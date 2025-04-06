Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 8
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Двойная радуга около города Сален/Шотландия.
Фото - Andrew Leonard
15 октября родился James Tissot (1836-1902) — французский художник и иллюстратор.
Молодой художник Marcin Kołpanowicz из Кракова/Польша -
https://nplus1.ru/news/2017/10/13/MAMR
https://nplus1.ru/news/2017/10/13/MAMR
интересно - какая плотность записи на этих дисках которые лежат в музее в Каире ...
Ветер. Осень:
Любите заваривать кофе? Тогда эта бесполезная дизайнерская турка для Вас!
Любите заваривать кофе? Тогда эта бесполезная дизайнерская турка для Вас!
Почему бесполезная? Для заваривания кофе вплне подойдет.
А наливать как :) ? Заметили, ГДЕ язычок?
А наливать как :) ? Заметили, ГДЕ язычок?
Один Я вижу это?