Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 29

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Осень

Осень

 
  • "Я иду в магазин, тебе что-нибудь купить?"
  • "Купи плюшку"
  • "А что это такое?"
  • "Это такая завитушка. Нет, лучше ватрушку."
  • "А это что?"

Так вот - что такое плюшка и что такое ватрушка.

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Плюшка (из википедии) - 

Плю́шка (также кори́чная булочка, коричная плюшка) — сладкая сдобная булочка, скрученная бантиком.

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Ватрушка (тоже из википедии) - 

Ватру́шка - круглые, открытые сверху и защипанные только с краёв лепешки с наполнителем.


 

Плюшки.. ватрушки.. - эти слова у всех на слуху.
Но один раз меня попросили купить панини, и я конкретно завис. А когда понял, что все вокруг (включая студентов двух вузов и одного колледжа рядом с моим домом) знают панини и чиабатта, то решил узнать - что это такое.

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Панини (из википедии) - 

Панини (более правильный вариант - панино) — итальянский аналог блюда, больше известного в России как горячий бутерброд. Дословно с итальянского языка панини переводится как «небольшая булочка».

Отличие от традиционного бутерброда заключается в том, что панини должен быть закрытым хлебом с двух сторон, а от традиционного английского сэндвича — в том, что при приготовлении панини должна использоваться чиабатта — итальянский белый хлеб, изготовляемый из пшеничной муки и дрожжей

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Тут, как говорила моя бабушка: "Это тебе не хухры-мухры, а рёх рёхом"

 

Восход солнца на Карибах


 

Осенний дождь

 

Библиотека в Катаре



 

Восход в Швейцарских Альпах

 

Туман:

Туман

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