Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 78
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Совсем скоро
Ну как бы вчера ещё праздничные выходные начались..
Зима может превратить нашу жизнь в настоящую трагикомедию
А китайцы все больше о семье, о детях, о взаимоотношениях ... всегда и все об этом ...
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Jay Chou 周杰倫【白色風車 White Windmill】
Пришла в голову мысль, что правильно войти в рынок сложнее, чем сбить маневрирующую боеголовку. Ведь она не меняет направление движения на противоположное, а цена легко.
Это у тебя РЛС без ФАР ))
А китайцы все больше о семье, о детях, о взаимоотношениях ... всегда и все об этом ...
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Jay Chou 周杰倫【白色風車 White Windmill】
Работал с ними 10 лет назад - как разработчики, были тупы, как пробки. Индусы были умнее, по моим ощущениям. Китайцы изменились?
// и ведь опять забанят или потрут...
Работал с ними 10 лет назад - как разработчики, были тупы, как пробки. Индусы были умнее, по моим ощущениям. Китайцы изменились?
// и ведь опять забанят или потрут...
Если судить по "массовому сознанию" (то, что они транслируют для себя по ТВ и т.д.) - сильно изменились.
Вам, наверное, достались или не китайцы, или просто шаромыжки-мешочники, и наверное, это было давно.
Кстати, шаромыжки-мешочники часто встречаются везде, но из Индии (китайцы этим сейчас не занимаются - у них там уровень жизни сильно поднялся) - я встречал в глухих районах Камбоджи на границе с Лаосом. Но не китайцев, а из Индии.
Китай сейчас другой, и китайцы другие.
И ВВП у них большое не только из-за экономики, а еще из-за того, что вся культура и музыка и т.д. пропагандирует семью, и т.д.
Просто, извиняюсь, "жаба душит" ... как у них такая хорошая музыка - и про семью, жену, детей ... а у нас - бандюки, я-тебе-ты-мне ...
Просто завидно ...
Стоит посмотреть:
С добрым утром