type];

//--- mostramos etiquetas y el botón (si btn=true) para la propiedad

if(!LabelCreate(ExtLabelsName[ind],"name_"+(string)ind,ExtNames[ind],ExtColors[color_index[type]],x1,y))

return(false);

if(!LabelCreate(ExtLabelsValue[ind],"value_"+(string)ind,"",ExtColors[color_index[type]],x2,y))

return(false);

if(btn && !ButtonCreate(ExtButtons[ind],(string)ind,xb,y+1))

return(false);

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Crear etiqueta |

//+------------------------------------------------------------------+

bool LabelCreate(CChartObjectLabel &lbl,const string name,const string text,

const color clr,const int x,const int y)

{

if(!lbl.Create(0,"Label_"+name,0,x,y)) return(false);

if(!lbl.Description(text)) return(false);

if(!lbl.FontSize(10)) return(false);

if(!lbl.Color(clr)) return(false);

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Crear el botón |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ButtonCreate(CChartObjectButton &btn,const string name,

const int x,const int y)

{

if(!btn.Create(0,"Button_"+name,0,x,y,50,15)) return(false);

if(!btn.Description("Next")) return(false);

if(!btn.FontSize(10)) return(false);

if(!btn.Color(clrBlack)) return(false);

if(!btn.BackColor(clrWhite)) return(false);

if(!btn.BorderColor(clrBlack)) return(false);

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Establecemos el valor máximo, mínimo y el paso |

//+------------------------------------------------------------------+

void GetMaxMinStep(const int property_number,double &max,double &min,double &step)

{

double value;

//--- establecemos valores en función del tipo de la propiedad

switch(property_number)

{

case CHART_SCALE:

max=5;

min=0;

step=1;

break;

case CHART_MODE:

case CHART_SHOW_VOLUMES:

max=2;

min=0;

step=1;

break;

case CHART_SHIFT_SIZE:

max=50;

min=10;

step=2.5;

break;

case CHART_FIXED_POSITION:

max=90;

min=0;

step=15;

break;

case CHART_POINTS_PER_BAR:

max=19;

min=1;

step=3;

break;

case CHART_FIXED_MAX:

value=ChartGetDouble(0,CHART_FIXED_MAX);

max=value*1.25;

min=value;

step=value/32;

break;

case CHART_FIXED_MIN:

value=ChartGetDouble(0,CHART_FIXED_MIN);

max=value;

min=value*0.75;

step=value/32;

break;

case CHART_HEIGHT_IN_PIXELS:

max=700;

min=520;

step=30;

break;

//--- valores por defecto

default:

max=1;

min=0;

step=1;

}

}