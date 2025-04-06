Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 10
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Кто не читает объявления на подъезде ...
Кто не читает объявления на подъезде ...
Читает, но плюет на всех... Причем тупой, так как не приходит в голову, что ВСЕ могут плюнуть на него.
Читает, но плюет на всех... Причем тупой, так как не приходит в голову, что ВСЕ могут плюнуть на него.
Может человек приехал из другого города, ночью, и поставил машину, причем возможно, не возле своего дома.
Такого не увидишь каждый день. Шлифовка рельс
Летят гуси
Никогда не пугайте котов - они могут не вылезти из под шкафа
Не теряй время! Скушай кексик!