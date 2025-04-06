Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 78

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Vladimir Karputov:

Совсем скоро


Ну как бы вчера ещё праздничные выходные начались..

 

Зима может превратить нашу жизнь в настоящую трагикомедию


 

 А китайцы все больше о семье, о детях, о взаимоотношениях ... всегда и все об этом ...

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Jay Chou 周杰倫【白色風車 White Windmill】


 
khorosh:
Пришла в голову мысль, что правильно войти в рынок сложнее, чем сбить маневрирующую боеголовку. Ведь она не меняет направление движения на противоположное, а цена легко.

Это у тебя РЛС без ФАР )) 

 
Sergey Golubev:

 А китайцы все больше о семье, о детях, о взаимоотношениях ... всегда и все об этом ...

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Jay Chou 周杰倫【白色風車 White Windmill】


Работал с ними 10 лет назад - как разработчики, были тупы, как пробки. Индусы были умнее, по моим  ощущениям. Китайцы изменились?

// и ведь опять забанят или потрут...

 
Alexey Volchanskiy:

Работал с ними 10 лет назад - как разработчики, были тупы, как пробки. Индусы были умнее, по моим  ощущениям. Китайцы изменились?

// и ведь опять забанят или потрут...

Если судить по "массовому сознанию" (то, что они транслируют для себя по ТВ и т.д.) - сильно изменились.
Вам, наверное, достались или не китайцы, или просто шаромыжки-мешочники, и наверное, это было давно.

Кстати, шаромыжки-мешочники часто встречаются везде, но из Индии (китайцы этим сейчас не занимаются - у них там уровень жизни сильно поднялся) - я встречал в глухих районах Камбоджи на границе с Лаосом. Но не китайцев, а из Индии.

Китай сейчас другой, и китайцы другие.
И ВВП у них большое не только из-за экономики, а еще из-за того, что вся культура и музыка и т.д. пропагандирует семью, и т.д.

Просто, извиняюсь, "жаба душит" ... как у них такая хорошая музыка - и про семью, жену, детей ... а у нас - бандюки, я-тебе-ты-мне ...
Просто завидно ...

 

Стоит посмотреть:


 

С добрым утром


 


 


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