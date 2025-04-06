Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 24
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время пить кофе
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Художник Lin Ching Che
Талантливый, современный художник Лин Чинг Че родился в 1987-ом году в Тайбэе, столице острова Тайвань. На данный момент Лин состоит в нескольких крупных ассоциациях художников. Пишет, используя различные техники, но предпочитает рисовать акварелью.
Осенние стихи
Спасибо. Особенно вот это понравилось:
Идет экзамен по логике.
Профессор: — На борту самолета 500 кирпичей. Один кирпич выпал из самолета. Сколько на борту осталось кирпичей?
Студент: — 499!
— Правильно. Следующий вопрос. Как поместить слона в холодильник в три приема?
— 1. Открыть холодильник. 2. Поместить туда слона. 3. Закрыть холодильник.
— Дальше. Как поместить оленя в холодильник в четыре приема?
— 1. Открыть холодильник. 2. Вынуть оттуда слона. 3. Положить оленя. 4. Закрыть холодильник.
— Отлично! У царя зверей льва — день рождения! Поздравить его пришли все животные, кроме одного. Почему?
— Потому, что олень все еще находится в холодильнике.
— Великолепно! — говорит профессор.
— Пойдем дальше. Может ли бабуля пройти через болото с крокодилами?
— Конечно, может! Ведь все крокодилы ушли праздновать день рождения льва.
— Хорошо! А теперь последний вопрос. Бабуля прошла через пустое болото, но все равно умерла. Что с ней случилось?
— Э-э-э Может быть, сердечный приступ?
— А вот и нет! На нее упал кирпич, который, как вы помните, выпал из самолета. Через недельку, голубчик, придете ко мне на пересдачу! . .
Короткий мультик про рыбалку
Самый лучший день - это четверг.
Почему?
Потому что сегодня.
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Интересное и юмор (политика и история под запретом)
Sergey Golubev, 2017.11.02 16:11
Самый лучший день - это четверг.