Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 31

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Всё, покидаю эту часть форума ... на сегодня (иду в англ) - автор не найден:

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Спокойной ночи

 
Sergey Golubev:

Вот раньше книги были ... не то что сейчас - 

О пользе лени (блаженное ничегонеделание):



http://readli.net/o-polze-leni-instruktsiya-po-produktivnomu-nichegonedelaniyu/

 

Восход в парке


С добрым утром

 

Осень настала, холодно стало. И как результат:

ОРЗ

 

Jakob Eirich, иллюстратор и аниматор из Германии


 
Vladimir Karputov:

Остановись мгновенье:



У меня давно жли две декоративных крысы, часто пускал погулять по квартире. Потом обнаружил, что 2-х жильный провод от телевизора, включенный в розетку, начисто обгрызен от изоляции! Причем, изоляция была выедена и между проводами?

Как это можно сделать под напряжением 220, до сих пор не пойму.

 
Alexey Volchanskiy:

У меня давно жли две декоративных крысы, часто пускал погулять по квартире. Потом обнаружил, что 2-х жильный провод от телевизора, включенный в розетку, начисто обгрызен от изоляции! Причем, изоляция была выедена и между проводами?

Как это можно сделать под напряжением 220, до сих пор не пойму.


Два варианта: не было земли и крыски умудрялись не кусать одновременно два провода.

 

Ночная Москва. Фото: Роскосмос/Антон Шкаплеров/Анатолий Иванишин

Ночная Москва. Фото: Роскосмос/Антон Шкаплеров/Анатолий Иванишин

 

Спокойной ночи!

Ночной город

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