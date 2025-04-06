Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 86

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Как правильно открывать пиво


 

Бесплатная выпивка


 
Alexey Volchanskiy:

Бесплатная выпивка


))))
 
Vladimir Karputov:

Про Володю:

Там в песне не про Володю. Там она о себе. А точнее - о своей записке какому-то Володе.

Про то, что она в школьные годы влюбилась(?) в него и в пятом классе тайно написала ему:

"Володя, Володя - не верь погоде.

Не верь туманам и дождям.

Володя, Володя - дожди проходят.

И снова солнце улыбнется нам. "


Основной акцент песни - на этих, способных "снести мозг", фразах записки. Их она повторяет там много-много раз.

О том, кому предназначались эти слова - в песне мельком.

Реакция того какого-то Володи на эту записку - неизвестна

 
Alexey Volchanskiy:

Бесплатная выпивка


лосята
 

уу

 
 

Пожелаю тебе удачи!


 
Alexander Ivanov:

Пожелаю тебе удачи!

Стало оч. актуально.


 

Поет для нас, 


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