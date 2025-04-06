Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 139
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Ответы надо давать правильные!
Владелец посетил свой ресторан переодевшись бродягой. То, как к нему отнеслись вызвало у него слезы
который терминал использовал владелец/бродяга, осталось нераскрытым..
если 4, то почему тема на сайте а автор не в бане ?
а если всё-же 5-й то факт переодевания подозрительно как-то выглядит
Бурлит жизнь!
Всем владельцам сигналов и ПАММов на заметку!
Хорошая энергетика
КУ!
Что Microsoft нам готовит ...
Добавлено:
... Windows 11 будет работать только на 64-битных системах, в минимальных системных требованиях — 4 ГБ ОЗУ и видеокарта с поддержкой DirectX 12...
Что Microsoft нам готовит ...
Добавлено:
новость какая то запоздалая
еще неделю назад читал обзор, потом на ютуб видел и даже через пару дней умудрились "утечь в сеть" пре-билд Вин 11, через пару дней на торрентах все всплыло
имхо, маркетинг чистой воды, включая слив в сеть
новость какая то запоздалая
еще неделю назад читал обзор, потом на ютуб видел и даже через пару дней умудрились "утечь в сеть" пре-билд Вин 11, через пару дней на торрентах все всплыло
имхо, маркетинг чистой воды, включая слив в сеть
Презентация была сегодня, а не неделю назад :)