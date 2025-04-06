Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 139

Новый комментарий
 

Ответы надо давать правильные!


 
Vladimir Karputov:

Владелец посетил свой ресторан переодевшись бродягой. То, как к нему отнеслись вызвало у него слезы


который терминал использовал владелец/бродяга, осталось нераскрытым..

если 4, то почему тема на сайте а автор не в бане ?

а если всё-же 5-й то факт переодевания подозрительно как-то выглядит

 

Бурлит жизнь!


 
Ещё рано утверждать, что люди не звери.  Глубже в историю мне нельзя
 

Всем владельцам сигналов и ПАММов на заметку!

 

Хорошая энергетика


 

КУ!

ку

 

Что Microsoft нам готовит ...


Добавлено:

... Windows 11 будет работать только на 64-битных системах, в минимальных системных требованиях — 4 ГБ ОЗУ и видеокарта с поддержкой DirectX 12...

Microsoft Windows Event - Watch the June 24 LIVE stream
Microsoft Windows Event - Watch the June 24 LIVE stream
  • www.microsoft.com
Watch the Microsoft Windows Event 06.24 LIVE stream and see what's next
 
Vladimir Karputov:

Что Microsoft нам готовит ...


Добавлено:

новость какая то запоздалая

еще неделю назад читал обзор, потом на ютуб видел и даже через пару дней умудрились "утечь в сеть" пре-билд Вин 11, через пару дней на торрентах все всплыло


имхо, маркетинг чистой воды, включая слив в сеть

 
Igor Makanu:

новость какая то запоздалая

еще неделю назад читал обзор, потом на ютуб видел и даже через пару дней умудрились "утечь в сеть" пре-билд Вин 11, через пару дней на торрентах все всплыло


имхо, маркетинг чистой воды, включая слив в сеть

Презентация была сегодня, а не неделю назад :)

1...132133134135136137138139140141142143144145146...189
Новый комментарий