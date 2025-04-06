Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 85

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бывает не все получается

 

1 Мая

 

Скоро лето


 
 
разработчик
 

Alexandr Saprykin:


разработчик

Класс!

 
Vladimir Karputov:

Класс!

На хабре на тему оценки времени на разработку есть отличный рассказ, что-то сходу не нашел, а название не помню ((

 
Alexandr Saprykin:

в точку !!!

 

Джентльмены удачи. Это кино про трейдеров СССР. Они по крупному пошли ...

 

Про Володю:


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