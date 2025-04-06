Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 45

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Alexey Volchanskiy:

Книги в свободном доступе? Ведь потырят ) Наверное, чипы зашиты.

 Я там не был, но сам факт того, что в городскую библиотеку (не старое историческое здание, а современное) у вокзала водят экскурсии в том числе иностранцев - меня поразил.
У нас в Калининграде в библиотеки экскурсии немцев не водят (они все больше вокруг могилы Канта ходят с флажками типа "я свой" чтобы не потеряться)
:)
 
Sergey Golubev:
 Я там не был, но сам факт того, что в городскую библиотеку (не старое историческое здание, а современное) у вокзала водят экскурсии в том числе иностранцев - меня поразил.
У нас в Калининграде в библиотеки экскурсии немцев не водят (они все больше вокруг могилы Канта ходят с флажками типа "я свой" чтобы не потеряться)
:)

Давно не был в Питерской публичке, но раньше вообще был вход по пропускам с фоткой. Так что экскурсии отпадают.Я думаю, в свободном доступе книги из серии "не жалко потерять". А в Публичке есть бесценные древние тексты, доступ только спецам.

Хотя сейчас ценность библиотек для меня сомнительна. Недавно вылетел комп, неделю чинил, была "ломка", так перечитал многое из домашней библиотеки. И осознал, что бумажную книгу до это брал в руки года 2-3 назад, и то по программированию.

 
Alexander Ivanov:

Где научиться к такой системе боя?

Это русский кулачный бой или другой?



Система рукопашного боя Чхарёк направление Орла и змеиhttps://www.youtube.com/results?search_query=стиль+журавля+и+змеи

 
 

Рождественская ярмарка в Таллине

 

Рождественская ярмарка в Москве (наверное, прошлых лет).

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В твиттере уже начали публиковать красивые фото рождественских ярмарок разных городов и стран.

 
 

 
Sergey Golubev:

Рождественская ярмарка в Москве (наверное, прошлых лет).

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В твиттере уже начали публиковать красивые фото рождественских ярмарок разных городов и стран.


Мельбурн - 

 

Рождественская ярмарка в Праге - 

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