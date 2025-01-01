|
//--- descripción
#property description "El script construye el objeto gráfico \"Evento\"."
#property description "La fecha del punto de anclaje se establece en por cientos del"
#property description "ancho de la ventana del gráfico de barras."
//--- mostramos la ventana de los parámetros de entrada durante el arranque del script
#property script_show_inputs
//--- los parámetros de entrada del script
input string InpName="Event"; // Nombre del evento
input int InpDate=25; // Fecha del evento en %
input string InpText="Text"; // Texto del evento
input color InpColor=clrRed; // Color del evento
input int InpWidth=1; // Tamaño del punto durante la selección
input bool InpBack=false; // Evento al fondo
input bool InpSelection=false; // Seleccionar para mover
input bool InpHidden=true; // Ocultar en la lista de objetos
input long InpZOrder=0; // Prioridad para el clic del ratón
//+------------------------------------------------------------------+
//| Crea el objeto "Evento" en el gráfico |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventCreate(const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="Event", // nombre del evento
const int sub_window=0, // número de subventana
const string text="Text", // texto del evento
datetime time=0, // hora
const color clr=clrRed, // color
const int width=1, // grosor del punto durante la selección
const bool back=false, // al fondo
const bool selection=false, // seleccionar para mover
const bool hidden=true, // ocultar en la lista de objetos
const long z_order=0) // prioridad para el clic del ratón
{
//--- si la hora no está definida, creamos el objeto en la última barra
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- anulamos el valor del error
ResetLastError();
//--- creamos el objeto "Evento"
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_EVENT,sub_window,time,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al crear el objeto \"Evento\"! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- ponemos el texto del evento
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
//--- establecemos el color
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- establecemos el grosor del punto de anclaje si el objeto está seleccionado
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- mostramos en el primer plano (false) o al fondo (true)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- activar (true) o desactivar (false) el modo de desplazamiento del evento con ratón
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultamos (true) o mostramos (false) el nombre del objeto gráfico en la lista de objetos
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- establecemos la prioridad para obtener el evento de cliquear sobre el gráfico
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Cambia el texto del objeto "Evento" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventTextChange(const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="Event", // nombre del evento
const string text="Text") // texto
{
//--- anulamos el valor del error
ResetLastError();
//--- cambiamos el texto del objeto
if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al cambiar el texto! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mueve el objeto "Evento" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventMove(const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="Event", // nombre del evento
datetime time=0) // hora
{
//--- si la hora no está definida, movemos el evento a la última barra
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- anulamos el valor del error
ResetLastError();
//--- movemos el objeto
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al mover el objeto \"Evento\"! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Elimina el objeto "Evento" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventDelete(const long chart_ID=0, // ID del gráfico
const string name="Event") // nombre del evento
{
//--- anulamos el valor del error
ResetLastError();
//--- eliminamos el objeto
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": ¡Fallo al eliminar el objeto \"Evento\"! Código del error = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- comprobamos si los parámetros de entrada son correctos
if(InpDate<0 || InpDate>100)
{
Print("¡Error. Los parámetros de entrada no son correctos!");
return;
}
//--- número de barras visibles en la ventana del gráfico
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- array para guardar los valores de las fechas que van a utilizarse
//--- para establecer y cambiar las coordenadas del punto de anclaje de el objeto
datetime date[];
//--- asignación de la memoria
ArrayResize(date,bars);
//--- llenamos el array de datos
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("¡Fallo al copiar el valor de la hora! Código del error = ",GetLastError());
return;
}
//--- definimos los puntos para crear el objeto
int d=InpDate*(bars-1)/100;
//--- creamos el objeto "Evento"
if(!EventCreate(0,InpName,0,InpText,date[d],InpColor,InpWidth,
InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- redibujamos el gráfico y esperamos 1 segundo
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- ahora vamos a mover el objeto
//--- contador del ciclo
int h_steps=bars/2;
//--- movemos el objeto
for(int i=0;i<h_steps;i++)
{
//--- cogemos el siguiente valor
if(d<bars-1)
d+=1;
//--- movemos el punto
if(!EventMove(0,InpName,date[d]))
return;
//--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente
if(IsStopped())
return;
//--- redibujamos el gráfico
ChartRedraw();
// retardo de 0,05 segundo
Sleep(50);
}
//--- retardo de 1 segundo
Sleep(1000);
//--- eliminamos el canal desde el gráfico
EventDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- retardo de 1 segundo
Sleep(1000);
//---
}