- Banderas de apertura de archivos
- Propiedades de archivos
- Posicionamiento dentro del archivo
- Uso de página de código
- MessageBox
Uso de la página de código en las operaciones de conversión de cadenas
En el lenguaje MQL5, durante las operaciones de conversión de variables de cadenas a los arrays del tipo char y viceversa, se utiliza la codificación que por defecto corresponde a la actual codificación ANSI del sistema operativo Windows (CP_ACP). Si hace falta especificar otro tipo de codificación, se puede definirlo usando un parámetro adicional para las funciones CharArrayToString(), StringToCharArray() y FileOpen().
En la tabla de abajo vienen las constantes built-in para algunas de las páginas de códigos más usadas. Las páginas de códigos que no vienen en esta tabla pueden ser definidas con el código correspondiente a esta página.
Constantes built-in de las páginas de códigos
|
Constante
|
Valor
|
Descripción
|
CP_ACP
|
0
|
Página de código actual de codificación ANSI en el sistema operativo Windows
|
CP_OEMCP
|
1
|
Página de código actual OEM.
|
CP_MACCP
|
2
|
Página de código actual Macintosh.
Nota: Este valor suelen usar en los códigos de programas creados anteriormente, y actualmente no hay necesidad de usarlo porque los modernos ordenadores Macintosh utilizan la codificación Unicode.
|
CP_THREAD_ACP
|
3
|
Codificación Windows ANSI para el hilo de ejecución corriente.
|
CP_SYMBOL
|
42
|
Página de código Symbol
|
CP_UTF7
|
65000
|
Página de código UTF-7.
|
CP_UTF8
|
65001
|
Página de código UTF-8.
