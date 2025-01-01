DocumentaciónSecciones
Objeto "Evento".

ObjEvent

Nota

Al apuntar el cursor sobre el evento, se muestra su texto.

Ejemplo

El siguiente script crea y desplaza el objeto "Evento" en el gráfico. Para la creación y modificación de las propiedades del objeto gráfico han sido escritas unas funciones especiales que Usted puede utilizar "como son" en sus propias aplicaciones.

 

//--- descripción
#property description "El script construye el objeto gráfico \"Evento\"."
#property description "La fecha del punto de anclaje se establece en por cientos del"
#property description "ancho de la ventana del gráfico de barras."
//--- mostramos la ventana de los parámetros de entrada durante el arranque del script
#property script_show_inputs
//--- los parámetros de entrada del script
input string          InpName="Event";    // Nombre del evento
input int             InpDate=25;         // Fecha del evento en %
input string          InpText="Text";     // Texto del evento
input color           InpColor=clrRed;    // Color del evento
input int             InpWidth=1;         // Tamaño del punto durante la selección
input bool            InpBack=false;      // Evento al fondo
input bool            InpSelection=false// Seleccionar para mover
input bool            InpHidden=true;     // Ocultar en la lista de objetos
input long            InpZOrder=0;        // Prioridad para el clic del ratón
//+------------------------------------------------------------------+
//| Crea el objeto "Evento" en el gráfico                              |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventCreate(const long            chart_ID=0,      // ID del gráfico
                 const string          name="Event",    // nombre del evento
                 const int             sub_window=0,    // número de subventana
                 const string          text="Text",     // texto del evento
                 datetime              time=0,          // hora
                 const color           clr=clrRed,      // color
                 const int             width=1,         // grosor del punto durante la selección
                 const bool            back=false,      // al fondo
                 const bool            selection=false// seleccionar para mover
                 const bool            hidden=true,     // ocultar en la lista de objetos
                 const long            z_order=0)       // prioridad para el clic del ratón
  {
//--- si la hora no está definida, creamos el objeto en la última barra
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- anulamos el valor del error
   ResetLastError();
//--- creamos el objeto "Evento"
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_EVENT,sub_window,time,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": ¡Fallo al crear el objeto \"Evento\"! Código del error = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- ponemos el texto del evento
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
//--- establecemos el color
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- establecemos el grosor del punto de anclaje si el objeto está seleccionado
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- mostramos en el primer plano (false) o al fondo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- activar (true) o desactivar (false) el modo de desplazamiento del evento con ratón
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultamos (true) o mostramos (false) el nombre del objeto gráfico en la lista de objetos
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- establecemos la prioridad para obtener el evento de cliquear sobre el gráfico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- ejecución con éxito
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Cambia el texto del objeto "Evento"                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventTextChange(const long   chart_ID=0,   // ID del gráfico
                     const string name="Event"// nombre del evento
                     const string text="Text")  // texto
  {
//--- anulamos el valor del error
   ResetLastError();
//--- cambiamos el texto del objeto
   if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": ¡Fallo al cambiar el texto! Código del error = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- ejecución con éxito
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mueve el objeto "Evento"                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventMove(const long   chart_ID=0,   // ID del gráfico
               const string name="Event"// nombre del evento
               datetime     time=0)       // hora
  {
//--- si la hora no está definida, movemos el evento a la última barra
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- anulamos el valor del error
   ResetLastError();
//--- movemos el objeto
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": ¡Fallo al mover el objeto \"Evento\"! Código del error = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- ejecución con éxito
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Elimina el objeto "Evento"                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventDelete(const long   chart_ID=0,   // ID del gráfico
                 const string name="Event"// nombre del evento
  {
//--- anulamos el valor del error
   ResetLastError();
//--- eliminamos el objeto
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": ¡Fallo al eliminar el objeto \"Evento\"! Código del error = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- ejecución con éxito
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- comprobamos si los parámetros de entrada son correctos
   if(InpDate<0 || InpDate>100)
     {
      Print("¡Error. Los parámetros de entrada no son correctos!");
      return;
     }
//--- número de barras visibles en la ventana del gráfico
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- array para guardar los valores de las fechas que van a utilizarse
//--- para establecer y cambiar las coordenadas del punto de anclaje de el objeto
   datetime date[];
//--- asignación de la memoria
   ArrayResize(date,bars);
//--- llenamos el array de datos
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("¡Fallo al copiar el valor de la hora! Código del error = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- definimos los puntos para crear el objeto
   int d=InpDate*(bars-1)/100;
//--- creamos el objeto "Evento"
   if(!EventCreate(0,InpName,0,InpText,date[d],InpColor,InpWidth,
      InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redibujamos el gráfico y esperamos 1 segundo
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- ahora vamos a mover el objeto
//--- contador del ciclo
   int h_steps=bars/2;
//--- movemos el objeto
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- cogemos el siguiente valor
      if(d<bars-1)
         d+=1;
      //--- movemos el punto
      if(!EventMove(0,InpName,date[d]))
         return;
      //--- comprobamos si el trabajo del script ha sido finalizado forzosamente
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redibujamos el gráfico
      ChartRedraw();
      // retardo de 0,05 segundo
      Sleep(50);
     }
//--- retardo de 1 segundo
   Sleep(1000);
//--- eliminamos el canal desde el gráfico
   EventDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- retardo de 1 segundo
   Sleep(1000);
//---
  }