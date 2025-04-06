Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 29
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Осень
Так вот - что такое плюшка и что такое ватрушка.
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Плюшка (из википедии) -
Плю́шка (также кори́чная булочка, коричная плюшка) — сладкая сдобная булочка, скрученная бантиком.
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Ватрушка (тоже из википедии) -
Ватру́шка - круглые, открытые сверху и защипанные только с краёв лепешки с наполнителем.
Плюшки.. ватрушки.. - эти слова у всех на слуху.
Но один раз меня попросили купить панини, и я конкретно завис. А когда понял, что все вокруг (включая студентов двух вузов и одного колледжа рядом с моим домом) знают панини и чиабатта, то решил узнать - что это такое.
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Панини (из википедии) -
Панини (более правильный вариант - панино) — итальянский аналог блюда, больше известного в России как горячий бутерброд. Дословно с итальянского языка панини переводится как «небольшая булочка».
Отличие от традиционного бутерброда заключается в том, что панини должен быть закрытым хлебом с двух сторон, а от традиционного английского сэндвича — в том, что при приготовлении панини должна использоваться чиабатта — итальянский белый хлеб, изготовляемый из пшеничной муки и дрожжей
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Тут, как говорила моя бабушка: "Это тебе не хухры-мухры, а рёх рёхом"
Восход солнца на Карибах
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Котик: