DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Constantes, Enumeraciones y EstruturasConstantes de entrada/salidaUso de página de código 

Uso de la página de código en las operaciones de conversión de cadenas

En el lenguaje MQL5, durante las operaciones de conversión de variables de cadenas a los arrays del tipo char y viceversa, se utiliza la codificación que por defecto corresponde a la actual codificación ANSI del sistema operativo Windows (CP_ACP). Si hace falta especificar otro tipo de codificación, se puede definirlo usando un parámetro adicional para las funciones CharArrayToString(), StringToCharArray() y FileOpen().

En la tabla de abajo vienen las constantes built-in para algunas de las páginas de códigos más usadas. Las páginas de códigos que no vienen en esta tabla pueden ser definidas con el código correspondiente a esta página.

Constantes built-in de las páginas de códigos

Constante

Valor

Descripción

CP_ACP

0

Página de código actual de codificación ANSI en el sistema operativo Windows

CP_OEMCP

1

Página de código actual OEM.

CP_MACCP

2

Página de código actual Macintosh.

Nota: Este valor suelen usar en los códigos de programas creados anteriormente, y actualmente no hay necesidad de usarlo porque los modernos ordenadores Macintosh utilizan la codificación Unicode.

CP_THREAD_ACP

3

Codificación Windows ANSI para el hilo de ejecución corriente.

CP_SYMBOL

42

Página de código Symbol

CP_UTF7

65000

Página de código UTF-7.

CP_UTF8

65001

Página de código UTF-8.

Véase también

Estado del terminal de cliente