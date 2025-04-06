Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 150

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Белые снежинки на черном вороньем крыле.

 
Vladimir Karputov #:

Белые снежинки на черном вороньем крыле.

Это "интересное" или "юмор"?
 
Sergey Gridnev #:
Это "интересное" или "юмор"?

это снежинки...

[Удален]  
Iurii Tokman #:

это снежинки...

Я подумал перхоть
 
Vladimir Baskakov #:
Я подумал перхоть

Не, не ... Нужно кликнуть на картинку и увеличить. Будет хорошо видно, что это снежинка.

 

   Это "намёк" на фрактальную структуру рынка .

 
(Игорь Иртеньев.)

Женщины носят чулки и колготки,
И равнодушны к вопросам культуры.
Двадцать процентов из них - идиотки,
Тридцать процентов - набитые дуры.
Сорок процентов из них психопатки,
В сумме нам это дает девяносто.
Десять процентов имеем в остатке,
Да и из этих-то выбрать не просто.

Тамара Панферова. @Oтвет (Oтвет) Иртеньеву

Носят мужчины усы и бородки,
И обсуждают проблемы любые.
Двадцать процентов из них - голубые.
Сорок процентов - любители водки.
Тридцать процентов из них - импотенты,
У десяти - с головой не в порядке.
В сумме нам это дает сто процентов,
И ничего не имеем в остатке.

Эрнст. Ответ Иртеньеву и Панферовой*

Сорок процентов из тех, что в колготках
Неравнодушны к любителям водки.
Любят порой голубых психопатки,
Правда у них с головой не в порядке.
Дуры всегда импотентов жалели
А идиоток придурки хотели.
В сумме, конечно же, нас - сто процентов:
Дур, идиоток, козлов, импотентов...**
 
Vladimir Karputov #:

Не, не ... Нужно кликнуть на картинку и увеличить. Будет хорошо видно, что это снежинка.

Интересно, как фотографу удалось живую ворону так близко сфотографировать.... а может не живую)

 
VVT #:

Интересно, как фотографу удалось живую ворону так близко сфотографировать.... а может не живую)

Фотограф рядом летал. Сюжет понравился.

 

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