Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 166
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Подходит тут ко мне мужичок невзрачный:
— Вот...
— Что вот?
— Фонарик.
— Я вижу, что фонарик, и что?
— Не работает.
— А я тут при чём?
— Вы машинист?
— Машинист...
— Вооот. Заберите свой фонарь и верните мне деньги!
— Кхм... Простите, а на каком основании?
— Ну вы же машинист...
— И что?
— Как что? У вас в вагоне торгуют всякой мелочью...
— А я с какого бока?
— Вот я купил фонарик. На мой вопрос о гарантии продавец ответил, что он работает по лицензии Московского Метрополитена, и если товар некачественный, то в течение двух недель его можно вернуть и получить деньги, обратившись к любому машинисту поезда, на линии, где товар был куплен.
Я в шоке!
Радость это:
Рецепт счастья:
1. Захотел поесть - поешь
2. Захотел поспать - поспи
:)
Billkin - Таиланд -
Инструкция ... для дивана:
Думаю, что эта история не затронет ни чьих интересов и не встанет под запрет.
Бей врага его же оружием!
В начале 20-го века американский химик Герберт Доу изобрел новый способ добычи брома электролизом, что позволило добывать и продавать бром по цене 36 центов за фунт. Это не понравилось немецким индустриалистам, которые на тот момент являлись монополистами по производстве брома, продавая его по цене 49 центов за фунт. Желая обанкротить конкурента, немцы начали демпинговать продажу брома в США по убыточной для себя цене в 15 центов за фунт, зная что долго конкурировать по такой цене Доу не сможет. Доу же, не будь дурак, начал через посредников скупать демпингованый немецкий бром в Америке, переупаковывать его, переправлять пароходами обратно в Германию, и уже там продавать по цене 27 центов за фунт. Немцы недоумевали — откуда в Германии появился дешевый бром, и кто скупает весь их товар в Америке — не осознавая, что их в сущности бьют их же оружием. Они понизили американские цены на бром до 10 центов за фунт, что благодаря тактике Доу лишь привело к дальнейшему падению цен на бром в Германии. К тому времени как фокус раскрылся, Доу не только выдержал демпинг цен в Америке, разбогатев при этом на разнице цен, но и сумел захватить у немцев их собственный рынок сбыта брома.
НУ НИ КРАСАВЕЦ ЛИ? :)
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Бывают грустные истории)))
Я никому не должен и никому не верю... ./