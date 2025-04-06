Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 45
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Книги в свободном доступе? Ведь потырят ) Наверное, чипы зашиты.
У нас в Калининграде в библиотеки экскурсии немцев не водят (они все больше вокруг могилы Канта ходят с флажками типа "я свой" чтобы не потеряться)
:)
Я там не был, но сам факт того, что в городскую библиотеку (не старое историческое здание, а современное) у вокзала водят экскурсии в том числе иностранцев - меня поразил.
У нас в Калининграде в библиотеки экскурсии немцев не водят (они все больше вокруг могилы Канта ходят с флажками типа "я свой" чтобы не потеряться)
:)
Давно не был в Питерской публичке, но раньше вообще был вход по пропускам с фоткой. Так что экскурсии отпадают.Я думаю, в свободном доступе книги из серии "не жалко потерять". А в Публичке есть бесценные древние тексты, доступ только спецам.
Хотя сейчас ценность библиотек для меня сомнительна. Недавно вылетел комп, неделю чинил, была "ломка", так перечитал многое из домашней библиотеки. И осознал, что бумажную книгу до это брал в руки года 2-3 назад, и то по программированию.
Где научиться к такой системе боя?
Это русский кулачный бой или другой?
Система рукопашного боя Чхарёк направление Орла и змеи. https://www.youtube.com/results?search_query=стиль+журавля+и+змеи
Рождественская ярмарка в Таллине
Рождественская ярмарка в Москве (наверное, прошлых лет).
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В твиттере уже начали публиковать красивые фото рождественских ярмарок разных городов и стран.
Рождественская ярмарка в Москве (наверное, прошлых лет).
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В твиттере уже начали публиковать красивые фото рождественских ярмарок разных городов и стран.
Мельбурн -
Рождественская ярмарка в Праге -