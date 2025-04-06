Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 56
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...
Например, когда мы были в отеле Амара Дольче Вита в Турции (отдыхали 10 дней), то на ресепшене нам с гордостью объявили, что у них если в отеле круглосуточные библиотеки (и не одна). А в библиотеках - круглосуточный бар (кофе, пиво, виски), легкие закуски и веранда для покурить.
Так и объясняли (с шуткой), что в любой нормальной библиотеке должен быть круглосуточный бар и веранда :)
Спрашивает одна женщина у другой - "а где мой? ты моего не видела?". Та отвечает - "твой с моим в библиотеку пошли".
А в библиотеке тишина ... :)
Обычные ... Жюль Верн, Сергей Снегов ... много чего ...
Их же раньше не было (годами не было) , а тут раз - и появились, но мало, а народ понял, что вот сейчас чуть-чуть будет, а потом опять никогда не будет, вот все и стояли. Это сейчас все это можно купить, а тогда это был страшный дефицит.
В Москве может и всё было, но мы же не в Москве ...
Даже сейчас, если приезжают отдыхающие в Турцию в отель например, из бывшего Союза (Россия и т.д.), то если люди моего возраста - то ищут где тут в отеле библиотека или полка с книжками.
Например, когда мы были в отеле Амара Дольче Вита в Турции (отдыхали 10 дней), то на ресепшене нам с гордостью объявили, что у них есть в отеле круглосуточные библиотеки (и не одна). А в библиотеках - круглосуточный бар (кофе, пиво, виски), легкие закуски и веранда для покурить.
Так и объясняли (с шуткой), что в любой нормальной библиотеке должен быть круглосуточный бар и веранда :)
А самогонку они делали - вообще класс. Все эти вискари в подметки не годятся.)
вот это точно ! у меня брат в сибири гонит, все по науке, в конце угольный фильтр.
правда, к нам вискарь не настоящий приходит.ха, ха, «Непопулярная»
шахматы:
хотя, не уверен, может это политика ?
шахматы:
хотя, не уверен, может это политика ?
Скажем так, это правда жизни.
Скажем так, это правда жизни.
фу ! слава богу ! пронесло.
правда не под запретом.
Насчет вискаря ... тут сейчас другое время - если раньше например, я не знал названий разных там вин и напитков (я из алкоголя пью только пиво, да и то по большим праздникам как Новый Год например) - и было все нормально.
А сейчас, если приехал отдыхать в какой-то отель, там стоят молодые люди и не очень, все знают разные названия, по составу коктейля могут определить - будут они это пить или нет. А я и названий не знаю.
У сына спросил - он мне сказал, что двух названий мне достаточно запомнить - Хенесси и Джемесон. Я это не пил, но названия запомнил.
С кофе - та же проблема: я запомнил только экспрессо (наподобие растворимого) но мало кофе и много воды. Выхожу из положения так: когда спрашивают про шуга (по английски sugar - сахар), я шучу, что no sugar no water (без сахара без воды). Бамен - "как воды не надо? это же кофе!". Я отвечаю - "ну если только немножко воды."
Раньше это было достоинство, а теперь - недостаток. Так как если где-то в отеле подходишь к бару, видишь там, например, совсем молоденькая девушка с парнем (или без) что-то выбирают по меню, понимаешь, что из этого меню даже названий не знаешь (там же все по маркам - если вино, то определенное с названием, и так далее), и заказываешь старый добрый экспрессо. Потому что никак не могу запомнить чем, например, отличается американо от капучино.
Перед вылетом самолета большинство идут в дьюти фри, выбирают там ... то виски или ликер (и там их тьма с названиями). Откуда и людей такие знания - просто не представляю.
То есть, в солидную компанию меня никогда не пригласят.
фу ! слава богу ! пронесло.
правда не под запретом.
эх, напиться что-ли, нет правды на свете !
Как-то был в одном отеле в их ресторане. Официант спрашивает - что изволите? А я из алкоголя запомнил только два слова - Хенесси и Джемесон (которые я не хочу). Попросил меню, читаю с умным видом, а там все по названиям, и все - незнакомые. Дошел до кофе - экспрессо, американо, капучино, турецкий. Я путаю американо с капучино, так как с одном есть сливки или молоко, а в другом нет (а молоко и сливки я не пью - они у меня в организме не перевариваются).
Короче - заказываю как всегда экспрессо. А официант, наверное думает - что этот дурак сюда пришел пить экспрессо, пил бы у себя в номере бесплатный растворимый кофе из пакетиков и смотрел бы телевизор.
Представляю, если бы человека заморозить сто лет назад и разморозить сейчас. Он например пойдет в тот же ресторан, и официант его спросит - что изволите?
Он - водочки ... официант - какой? ... хорошо, тогда виски ... официант - какое? ... он - ладно, давайте кофе ... официант - вам какой кофе?
И сядет этот горемычный за соседним со мной столиком, и будет как и я пить мутную воду которую они называют "кофе экспрессо", а официант будет думать - ну вот, еще один идиот пришел экстрессо пить ...