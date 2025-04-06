Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 98

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Nikolay Khrushchev:

ничего. первый раз с неадеквашкой сталкиваетесь? никаких эмоций, игнор или блокирующая цена.

Люди, посмотрите внимательно на название ветки. Никаких ссор.

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Dmitry Fedoseev:

Елы-палы, я уж месяц или два тому назад в кодабазу отправил класс для определения росчерков, а его что-то все не публикуют.

)))))

может потому что некому

 

Чудо голос в 5 октав из Казахстана. Впервые такое чудо после перуанской певицы Имы Сумак появилось.


 
увидел тренд - зашел против него
 

Всё, надолго залип: 

Форс-мажоры / Костюмы в законе / Suits / Сезон: 1

 

Мыть или не мыть?

Мыть или не мыть?

[Удален]  
Vladimir Karputov:

Всё, надолго залип: 


на полтора сезона только, и то при условии полного нуля в юриспруденции. 
после полутара сезона сериал окончательно скатывается в бразильские сопли "санта барбара" и дичайшую котолампу.
В последних сезонах главные герои целиком и полностью говорят фразами из цитат "пацанских" пабликов. Это не шутка, реально трешняк такой...

 

Очистка крыши от снега.Хороший способ!


 
Vladimir Karputov:

Очистка крыши от снега.Хороший способ!


только сегодня видел - ну очень "пальцовый" дом от газпрома этажей под 30, и внизу на парковке стоят конусы, (!!)выше человеческого роста чтобы не перекрывать пешеходную дорожку натянуты ленты и скромные объявления "не ставьте машины в опасной зоне - возможны падения снега и льда с крыши".И действительно видны шлепки от разлёта льда

А между парковкой и домом, под лентами, гуляют мамаши с колясками...

 
khorosh:

Чудо голос в 5 октав из Казахстана. Впервые такое чудо после перуанской певицы Имы Сумак появилось.


по фигу - гляну. 

#огльгабузоватожемузыка - рулллит!!!

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