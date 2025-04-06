Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 31
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Всё, покидаю эту часть форума ... на сегодня (иду в англ) - автор не найден:
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Спокойной ночи
Вот раньше книги были ... не то что сейчас -
О пользе лени (блаженное ничегонеделание):
http://readli.net/o-polze-leni-instruktsiya-po-produktivnomu-nichegonedelaniyu/
Восход в парке
С добрым утром
Осень настала, холодно стало. И как результат:
Jakob Eirich, иллюстратор и аниматор из Германии
Остановись мгновенье:
У меня давно жли две декоративных крысы, часто пускал погулять по квартире. Потом обнаружил, что 2-х жильный провод от телевизора, включенный в розетку, начисто обгрызен от изоляции! Причем, изоляция была выедена и между проводами?
Как это можно сделать под напряжением 220, до сих пор не пойму.
У меня давно жли две декоративных крысы, часто пускал погулять по квартире. Потом обнаружил, что 2-х жильный провод от телевизора, включенный в розетку, начисто обгрызен от изоляции! Причем, изоляция была выедена и между проводами?
Как это можно сделать под напряжением 220, до сих пор не пойму.
Два варианта: не было земли и крыски умудрялись не кусать одновременно два провода.
Ночная Москва. Фото: Роскосмос/Антон Шкаплеров/Анатолий Иванишин
Спокойной ночи!