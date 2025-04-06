Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 24

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Nikolay Ishchenko:
время пить кофе

Полезные ссылки, как правильно:

 

Художник Lin Ching Che

Талантливый, современный художник Лин Чинг Че родился в 1987-ом году в Тайбэе, столице острова Тайвань. На данный момент Лин состоит в нескольких крупных ассоциациях художников. Пишет, используя различные техники, но предпочитает рисовать акварелью. 


Акварельная живопись. Lin Ching Che
Акварельная живопись. Lin Ching Che
  • www.risunoc.com
Талантливый, современный художник Лин Чинг Че родился в 1987-ом году в Тайбэе, столице острова Тайвань. На данный момент Лин состоит в нескольких крупных ассоциациях художников. Пишет, используя различные техники, но предпочитает рисовать акварелью. Большая часть его картин написана именно акварелью, это великолепный натюрморты и дождливые...
 
Galina Bobro:

Осенние стихи

Спасибо. Особенно вот это понравилось:


 

Идет экзамен по логике.

Профессор: — На борту самолета 500 кирпичей. Один кирпич выпал из самолета. Сколько на борту осталось кирпичей?

Студент: — 499!

— Правильно. Следующий вопрос. Как поместить слона в холодильник в три приема?

— 1. Открыть холодильник. 2. Поместить туда слона. 3. Закрыть холодильник.

— Дальше. Как поместить оленя в холодильник в четыре приема?

— 1. Открыть холодильник. 2. Вынуть оттуда слона. 3. Положить оленя. 4. Закрыть холодильник.

— Отлично! У царя зверей льва — день рождения! Поздравить его пришли все животные, кроме одного. Почему?

— Потому, что олень все еще находится в холодильнике.

— Великолепно! — говорит профессор.

— Пойдем дальше. Может ли бабуля пройти через болото с крокодилами?

— Конечно, может! Ведь все крокодилы ушли праздновать день рождения льва.

— Хорошо! А теперь последний вопрос. Бабуля прошла через пустое болото, но все равно умерла. Что с ней случилось?

— Э-э-э Может быть, сердечный приступ?

— А вот и нет! На нее упал кирпич, который, как вы помните, выпал из самолета. Через недельку, голубчик, придете ко мне на пересдачу! . . 

 

Короткий мультик про рыбалку


 

  • Когда ваши дела идут плохо - просто не ходите с ними.
  • Самый хороший учитель в жизни - опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
  • Если ошибку можно исправить - значит ты еще не ошибся.
  • Всегда найдется кто-то, кому не нравится то, что ты делаешь. Это нормально. Всем подряд нравятся только котята.
  • Если кто-то на вас ругается, злится или обижается - задавите его своим позитивом.
  • Не хочу вас расстраивать, но у меня всё хорошо!
  • На грабли не наступаю. Я уже по ним танцую!
  • Самый лучший день - это сегодня!

 
Самый лучший день - это четверг.
 
Vladimir Tkach:
Самый лучший день - это четверг.

Почему?

 

Потому что сегодня.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Интересное и юмор (политика и история под запретом)

Sergey Golubev, 2017.11.02 16:11

  • Когда ваши дела идут плохо - просто не ходите с ними.
  • Самый хороший учитель в жизни - опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
  • Если ошибку можно исправить - значит ты еще не ошибся.
  • Всегда найдется кто-то, кому не нравится то, что ты делаешь. Это нормально. Всем подряд нравятся только котята.
  • Если кто-то на вас ругается, злится или обижается - задавите его своим позитивом.
  • Не хочу вас расстраивать, но у меня всё хорошо!
  • На грабли не наступаю. Я уже по ним танцую!
  • Самый лучший день - это сегодня!


 
Vladimir Tkach:
Самый лучший день - это четверг.

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