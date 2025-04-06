Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 8

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Двойная радуга около города Сален/Шотландия.
Фото - Andrew Leonard


 

15 октября родился James Tissot (1836-1902) — французский художник и иллюстратор.


 

Молодой художник Marcin Kołpanowicz из Кракова/Польша -


 

https://nplus1.ru/news/2017/10/13/MAMR

Жесткие диски на микроволновых генераторах начнут продаваться в 2019 году
Жесткие диски на микроволновых генераторах начнут продаваться в 2019 году
  • 2017.10.13
  • Григорий Копиев
  • nplus1.ru
Крупнейший производитель жестких дисков Western Digital объявил о выпуске в 2019 году первого серийного жесткого диска, использующего технологию MAMR для увеличения плотности записи информации. К 2025 году WD планирует выпустить жесткий диск на этой технологии объемом в 40 терабайт, сообщает Engadget. Из-за постоянно растущего объема...
 
Server Muradasilov:

https://nplus1.ru/news/2017/10/13/MAMR


интересно - какая плотность записи на этих дисках которые лежат в музее в Каире ... 

уцй

куц

 

Ветер. Осень:

Ветер. Осень

 

Любите заваривать кофе? Тогда эта бесполезная дизайнерская турка для Вас!

Бесполезная дизайнерская турка

 
Vladimir Karputov:

Любите заваривать кофе? Тогда эта бесполезная дизайнерская турка для Вас!


Почему бесполезная? Для заваривания кофе вплне подойдет.
 
Vladimir Tkach:
Почему бесполезная? Для заваривания кофе вплне подойдет.

А наливать как :) ? Заметили, ГДЕ язычок?

 
Vladimir Karputov:

А наливать как :) ? Заметили, ГДЕ язычок?

Один Я вижу это?


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