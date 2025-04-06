Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 146

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больше подходит как справочник расписания автобусов
минут на 5ть сел, посмотрел...
 
Iurii Tokman #:
спинки нет, локти в воздухе
недоработка

а верхнюю часть табурета вообще выдают только лучшим :-) прагматики

 
Vladimir Karputov #:

Вот так должно выглядеть рабочее место программиста в офисе, по мнению Microsoft

Полулёжа в право, полулёжа в лево - это по мне так. Думать, работать, спать. Стол может и хорош, но стул - полное г.

[Удален]  
Vladimir M. #:

Полулёжа в право, полулёжа в лево - это по мне так. Думать, работать, спать. Стол может и хорош, но стул - полное г.

Стул ему не нравится, у нас в бытовке 8 человек и ничего
 
Maxim Kuznetsov #:

а верхнюю часть табурета вообще выдают только лучшим :-) прагматики

Сейчас тема пошла на телескопические столы, чтобы геморрой не заработать)

a

 
VVT #:

Сейчас тема пошла на телескопические столы, чтобы геморрой не заработать)

Геморрой зарабатывается сидя на стульях, а не на столах. Нужны полукресла, с подлокотниками, чтоб менять позу и сидеть на них с ногами.  Я и охарактеризовал  выше.

 

...

 
Iurii Tokman #:
спинки нет, локти в воздухе
недоработка

Хорошо хоть наги на пол ставить можно

 
Dmitry Fedoseev #:

Хорошо хоть наги на пол ставить можно

понятно что ноги

вот если действительно были наги, колоритное место у прогера было б


 
Iurii Tokman #:
спинки нет, локти в воздухе
недоработка

Да да да. "Откиньтесь на спинку стула..."

Это они специально, чтобы не напоминать про процесс установки Windows 98

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