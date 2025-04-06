Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 149
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В Английской. У носителей языка.
Если вы думаете, что я выкладываю картинки на английском, в русскоязычном разделе. Тогда я руководствуюсь приведенной ниже информацией, которая свидетельствует о том, что английский понятен и желателен в любом разделе форума. Или вы думаете, что комментарии к коду на английском хорошие, а изображения плохие?
В Английской. У носителей языка.
Шутите?
В Английской. У носителей языка.
А программисты не носители английского?
Вас не смущает что Вы пишете в Руссой части форума?
Владимир, а некоторые вредители в "русской" части форума код на английском публикуют - Вы обратите внимание на нарушителей то!
Начни с простого – вымой всю посуду -
Уменьши список будущих задач.
Свои носки, лежащие повсюду,
Сложи в мешок, мешок подальше спрячь.
Толпу бумажек возле монитора
Сожги, свалив в большой железный таз.
Всё нужное тебе – в мобильном на повторе,
А остальное гуглится на раз.
В конце концов - повесь на кухне полку,
Пять лампочек сгоревших замени.
И не ворчи, что в этом мало толку,
Особенно в масштабах всей земли.
Да, нелегко идти к великой цели,
Стремясь повсюду причинять добро,
При этом дважды в день, пять дней в неделю
Шагать пингвином в переход метро.
Желанье доказать чего-то свету
С утра пораньше - малость придуши.
Не приводи в порядок всю планету,
Достаточно квартиры и души.
Начни с простого – вымой всю посуду...
Игорь Бурмистров
Стремясь повсюду причинять добро,
Понравилось)
Консалтерский вариант:
-- Мы нанесём непоправимую пользу вашему бизнесу!
Привет!
Песня о матери и благодарности к ней. Русский друг поет по якутски. Не выучил весь язык, но знает что поет о матери, и интонацию как раз "давит" на отлично!
Ийэ - Мать.
Ийэкээм барахсан - моя любимая мама...
Кюндюгюн миэхэ - самая драгоценная мне...