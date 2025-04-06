Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 98
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ничего. первый раз с неадеквашкой сталкиваетесь? никаких эмоций, игнор или блокирующая цена.
Люди, посмотрите внимательно на название ветки. Никаких ссор.
Елы-палы, я уж месяц или два тому назад в кодабазу отправил класс для определения росчерков, а его что-то все не публикуют.
)))))
может потому что некому
Чудо голос в 5 октав из Казахстана. Впервые такое чудо после перуанской певицы Имы Сумак появилось.
Всё, надолго залип:
Мыть или не мыть?
Всё, надолго залип:
на полтора сезона только, и то при условии полного нуля в юриспруденции.
после полутара сезона сериал окончательно скатывается в бразильские сопли "санта барбара" и дичайшую котолампу.
В последних сезонах главные герои целиком и полностью говорят фразами из цитат "пацанских" пабликов. Это не шутка, реально трешняк такой...
Очистка крыши от снега.Хороший способ!
Очистка крыши от снега.Хороший способ!
только сегодня видел - ну очень "пальцовый" дом от газпрома этажей под 30, и внизу на парковке стоят конусы, (!!)выше человеческого роста чтобы не перекрывать пешеходную дорожку натянуты ленты и скромные объявления "не ставьте машины в опасной зоне - возможны падения снега и льда с крыши".И действительно видны шлепки от разлёта льда
А между парковкой и домом, под лентами, гуляют мамаши с колясками...
Чудо голос в 5 октав из Казахстана. Впервые такое чудо после перуанской певицы Имы Сумак появилось.
по фигу - гляну.
#огльгабузоватожемузыка - рулллит!!!