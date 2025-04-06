Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 10

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Кто не читает объявления на подъезде ...

Кто не читает объявления на подъезде

 
Vladimir Karputov:

Кто не читает объявления на подъезде ...



Читает, но плюет на всех... Причем тупой, так как не приходит в голову, что ВСЕ могут плюнуть на него.

 
СанСаныч Фоменко:

Читает, но плюет на всех... Причем тупой, так как не приходит в голову, что ВСЕ могут плюнуть на него.

 Может человек приехал из другого города, ночью, и поставил машину, причем возможно, не возле своего дома. 

 

Такого не увидишь каждый день. Шлифовка рельс


 
Конечно не увидишь. Зачем каждый день шлифовать рельсы?
 

Летят гуси


 

 Когда есть цель


 

Никогда не пугайте котов - они могут не вылезти из под шкафа

Что может испуганный кот

 

Не теряй время! Скушай кексик!

Не теряй время! Скушай кексик!

 

 


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