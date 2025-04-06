Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 146
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минут на 5ть сел, посмотрел...
спинки нет, локти в воздухе
недоработка
а верхнюю часть табурета вообще выдают только лучшим :-) прагматики
Вот так должно выглядеть рабочее место программиста в офисе, по мнению Microsoft
Полулёжа в право, полулёжа в лево - это по мне так. Думать, работать, спать. Стол может и хорош, но стул - полное г.
Полулёжа в право, полулёжа в лево - это по мне так. Думать, работать, спать. Стол может и хорош, но стул - полное г.
а верхнюю часть табурета вообще выдают только лучшим :-) прагматики
Сейчас тема пошла на телескопические столы, чтобы геморрой не заработать)
Сейчас тема пошла на телескопические столы, чтобы геморрой не заработать)
Геморрой зарабатывается сидя на стульях, а не на столах. Нужны полукресла, с подлокотниками, чтоб менять позу и сидеть на них с ногами. Я и охарактеризовал выше.
...
спинки нет, локти в воздухе
недоработка
Хорошо хоть наги на пол ставить можно
Хорошо хоть наги на пол ставить можно
понятно что ноги
вот если действительно были наги, колоритное место у прогера было б
спинки нет, локти в воздухе
недоработка
Да да да. "Откиньтесь на спинку стула..."
Это они специально, чтобы не напоминать про процесс установки Windows 98