Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 18

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Моностихи (однострочные стихи).

Считается, что одним из первых начал писать такие стихи (если говорить про Россию) Дмитрий Иванович Хвостов в 1804 году. Я его опусов не нашел.

Но вторым после Хвостова мастером моностиха является Валерий Брюсов, который написал в 1895 году замечательное стихотворение, которое актуально и сейчас (прямо одной строчкой без знаков препинания с точкой в конце стихотворения):

О закрой свои бледные ноги.

В наше время этот жанр поэзии развивает Владимир Вишневский, вот например один из его стихов:

Не смейте жизнью рисковать при мне!

Ну и некоторые другие его стихотворения (одной строчкой):

  1. Улучшится погода, нам же хуже
  2. Соври хоть раз - скажи, что я твой друг
  3. Здесь нестабильно даже ухудшенье
  4. Как жаль мне женщин, бросивших меня
  5. Хочу быть Вам полезен как мужчина!
  6. О, что пришло мне в голову на пляже!
  7. А с нею мы, бывало, даже в шашки
  8. Да, не на ком тут глазу отдохнуть
  9. Давненько не прикуривал у дам!
  10. Для вас не жаль и брокерского места!
 

От «это нормально» до «всё кончено». Переводчик Google переводит пение на монгольском, и это просто ААААААА!


Русскоязычные пользователи Google-переводчика обнаружили особенность в программе, которая уже стала мемом. Транслятор воспринимает набранный кириллицей беспорядочный текст как понятные слова, если попытаться перевести их с монгольского. Это происходит и с другими языками в программе, но пользователи считают, что Google научился переводить монгольское горловое пение. Или пытается нам что-то сказать.

http://medialeaks.ru/2610sts-aaaaaaaaaaaaa/

Google-переводчик переводит пение на монгольском, и это ААА!
Google-переводчик переводит пение на монгольском, и это ААА!
  • 2017.10.26
  • Столик Стригл
  • medialeaks.ru
Русскоязычные пользователи Google-переводчика обнаружили особенность в программе, которая уже стала мемом. Транслятор воспринимает набранный кириллицей беспорядочный текст как понятные слова, если попытаться перевести их с монгольского. Это происходит и с другими языками в программе, но пользователи считают, что Google научился переводить...
 

Босфор


 

10mb компьютер за $5,995 в 1977 году.


 

Агата Кристи


 
Sergey Golubev:

Босфор



афигенно, берюзовая вода.

мечта поехать на карибское море или куда-то где есть такая вода. 

капец ка хочу....

аж вижу себя:

я валяюсь на горячем песке, а жена с дочкой бегают по берегу, купаются, хохочат и веселятся.

ЗЫ. и рядом сумка холодильник с ледяным пивом и несколько видов экзотических закусок для меня :)

и бонусом еще хотелка, жена снова с пузиком (беремчатая) :)

Дааааа.

Короче я арбайтен ушел..... :(

 
Sergey Golubev:

...

В наше время этот жанр поэзии развивает Владимир Вишневский, вот например один из его стихов:

Не смейте жизнью рисковать при мне!

Ну и некоторые другие его стихотворения (одной строчкой):

  1. Улучшится погода, нам же хуже
  2. Соври хоть раз - скажи, что я твой друг
  3. Здесь нестабильно даже ухудшенье
  4. Как жаль мне женщин, бросивших меня
  5. Хочу быть Вам полезен как мужчина!
  6. О, что пришло мне в голову на пляже!
  7. А с нею мы, бывало, даже в шашки
  8. Да, не на ком тут глазу отдохнуть
  9. Давненько не прикуривал у дам!
  10. Для вас не жаль и брокерского места!
А мне почему-то запомнилась такая его строка: " О как внезапно кончился диван.")
 
 

Туман утром, предзимье:

Туман утром, предзимье

 
Vladimir Gribachev:

афигенно, берюзовая вода.

мечта поехать на карибское море или куда-то где есть такая вода. 

Зачем настолько далеко? В Эгейском море как раз такая, как на картинке. Во многих местах при этом идеально чистая, видно дно на глубине в 20м.

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