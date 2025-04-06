Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 18
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Моностихи (однострочные стихи).
Считается, что одним из первых начал писать такие стихи (если говорить про Россию) Дмитрий Иванович Хвостов в 1804 году. Я его опусов не нашел.
Но вторым после Хвостова мастером моностиха является Валерий Брюсов, который написал в 1895 году замечательное стихотворение, которое актуально и сейчас (прямо одной строчкой без знаков препинания с точкой в конце стихотворения):
О закрой свои бледные ноги.
В наше время этот жанр поэзии развивает Владимир Вишневский, вот например один из его стихов:
Не смейте жизнью рисковать при мне!
Ну и некоторые другие его стихотворения (одной строчкой):
От «это нормально» до «всё кончено». Переводчик Google переводит пение на монгольском, и это просто ААААААА!
Русскоязычные пользователи Google-переводчика обнаружили особенность в программе, которая уже стала мемом. Транслятор воспринимает набранный кириллицей беспорядочный текст как понятные слова, если попытаться перевести их с монгольского. Это происходит и с другими языками в программе, но пользователи считают, что Google научился переводить монгольское горловое пение. Или пытается нам что-то сказать.
http://medialeaks.ru/2610sts-aaaaaaaaaaaaa/
Босфор
10mb компьютер за $5,995 в 1977 году.
Агата Кристи
Босфор
афигенно, берюзовая вода.
мечта поехать на карибское море или куда-то где есть такая вода.
капец ка хочу....
аж вижу себя:
я валяюсь на горячем песке, а жена с дочкой бегают по берегу, купаются, хохочат и веселятся.
ЗЫ. и рядом сумка холодильник с ледяным пивом и несколько видов экзотических закусок для меня :)
и бонусом еще хотелка, жена снова с пузиком (беремчатая) :)
Дааааа.
Короче я арбайтен ушел..... :(
...
В наше время этот жанр поэзии развивает Владимир Вишневский, вот например один из его стихов:
Не смейте жизнью рисковать при мне!
Ну и некоторые другие его стихотворения (одной строчкой):
Туман утром, предзимье:
афигенно, берюзовая вода.
мечта поехать на карибское море или куда-то где есть такая вода.
Зачем настолько далеко? В Эгейском море как раз такая, как на картинке. Во многих местах при этом идеально чистая, видно дно на глубине в 20м.