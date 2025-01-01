//--- descripción

#property description "El script construye el objeto gráfico \"Evento\"."

#property description "La fecha del punto de anclaje se establece en por cientos del"

#property description "ancho de la ventana del gráfico de barras."

//--- mostramos la ventana de los parámetros de entrada durante el arranque del script

#property script_show_inputs

//--- los parámetros de entrada del script

input string InpName="Event"; // Nombre del evento

input int InpDate=25; // Fecha del evento en %

input string InpText="Text"; // Texto del evento

input color InpColor=clrRed; // Color del evento

input int InpWidth=1; // Tamaño del punto durante la selección

input bool InpBack=false; // Evento al fondo

input bool InpSelection=false; // Seleccionar para mover

input bool InpHidden=true; // Ocultar en la lista de objetos

input long InpZOrder=0; // Prioridad para el clic del ratón

//+------------------------------------------------------------------+

//| Crea el objeto "Evento" en el gráfico |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EventCreate(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="Event", // nombre del evento

const int sub_window=0, // número de subventana

const string text="Text", // texto del evento

datetime time=0, // hora

const color clr=clrRed, // color

const int width=1, // grosor del punto durante la selección

const bool back=false, // al fondo

const bool selection=false, // seleccionar para mover

const bool hidden=true, // ocultar en la lista de objetos

const long z_order=0) // prioridad para el clic del ratón

{

//--- si la hora no está definida, creamos el objeto en la última barra

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- creamos el objeto "Evento"

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_EVENT,sub_window,time,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al crear el objeto \"Evento\"! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- ponemos el texto del evento

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);

//--- establecemos el color

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- establecemos el grosor del punto de anclaje si el objeto está seleccionado

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- mostramos en el primer plano (false) o al fondo (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- activar (true) o desactivar (false) el modo de desplazamiento del evento con ratón

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- ocultamos (true) o mostramos (false) el nombre del objeto gráfico en la lista de objetos

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- establecemos la prioridad para obtener el evento de cliquear sobre el gráfico

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Cambia el texto del objeto "Evento" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EventTextChange(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="Event", // nombre del evento

const string text="Text") // texto

{

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- cambiamos el texto del objeto

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al cambiar el texto! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Mueve el objeto "Evento" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EventMove(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="Event", // nombre del evento

datetime time=0) // hora

{

//--- si la hora no está definida, movemos el evento a la última barra

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- movemos el objeto

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al mover el objeto \"Evento\"! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Elimina el objeto "Evento" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EventDelete(const long chart_ID=0, // ID del gráfico

const string name="Event") // nombre del evento

{

//--- anulamos el valor del error

ResetLastError();

//--- eliminamos el objeto

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": ¡Fallo al eliminar el objeto \"Evento\"! Código del error = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- comprobamos si los parámetros de entrada son correctos

if(InpDate<0 || InpDate>100)

{

Print("¡Error. Los parámetros de entrada no son correctos!");

return;

}

//--- número de barras visibles en la ventana del gráfico

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- array para guardar los valores de las fechas que van a utilizarse

//--- para establecer y cambiar las coordenadas del punto de anclaje de el objeto

datetime date[];

//--- asignación de la memoria

ArrayResize(date,bars);

//--- llenamos el array de datos

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("¡Fallo al copiar el valor de la hora! Código del error = ",GetLastError());

return;

}

//--- definimos los puntos para crear el objeto

int d=InpDate*(bars-1)/100;

//--- creamos el objeto "Evento"

if(!EventCreate(0,InpName,0,InpText,date[d],InpColor,InpWidth,

InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- redibujamos el gráfico y esperamos 1 segundo

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- ahora vamos a mover el objeto

//--- contador del ciclo

int h_steps=bars/2;

//--- movemos el objeto

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- cogemos el siguiente valor

if(d<bars-1)

d+=1;

//--- movemos el punto

if(!EventMove(0,InpName,date[d]))

return;

//--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente

if(IsStopped())

return;

//--- redibujamos el gráfico

ChartRedraw();

// retardo de 0,05 segundo

Sleep(50);

}

//--- retardo de 1 segundo

Sleep(1000);

//--- eliminamos el canal desde el gráfico

EventDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- retardo de 1 segundo

Sleep(1000);

//---

}