Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 85
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бывает не все получается
Скоро лето
Alexandr Saprykin:
Класс!
Класс!
На хабре на тему оценки времени на разработку есть отличный рассказ, что-то сходу не нашел, а название не помню ((
в точку !!!
Джентльмены удачи. Это кино про трейдеров СССР. Они по крупному пошли ...
Про Володю: