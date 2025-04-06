Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 160
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Поэтому, большая просьба - не "цеплять" пользователей.
Потому что: что для нас шутка, то для другого человека "не шутка".
А как сушить бельё, если всё время влажная (очень влажная) погода?
ДТП - не повод унывать!
Защита ёлки от котиков:
Светлана Рерих - Ладошки (Official Video) 1997
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Шиновик
"Не ходите дети в Африку гулять" .... : -) Опять Eddy Kenzo , свыше 7 млн . просмотров !!!
Котики и Новогодние праздники:
Новую породу котов вывели. Показали в Вестях - QR - кот.)