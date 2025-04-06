Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 86
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Про Володю:
Там в песне не про Володю. Там она о себе. А точнее - о своей записке какому-то Володе.
Про то, что она в школьные годы влюбилась(?) в него и в пятом классе тайно написала ему:
"Володя, Володя - не верь погоде.
Не верь туманам и дождям.
Володя, Володя - дожди проходят.
И снова солнце улыбнется нам. "
Основной акцент песни - на этих, способных "снести мозг", фразах записки. Их она повторяет там много-много раз.
О том, кому предназначались эти слова - в песне мельком.
Реакция того какого-то Володи на эту записку - неизвестна
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Пожелаю тебе удачи!
Пожелаю тебе удачи!
Стало оч. актуально.
Поет для нас,