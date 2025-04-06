Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 149

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Vladimir Karputov #:

В Английской. У носителей языка.

Если вы думаете, что я выкладываю картинки на английском, в русскоязычном разделе. Тогда я руководствуюсь приведенной ниже информацией, которая свидетельствует о том, что английский понятен и желателен в любом разделе форума. Или вы думаете, что комментарии к коду на английском хорошие, а изображения плохие?

Комментарии 
Все комментарии желательно сразу писать на английском языке.

Комментарии для описания класса и реализации его методов должны оформляться в виде трехстрочных блоков. Например:


 
Vladimir Karputov #:

В Английской. У носителей языка.

Шутите?

 
Vladimir Karputov #:

В Английской. У носителей языка.

А программисты не носители английского?

 
https://www.yapfiles.ru/show/2646067/5ad5caacc6c9c0326cbe75b2f5b2b506.mp4.html
орешки
орешки
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Vladimir Karputov #:

Вас не смущает что Вы пишете в Руссой части форума?

Владимир, а некоторые вредители в "русской" части форума код на английском публикуют - Вы обратите внимание на нарушителей то! 
[Удален]  
Dmytryi Nazarchuk #:
Владимир, а некоторые вредители в "русской" части форума код на английском публикуют - Вы обратите внимание на нарушителей то! 
Да, почему не на старославянском
Файлы:
1z2Hs.jpg  181 kb
 

Начни с простого – вымой всю посуду -

Уменьши список будущих задач.

Свои носки, лежащие повсюду,

Сложи в мешок, мешок подальше спрячь.

 

Толпу бумажек возле монитора

Сожги, свалив в большой железный таз.

Всё нужное тебе – в мобильном на повторе,

А остальное гуглится на раз.

 

В конце концов - повесь на кухне полку,

Пять лампочек сгоревших замени.

И не ворчи, что в этом мало толку,

Особенно в масштабах всей земли.

 

Да, нелегко идти к великой цели,

Стремясь повсюду причинять добро,

При этом дважды в день, пять дней в неделю

Шагать пингвином в переход метро.

 

Желанье доказать чего-то свету

С утра пораньше - малость придуши.

Не приводи в порядок всю планету,

Достаточно квартиры и души.

 

Начни с простого – вымой всю посуду...

 

Игорь Бурмистров

 
Vladimir Karputov #:


Стремясь повсюду причинять добро,


Понравилось)

 

Консалтерский вариант:

-- Мы нанесём непоправимую пользу вашему бизнесу!

 

Привет!

Песня о матери и благодарности к ней. Русский друг поет по якутски.  Не выучил весь язык, но знает что поет о матери, и интонацию как раз "давит" на отлично!

Ийэ - Мать.

Ийэкээм барахсан - моя любимая мама...

Кюндюгюн миэхэ - самая драгоценная мне...


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