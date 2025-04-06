Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 144

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Слон - арт-объект (100% Индия), дракон - самодеятельность.
 

По службу поддержки:


 

Вот так)

 

О доброте


 

Ну, чтобы уже совсем (шутка, но, извиняюсь, знать надо ... в нашем современном мире извиняюсь):



Ju Jingyi and Hou Minghao's sweet duet "Your Eyes Are Like Stars" 2021
 (ссылки от википедии)


 

И если как бы "наоборот" - 
Знаменитые Chicago с тоже знаменитыми
Earth, Wind And Fire


 
Sergey Golubev #:

И если как бы "наоборот" - 
Знаменитые Chicago с тоже знаменитыми
Earth, Wind And Fire

Знаменитые?

Первый раз их вижу и слышу о них. Даже не видел по телевизору и вроде не слышал по радио.

Да, это реально "знаменитые" :)

 
Это удивительно, когда кто-либо прикрепляет ютуб ссылку с музыкой, ну у тебя совершенно другое настроение, и этот "линк" просто не передает это настроение. Не передает ничего. Это у меня только так или все это ощущают?
 
Arkadii Zagorulko #:
Это удивительно, когда кто-либо прикрепляет ютуб ссылку с музыкой, ну у тебя совершенно другое настроение, и этот "линк" просто не передает это настроение. Не передает ничего. Это у меня только так или все это ощущают?

Зависит от музыки.

Есть шмурдяк, а есть под любое настроение.

 
Vitaly Muzichenko #:

Знаменитые?

Первый раз их вижу и слышу о них. Даже не видел по телевизору и вроде не слышал по радио.

Да, это реально "знаменитые" :)

Это действительно знаменитые.

Chicago мы в закрытом еще тогда городе Калиниграде (много лет назад) слушали все, был даже клуб фанов, который собирался в сквере, который был рядом с Калининградским Техническим Институтом (сейчас это Технический Университет), и это это буквально 20 метров от штаба флота.
Просто расположение такое (а я там жил рядом у драмтеатра).

А Earth, Wind And Fire - этой группой увлекались у нас "математики", то есть - кто хорошо учился в школе и в институте/университете.
А особенно продвинутые увлекались  Jean-Luc Ponty,  Miles Davis и Диззи Гиллеспи (это кто сдавали гос экзамены на англ языке так сказать - для "прикола", что было не запрещено, но очень странно ... военный город ...). Я сдавал гос экзамен на русском (хотя мог - на литовском). А мой друг - на английском ... у него был папа военный, и это его , так сказать, "выручило" ..

Потом у поляков была Солидарность, и мы слушали польское телевидение, монтируя антены типа "волновой канал", чтобы их ловить ...
потом танки по Ленинскому проспекту (а я там жил) ... потом у них шоковая терапия и они приезжали в Калининград ...
даже не секонд хенде, а в каком-то ... и скупали всё подряд ...
потом в Литве шоковая терапия, и на каждом калининградском подъезде были объявления типа "бригада литовских строителей выполнит ремонт дешево"
... потом у нас шоковая терапия ... и мы ездили в Польшу ... и даже сейчас просто поедешь - то можно забыть, что ты за границей ... (что очень резонирует с "телевизором" например) ...
Сейчас у нас в Калининграде - украинцы - строители (даже с атрибутикой так сказать ..).

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Тут политика запрещена.

Но я могу точно сказать, что всё у нас начиналось с Chicago и Earth, Wind And Fire.

Тут, как говорил Жванецкий - может что-то в консерватории поправить?

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