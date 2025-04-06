Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 60

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Denis Sartakov:

замирает сердце.



Вообще-то рекомендуется за несколько часов до серьезной пьянки немного принять, в организме запускается выработка ферментов для переработки алкоголя, потом будет легче.  Но, конечно, за неделю гораздо веселее ))

 
Alexey Volchanskiy:

Стих явно писался под веществами, но сильно!

Вот это главное , у Высоцкого.  Каждый стих  у него пробивает.  Когда он пишет от имени Зека,  то все зеки считают -   что он сидел,   если пишет стих на военную  тематику,  то все уверенны -  воевал.  

Но когда пишет об алкоголе  - точно также  чувствуется практика и понимание процесса.

 
Yuriy Zaytsev:

Вот это главное , у Высоцкого.  Каждый стих  у него пробивает.  Когда он пишет от имени Зека,  то все зеки считают -   что он сидел,   если пишет стих на военную  тематику,  то все уверенны -  воевал.  

Но когда пишет об алкоголе  - точно также  чувствуется практика и понимание процесса.

Он был, оказывается, и астронавтом:

В далёком созвездии Тау Кита
Всё стало для нас непонятно.
Сигнал посылаем: "Вы что это там?" 
А нас посылают обратно.

На Тау Ките
Живут в красоте,
Живут, между прочим, по-разному 
Товарищи наши по разуму.

Вот, двигаясь по световому лучу
Без помощи, но при посредстве,
Я к Тау Кита этой самой лечу,
Чтоб с ей разобраться на месте.

На Тау Кита
Чегой-то не так:
Там таукитайская братия
Свихнулась, по нашим понятиям.

Покамест я в анабиозе лежу,
Те таукитяне буянят.
Все реже я с ними на связь выхожу —
Уж очень они хулиганят.

У таукитов
В алфавите слов 
Не много, и строй — буржуазный,
И юмор у них — безобразный.

Корабль посадил я, как собственный зад,
Слегка покривив отражатель.
Я крикнул по-таукитянски: "Виват!" —
Что значит по-нашему "Здрасьте!".

У таукитян
Вся внешность — обман, 
Тут с ними нельзя состязаться:
То явятся, то растворятся...

Мне таукитянин — как вам папуас, 
Мне вкратце об них намекнули.
Я крикнул: "Галактике стыдно за вас!" 
В ответ они чем-то мигнули.

На Тау Ките
Условья не те:
Тут нет атмосферы, тут душно, 
Но таукитяне радушны.

В запале я крикнул им: мать вашу, мол!..
Но кибернетический гид мой
Настолько буквально меня перевёл,
Что мне за себя стало стыдно.

Но таукиты,
Такие скоты,
Наверно успели набраться:
То явятся, то растворятся...

"Мы братья по полу, — кричу, — мужики!
Ну что..." Тут мой голос сорвался, 
Я таукитянку схватил за грудки:
"А ну, — говорю, — признавайся!.."

Она мне: "Уйди!" — говорит,
Мол, мы впереди —
Не хочем с мужчинами знаться, 
А будем теперь почковаться!

Не помню, как поднял я свой звездолёт, 
Лечу в настроенье питейном:
Земля ведь ушла лет на триста вперёд,
По гнусной теорье Эйнштейна!

Что если и там,
Как на Тау Кита,
Ужасно повысилось знанье, 
Что если и там — почкованье?! 

1966 

 

Стихи о краткости жизни ЛИ БО

День промелькнет -
Он короток, конечно,

Но и столетье
Улетит в простор.

Когда простерлось небо
В бесконечность?

Десятки тысяч кальп
Прошло с тех пор.

И локоны у феи
Поседели -

То иней времени
Оставил след.

Владыка
Взор остановил на деве -

И хохот слышен
Миллионы лет.

Остановить бы
Шестерых драконов

И привязать их
К дереву Фусан,

Потом, Небесный Ковш
Вином наполнив,

Поить - чтоб каждый
Намертво был пьян.

 

Надо Г. Лепса попросить слегка переделать текст песни "самый лучший день", тоже с комической тематикой, для тех трейдеров, что мартином разгоняют депозит.

Типа 

Самый крупный депозит  заходил вчера
Ночью ехать лень, пробыл до утра
Но пришла пора и собрался в путь
"Ну и ладно, будь!".

 

Иду сегодня вечером и вижу: катаются ребятишки с горки. Вместо санок сейчас таки плоские тазики, что-то вроде круглых щитов рыцарских :) . Ну то есть почти все на таких щитах, а трое достали где-то огромный кусок линолеума (с вижу ковёр-самолёт, не иначе), заворачивают передок этого линолеума и втроем скатываются с горки на этом линолеуме. Причём скорость и дальность поездки у этих троих даже больше, чем на круглых щитах.

 
Vladimir Karputov:

Иду сегодня вечером и вижу: катаются ребятишки с горки. Вместо санок сейчас таки плоские тазики, что-то вроде круглых щитов рыцарских :) . Ну то есть почти все на таких щитах, а трое достали где-то огромный кусок линолеума (с вижу ковёр-самолёт, не иначе), заворачивают передок этого линолеума и втроем скатываются с горки на этом линолеуме. Причём скорость и дальность поездки у этих троих даже больше, чем на круглых щитах.


Тазики очень давно, мы еще на тонкой фанере катались, тоже нос немного удавалось задрать

 

Три яблока изменили наш мир: первым соблазнили Еву, второе разбудило Ньютона, а третье попалось на глаза Стиву Джобсу.

 

Полет Санта Клауса (над Алабамой), заснятый пользователем твиттера - 

 
Victor Ziborov:

Три яблока изменили наш мир: первым соблазнили Еву, второе разбудило Ньютона, а третье попалось на глаза Стиву Джобсу.


Яркий пример подтасовки фактов, гиперболизации или просто репост непроверенной информации из достоверных секретных источников.

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