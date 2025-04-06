Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 47

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Christina Harris, художница из Великобритании.
Рисует овечек (тем, собственно, и знаменита).

Кстати, она входит в одну волонтерскую группу артисток-художниц (женщины), которых объединяет одно - они победили рак.
Они дарят свои картины и помогают деньгами больным раком пациенткам.
Может быть поэтому она и рисует овечек ...

А вот в этом месте, как показывает сама Christina Harris, должны идти овечки (а если овечек нет - то картина неправильная) - 

 
 

Латвийский художник Генрих Эдуардович Клебах (умер в 1998 году).
А это его знаменитая сейчас картина, которая называется "Вид из окна".



А это комменты сейчас на фейсбуке:

Извиняюсь за траурные паралеллепипеды на картинке, но как -то не принято афишировать юсернеймы на сторонних сайтах.

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Что такое Каланчевка - не знаю, но видимо для пользователей фейсбука - Каланчевка больше знакома, чем Латвия извиняюсь.

 

Шёл четвёртый день суровой, снежной и холодной зимы ... :)

(На календаре 4 декабря, а на улице +7. Карл, +7!)

 
Sergey Golubev:

....

Что такое Каланчевка - не знаю, но видимо для пользователей фейсбука - Каланчевка больше знакома, чем Латвия извиняюсь.


Это может быть ЖД станция "Москва-Каланчевская" или Каланчевская улица в Москве.

 
 

Тагильские спасатели проводили рейд по водоемам. Нашли много всякой ерунды. В том числе спящего на льду рыбака. "Я не вызывал полицию", - возмутился рыбак


 
Sergey Golubev:

Латвийский художник Генрих Эдуардович Клебах (умер в 1998 году).
А это его знаменитая сейчас картина, которая называется "Вид из окна".



А это комменты сейчас на фейсбуке:

Извиняюсь за траурные паралеллепипеды на картинке, но как -то не принято афишировать юсернеймы на сторонних сайтах.

------------

Что такое Каланчевка - не знаю, но видимо для пользователей фейсбука - Каланчевка больше знакома, чем Латвия извиняюсь.


Дом на колесах... эх, школота))) Так раньше возили бетонные плиты для строительства домов. Почувствовал себя прям динозавром ))

 

Раньше (когда я был маленький), то думал - то ли лыжи взять покататься, то ли одеть коньки и поиграть с ребятами во дворе в хоккей.
Но сил варежки, так как мерзли руки.

А сейчас снега нет ... слякоть, дождь, град, а кое-где даже зеленые листья на кустах.

Всё, зимы опять не будет.


 

Праздник к нам приходит (художник Андрей Попов)


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