Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 160

Новый комментарий
 
Еще раз, просьба ко всем -
Sergey Golubev #:

...

Поэтому, большая просьба - не "цеплять" пользователей.
Потому что: что для нас шутка, то для другого человека "не шутка".

 
Vladimir Karputov #:

А как сушить бельё, если всё время влажная (очень влажная) погода?

Покупать стиралку с отжимом на 1000 об/ мин-1
 

ДТП - не повод унывать!

 

Защита ёлки от котиков:

 

 

Светлана Рерих - Ладошки (Official Video) 1997


 

.


 

Шиновик


 

    "Не ходите дети в Африку гулять" ....   : -)         Опять Eddy Kenzo , свыше 7 млн . просмотров !!! 

 

Котики и Новогодние праздники:


 

Новую породу котов вывели. Показали в Вестях - QR - кот.)


1...153154155156157158159160161162163164165166167...189
Новый комментарий