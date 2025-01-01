Uso de la página de código en las operaciones de conversión de cadenas

En el lenguaje MQL5, durante las operaciones de conversión de variables de cadenas a los arrays del tipo char y viceversa, se utiliza la codificación que por defecto corresponde a la actual codificación ANSI del sistema operativo Windows (CP_ACP). Si hace falta especificar otro tipo de codificación, se puede definirlo usando un parámetro adicional para las funciones CharArrayToString(), StringToCharArray() y FileOpen().

En la tabla de abajo vienen las constantes built-in para algunas de las páginas de códigos más usadas. Las páginas de códigos que no vienen en esta tabla pueden ser definidas con el código correspondiente a esta página.

Constantes built-in de las páginas de códigos

Constante Valor Descripción CP_ACP 0 Página de código actual de codificación ANSI en el sistema operativo Windows CP_OEMCP 1 Página de código actual OEM. CP_MACCP 2 Página de código actual Macintosh. Nota: Este valor suelen usar en los códigos de programas creados anteriormente, y actualmente no hay necesidad de usarlo porque los modernos ordenadores Macintosh utilizan la codificación Unicode. CP_THREAD_ACP 3 Codificación Windows ANSI para el hilo de ejecución corriente. CP_SYMBOL 42 Página de código Symbol CP_UTF7 65000 Página de código UTF-7. CP_UTF8 65001 Página de código UTF-8.

Véase también

Estado del terminal de cliente