Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 107
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Интересно, есть ли в медицине диагноз, который подходит к таким художникам? 'Отсылка к проблеме', 'о влиянии человека на изменение климата' - ведь эти инсталяции никак не решают озвученные проблемы.
Да это же просто реклама Майями. Там же пляжи... Всякие дома отдыха и т.п. А то что под видом "произведения искусства", так это больше ажиотажа вызывает, то есть повышает эффективность рекламы.
это просто популярная тема
не припомню ни одного защитника экологии, который пришел пешком, без одежды - прикрытый лопухом, без телефона, без интернета, без отрицания освещения проблемы в СМИ - для всего перечисленного (одежда, транспорт, электроника, трансляции в СМИ....) требуются большие затраты энергии, которые являются источниками ухудшения экологии
ЗЫ: даже доступность продуктов питания это изготовление техники, использование ГСМ, использование удобрений.... как вариант защитник экологии должен палкой-копалкой выращивать огурцы да помидоры, да серпом срезать зерновые и кормить домашнее подворье - вот тогда поверю, что человек реально пытается, что то изменить и сильно переживает об изменении климата )))
Наверно вы не видели убитой экологии или хотя бы промышленных процессов, убивающих экологию. Никто не против вех благ цивилизации, не нужно терять голову, если масть пошла... деньги полились рекой...
Похоже на возникновение некой новой религии - какого-то варианта язычества на новом уровне. Даже ваши претензии к ним вполне похожи на те, которыми обычно укоряют религиозных деятелей.
А язычество это не религия, это набор неких атрибутов изначально неотъемлемо относящихся к этносу и определяющий его. Можно сделать очень интересные открытия, поинтересовавшись в интернете происхождением и значением слова "язычество". Так же и со словом "еретик" - тоже ждут чудные открытия.
не соглашусь
я стараюсь оценивать "чужую заботу о вселенском благополучии" с позиции "а не зажрались ли Вы батенька"
ЗЫ: с этой позиции меня умиляют жаркие дебаты на работе со стороны работающих пенсионеров и молодых сотрудников с несовершеннолетними детьми, первые не нарадуются благам жизни, вторые зубами скрипят услышав знакомые фамилии из СМИ
Ну, "забота о вселенском благополучии" обычно легко излечивается летним двухнедельным отключением горячей воды) или чем-то подобным)
Сложнее с полным пренебрежением нормальными научными исследованиями на тему климата.
Ну, "забота о вселенском благополучии" обычно легко излечивается летним двухнедельным отключением горячей воды) или чем-то подобным)
Сложнее с полным пренебрежением нормальными научными исследованиями на тему климата.
полностью согласен, но эта проблема, к сожалению, может быть решена только развитием науки - это дорогое удовольствие, и промышленики не будут самостоятельно спонсировать научные исследования, только государство может позволить себе этим заниматься.... ну а дальше не будем обсуждать куда поступает и как расходуется экологический сбор у нас в стране ;)
Наверно вы не видели убитой экологии или хотя бы промышленных процессов, убивающих экологию. Никто не против вех благ цивилизации, не нужно терять голову, если масть пошла... деньги полились рекой...
я видел, я много где был
А язычество это не религия, это набор неких атрибутов изначально неотъемлемо относящихся к этносу и определяющий его. Можно сделать очень интересные открытия, поинтересовавшись в интернете происхождением и значением слова "язычество". Так же и со словом "еретик" - тоже ждут чудные открытия.
Поинтересуйтесь тогда уж и словом "религия"
Поинтересуйтесь тогда уж и словом "религия"
Мне не надо, я уже давно это сделал, а вот вам бы стоило.
Британская компания Nose Warmer в преддверии зимы выпустила шапки для носа
А язычество это не религия, это набор неких атрибутов изначально неотъемлемо относящихся к этносу и определяющий его. Можно сделать очень интересные открытия, поинтересовавшись в интернете происхождением и значением слова "язычество". Так же и со словом "еретик" - тоже ждут чудные открытия.
Дмитрий, до нас дошла инфа, что ты увлекся углами Ганна
Дмитрий, до нас дошла инфа, что ты увлекся углами Ганна
Так же как и разведчиков, попов бывших не бывает?