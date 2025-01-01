DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Constantes, Enumeraciones y EstruturasConstantes de objetosTipos de objetosOBJ_FIBOARC 

OBJ_FIBOARC

Arcos de Fibonacci.

ObjFiboArc

Nota

Para los "Arcos de Fibonacci" se puede indicar el modo de visualización de la elipse entera. Cambiando la escala y las coordenadas de los puntos de anclaje se puede establecer el radio de la curvatura.

Además, se puede indicar el número de líneas-niveles, su valor y el color.

Ejemplo

El siguiente script crea y desplaza los "Arcos de Fibonacci" en el gráfico. Para la creación y modificación de las propiedades del objeto gráfico han sido escritas unas funciones especiales que Usted puede utilizar "como son" en sus propias aplicaciones.

 

//--- descripción
#property description "El script construye el objeto gráfico \"Arcos de Fibonacci\"."
#property description "Las coordenadas de los puntos de anclaje se establecen en por cientos"
#property description "de las dimensiones de la ventana del gráfico."
//--- mostramos la ventana de los parámetros de entrada durante el arranque del script
#property script_show_inputs
//--- los parámetros de entrada del script
input string          InpName="FiboArc";         // Nombre del objeto
input int             InpDate1=25;               // Fecha del 1-er punto en %
input int             InpPrice1=25;              // Precio del 1-er punto en %
input int             InpDate2=35;               // Fecha del 2-do punto en %
input int             InpPrice2=55;              // Precio del 2-do punto en %
input double          InpScale=3.0;              // Escala
input bool            InpFullEllipse=true;       // Forma de los arcos
input color           InpColor=clrRed;           // Color de la línea
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT// Estilo de la línea
input int             InpWidth=2;                // Grosor de la línea
input bool            InpBack=false;             // Objeto al fondo
input bool            InpSelection=true;         // Seleccionar para mover
input bool            InpHidden=true;            // Ocultar en la lista de objetos
input long            InpZOrder=0;               // Prioridad para el clic del ratón
//+------------------------------------------------------------------+
//| Crea los "Arcos de Fibonacci" según las coordenadas establecidas               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboArcCreate(const long            chart_ID=0,         // ID del gráfico
                   const string          name="FiboArc",     // nombre del objeto
                   const int             sub_window=0,       // número de subventana 
                  datetime              time1=0,           // hora del primer punto
                 double                price1=0,          // precio del primer punto
                 datetime              time2=0,           // hora del segundo punto
                   double                price2=0,           // precio del segundo punto
                   const double          scale=1.0,          // escala
                   const bool            full_ellipse=false// forma de los arcos
                   const color           clr=clrRed,         // color de la línea
                   const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID,  // estilo de la línea
                   const int             width=1,            // grosor de la línea
                   const bool            back=false,         // al fondo
                   const bool            selection=true,     // seleccionar para mover
                   const bool            hidden=true,        // ocultar en la lista de objetos
                   const long            z_order=0)          // prioridad para el clic del ratón
  {
//--- establecemos las coordenadas de los puntos de anclaje si todavía no han sido establecidas
   ChangeFiboArcEmptyPoints(time1,price1,time2,price2);
//--- anulamos el valor del error
   ResetLastError();
//--- creamos los "Arcos de Fibonacci" según las coordenadas establecidas
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_FIBOARC,sub_window,time1,price1,time2,price2))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": ¡Falo al crear los \"Arcos de Fibonacci\"! Código del error = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- establecemos la escala
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale);
//--- establecemos la visualización de los arcos en forma de la elipsis entera (true) o la mitad (false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ELLIPSE,full_ellipse);
//--- establecemos el color
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- establecemos el estilo de la línea
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- establecemos el grosor de la línea
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- mostramos en el primer plano (false) o al fondo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- activar (true) o desactivar (false) el modo de selección de los arcos para mover
//--- cuando el objeto gráfico se crea usando la función ObjectCreate, por defecto el objeto
//--- no se puede seleccionar y mover. Mientras que dentro de este método el parámetro selection
//--- por defecto es igual a true, lo que permite seleccionar y mover este objeto
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultamos (true) o mostramos (false) el nombre del objeto gráfico en la lista de objetos
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- establecemos la prioridad para obtener el evento de cliquear sobre el gráfico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- ejecución con éxito
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Establece el número de los niveles y sus parámetros           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboArcLevelsSet(int             levels,         // número de las líneas del nivel
                      double          &values[],      // valores de las líneas del nivel
                      color           &colors[],      // color de las líneas del nivel
                      ENUM_LINE_STYLE &styles[],      // estilo de las líneas del nivel
                      int             &widths[],      // grosor de las líneas del nivel
                      const long      chart_ID=0,     // ID del gráfico
                      const string    name="FiboArc"// nombre del objeto
  {
//--- comprobamos los tamaños de los arrays
