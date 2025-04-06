Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 144
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По службу поддержки:
Вот так)
О доброте
Ну, чтобы уже совсем (шутка, но, извиняюсь, знать надо ... в нашем современном мире извиняюсь):
Ju Jingyi and Hou Minghao's sweet duet "Your Eyes Are Like Stars" 2021
(ссылки от википедии)
И если как бы "наоборот" -
Знаменитые Chicago с тоже знаменитыми
Earth, Wind And Fire
И если как бы "наоборот" -
Знаменитые Chicago с тоже знаменитыми
Earth, Wind And Fire
Знаменитые?
Первый раз их вижу и слышу о них. Даже не видел по телевизору и вроде не слышал по радио.
Да, это реально "знаменитые" :)
Это удивительно, когда кто-либо прикрепляет ютуб ссылку с музыкой, ну у тебя совершенно другое настроение, и этот "линк" просто не передает это настроение. Не передает ничего. Это у меня только так или все это ощущают?
Зависит от музыки.
Есть шмурдяк, а есть под любое настроение.
Знаменитые?
Первый раз их вижу и слышу о них. Даже не видел по телевизору и вроде не слышал по радио.
Да, это реально "знаменитые" :)
Это действительно знаменитые.
Chicago мы в закрытом еще тогда городе Калиниграде (много лет назад) слушали все, был даже клуб фанов, который собирался в сквере, который был рядом с Калининградским Техническим Институтом (сейчас это Технический Университет), и это это буквально 20 метров от штаба флота.
Просто расположение такое (а я там жил рядом у драмтеатра).
А Earth, Wind And Fire - этой группой увлекались у нас "математики", то есть - кто хорошо учился в школе и в институте/университете.
А особенно продвинутые увлекались Jean-Luc Ponty, Miles Davis и Диззи Гиллеспи (это кто сдавали гос экзамены на англ языке так сказать - для "прикола", что было не запрещено, но очень странно ... военный город ...). Я сдавал гос экзамен на русском (хотя мог - на литовском). А мой друг - на английском ... у него был папа военный, и это его , так сказать, "выручило" ..
Потом у поляков была Солидарность, и мы слушали польское телевидение, монтируя антены типа "волновой канал", чтобы их ловить ...
потом танки по Ленинскому проспекту (а я там жил) ... потом у них шоковая терапия и они приезжали в Калининград ...
даже не секонд хенде, а в каком-то ... и скупали всё подряд ...
потом в Литве шоковая терапия, и на каждом калининградском подъезде были объявления типа "бригада литовских строителей выполнит ремонт дешево"
... потом у нас шоковая терапия ... и мы ездили в Польшу ... и даже сейчас просто поедешь - то можно забыть, что ты за границей ... (что очень резонирует с "телевизором" например) ...
Сейчас у нас в Калининграде - украинцы - строители (даже с атрибутикой так сказать ..).
----------------
Тут политика запрещена.
Но я могу точно сказать, что всё у нас начиналось с Chicago и Earth, Wind And Fire.
Тут, как говорил Жванецкий - может что-то в консерватории поправить?