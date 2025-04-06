Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 40
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21 ноября родился René Magritte (1898-1967) - бельгийский художник-сюрреалист.
Осень
Знаменитый фотограф Robert Jahns из Германии, работающий в стиле Digital Art (про Digital Art в википедии - тут). Он считается мастером создания фотоманипуляций (работает под ником Nois7).
Я почему на него обратил внимание ... на фейсбуке было опубликовано фото с замороженным каналом Венеции, и гневные комменты - типа "Это неправда!", "Это фейк"..
Всё это правда ... хороший фотограф + немного компьютерной графики.
И рыбы там водятся -
Минск готовится к зиме:
Минск готовится к зиме:
Может к Новому Году?
Может к Новому Году?
Да, точно :)Просто за окном снег + скользота на дороге вот мысли про зиму и лезут.
Магия осени:
Магия осени:
И в чем магия? В том, что листья по небу летают?
И в чем магия? В том, что листья по небу летают?
Тот, кто фотографирует зеркалкой поймёт.
Кто не фотографирует: поймать такой момент и одновременно выбрать правильную диафрагму для "размазывания" заднего плана - задача непростая.