   if(levels!=ArraySize(colors) || levels!=ArraySize(styles) ||
      levels!=ArraySize(widths) || levels!=ArraySize(widths))
     {
      Print(__FUNCTION__,": ¡Error. La longitud del array no corresponde al número de los niveles!");
      return(false);
     }
//--- establecemos el número de los niveles
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELS,levels);
//--- establecemos las propiedades de los niveles en el ciclo
   for(int i=0;i<levels;i++)
     {
      //--- valor del nivel
      ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELVALUE,i,values[i]);
      //--- color del nivel
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELCOLOR,i,colors[i]);
      //--- estilo del nivel
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELSTYLE,i,styles[i]);
      //--- grosor del nivel
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELWIDTH,i,widths[i]);
      //--- descripción del nivel
      ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELTEXT,i,DoubleToString(100*values[i],1));
     }
//--- ejecución con éxito
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mueve el punto de anclaje de los "Arcos de Fibonacci"                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboArcPointChange(const long   chart_ID=0,     // ID del gráfico
                        const string name="FiboArc"// nombre del objeto
                        const int    point_index=0,  // número del punto de anclaje
                        datetime     time=0,         // coordenada del tiempo del punto de anclaje
                        double       price=0)        // coordenada del precio del punto de anclaje
  {
//--- si las coordenadas del punto de anclaje no han sido establecidas, lo movemos a la barra actual con el precio Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- anulamos el valor del error
   ResetLastError();
//--- movemos el punto de anclaje
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": ¡Fallo al mover el punto de anclaje! Código del error = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- ejecución con éxito
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Elimina los "Arcos de Fibonacci"                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboArcDelete(const long   chart_ID=0,     // ID del gráfico
                   const string name="FiboArc"// nombre de objetos
  {
//--- anulamos el valor del error
   ResetLastError();
//--- eliminamos el objeto
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": ¡Falo al eliminar los \"Arcos de Fibonacci\"! Código del error = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- ejecución con éxito
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Comprueba los valores de los puntos de anclaje de los "Arcos de Fibonacci" y para     |
//| los valores vacíos establece los valores por defecto                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeFiboArcEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
                              datetime &time2,double &price2)
  {
//--- si la hora del segundo punto no ha sido establecida, se colocará en la barra actual
   if(!time2)
      time2=TimeCurrent();
//--- si el precio del segundo punto no ha sido establecido, tendrá el valor Bid
   if(!price2)
      price2=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- si la hora del primer punto no ha sido establecida, se colocará a 9 barras a la izquierda del segundo
   if(!time1)
     {
      //--- array para recibir la hora de apertura de las últimas 10 barras
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);
      //--- colocamos el primer punto a 9 barras a la izquierda del segundo
      time1=temp[0];
     }
//--- si el precio del primer punto no ha sido establecido, lo moveremos a 300 puntos por debajo del segundo punto
   if(!price1)
      price1=price2-300*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- comprobamos si los parámetros de entrada son correctos
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100)
     {
      Print("¡Error. Los parámetros de entrada no son correctos!");
      return;
     }
//--- número de barras visibles en la ventana del gráfico
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- tamaño del array price
   int accuracy=1000;
//--- arrays para guardar los valores de las fechas y precios que van a utilizarse
//--- para establecer y modificar las coordenadas de los puntos de anclaje de los "Arcos de Fibonacci"
   datetime date[];
   double   price[];
//--- asignación de la memoria
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- llenamos el array de datos
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("¡Fallo al copiar el valor de la hora! Código del error = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- llenamos el array de precios
//--- encontramos el valor máximo y mínimo del gráfico
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- determinamos el paso del cambio del precio y llenamos el array
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- definimos los puntos para trazar e los "Arcos de Fibonacci"
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
//--- creamos el objeto
   if(!FiboArcCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],InpScale,
      InpFullEllipse,InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redibujamos el gráfico y esperamos 1 segundo
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- ahora vamos a mover los puntos de anclaje
//--- contador del ciclo
   int v_steps=accuracy/5;
//--- movemos el primer punto de anclaje
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- cogemos el siguiente valor
      if(p1<accuracy-1)
         p1+=1;
      //--- movemos el punto
      if(!FiboArcPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      //--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redibujamos el gráfico
      ChartRedraw();
     }
//--- retardo de 1 segundo
   Sleep(1000);
//--- contador del ciclo
   int h_steps=bars/5;
//--- movemos el segundo punto de anclaje
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- cogemos el siguiente valor
      if(d2<bars-1)
         d2+=1;
      //--- movemos el punto
      if(!FiboArcPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redibujamos el gráfico
      ChartRedraw();
      // retardo de 0,05 segundo
      Sleep(50);
     }
//--- retardo de 1 segundo
   Sleep(1000);
//--- eliminamos el objeto desde el gráfico
   FiboArcDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- retardo de 1 segundo
   Sleep(1000);
//---
  }