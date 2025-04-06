Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 150
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Белые снежинки на черном вороньем крыле.
Белые снежинки на черном вороньем крыле.
Это "интересное" или "юмор"?
это снежинки...
это снежинки...
Я подумал перхоть
Не, не ... Нужно кликнуть на картинку и увеличить. Будет хорошо видно, что это снежинка.
Это "намёк" на фрактальную структуру рынка .
Не, не ... Нужно кликнуть на картинку и увеличить. Будет хорошо видно, что это снежинка.
Интересно, как фотографу удалось живую ворону так близко сфотографировать.... а может не живую)
Интересно, как фотографу удалось живую ворону так близко сфотографировать.... а может не живую)
Фотограф рядом летал. Сюжет понравился.
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