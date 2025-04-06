Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 60
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замирает сердце.
Вообще-то рекомендуется за несколько часов до серьезной пьянки немного принять, в организме запускается выработка ферментов для переработки алкоголя, потом будет легче. Но, конечно, за неделю гораздо веселее ))
Стих явно писался под веществами, но сильно!
Вот это главное , у Высоцкого. Каждый стих у него пробивает. Когда он пишет от имени Зека, то все зеки считают - что он сидел, если пишет стих на военную тематику, то все уверенны - воевал.
Но когда пишет об алкоголе - точно также чувствуется практика и понимание процесса.
Вот это главное , у Высоцкого. Каждый стих у него пробивает. Когда он пишет от имени Зека, то все зеки считают - что он сидел, если пишет стих на военную тематику, то все уверенны - воевал.
Но когда пишет об алкоголе - точно также чувствуется практика и понимание процесса.
Он был, оказывается, и астронавтом:
В далёком созвездии Тау Кита
Всё стало для нас непонятно.
Сигнал посылаем: "Вы что это там?"
А нас посылают обратно.
На Тау Ките
Живут в красоте,
Живут, между прочим, по-разному
Товарищи наши по разуму.
Вот, двигаясь по световому лучу
Без помощи, но при посредстве,
Я к Тау Кита этой самой лечу,
Чтоб с ей разобраться на месте.
На Тау Кита
Чегой-то не так:
Там таукитайская братия
Свихнулась, по нашим понятиям.
Покамест я в анабиозе лежу,
Те таукитяне буянят.
Все реже я с ними на связь выхожу —
Уж очень они хулиганят.
У таукитов
В алфавите слов
Не много, и строй — буржуазный,
И юмор у них — безобразный.
Корабль посадил я, как собственный зад,
Слегка покривив отражатель.
Я крикнул по-таукитянски: "Виват!" —
Что значит по-нашему "Здрасьте!".
У таукитян
Вся внешность — обман,
Тут с ними нельзя состязаться:
То явятся, то растворятся...
Мне таукитянин — как вам папуас,
Мне вкратце об них намекнули.
Я крикнул: "Галактике стыдно за вас!"
В ответ они чем-то мигнули.
На Тау Ките
Условья не те:
Тут нет атмосферы, тут душно,
Но таукитяне радушны.
В запале я крикнул им: мать вашу, мол!..
Но кибернетический гид мой
Настолько буквально меня перевёл,
Что мне за себя стало стыдно.
Но таукиты,
Такие скоты,
Наверно успели набраться:
То явятся, то растворятся...
"Мы братья по полу, — кричу, — мужики!
Ну что..." Тут мой голос сорвался,
Я таукитянку схватил за грудки:
"А ну, — говорю, — признавайся!.."
Она мне: "Уйди!" — говорит,
Мол, мы впереди —
Не хочем с мужчинами знаться,
А будем теперь почковаться!
Не помню, как поднял я свой звездолёт,
Лечу в настроенье питейном:
Земля ведь ушла лет на триста вперёд,
По гнусной теорье Эйнштейна!
Что если и там,
Как на Тау Кита,
Ужасно повысилось знанье,
Что если и там — почкованье?!
1966
Источник: http://vysotskiy.lit-info.ru/vysotskiy/stihi/142.htm
Стихи о краткости жизни ЛИ БО
День промелькнет -
Он короток, конечно,
Но и столетье
Улетит в простор.
Когда простерлось небо
В бесконечность?
Десятки тысяч кальп
Прошло с тех пор.
И локоны у феи
Поседели -
То иней времени
Оставил след.
Владыка
Взор остановил на деве -
И хохот слышен
Миллионы лет.
Остановить бы
Шестерых драконов
И привязать их
К дереву Фусан,
Потом, Небесный Ковш
Вином наполнив,
Поить - чтоб каждый
Намертво был пьян.
Надо Г. Лепса попросить слегка переделать текст песни "самый лучший день", тоже с комической тематикой, для тех трейдеров, что мартином разгоняют депозит.
Типа
Самый крупный депозит заходил вчера
Ночью ехать лень, пробыл до утра
Но пришла пора и собрался в путь
"Ну и ладно, будь!".
Иду сегодня вечером и вижу: катаются ребятишки с горки. Вместо санок сейчас таки плоские тазики, что-то вроде круглых щитов рыцарских :) . Ну то есть почти все на таких щитах, а трое достали где-то огромный кусок линолеума (с вижу ковёр-самолёт, не иначе), заворачивают передок этого линолеума и втроем скатываются с горки на этом линолеуме. Причём скорость и дальность поездки у этих троих даже больше, чем на круглых щитах.
Иду сегодня вечером и вижу: катаются ребятишки с горки. Вместо санок сейчас таки плоские тазики, что-то вроде круглых щитов рыцарских :) . Ну то есть почти все на таких щитах, а трое достали где-то огромный кусок линолеума (с вижу ковёр-самолёт, не иначе), заворачивают передок этого линолеума и втроем скатываются с горки на этом линолеуме. Причём скорость и дальность поездки у этих троих даже больше, чем на круглых щитах.
Тазики очень давно, мы еще на тонкой фанере катались, тоже нос немного удавалось задрать
Три яблока изменили наш мир: первым соблазнили Еву, второе разбудило Ньютона, а третье попалось на глаза Стиву Джобсу.
Полет Санта Клауса (над Алабамой), заснятый пользователем твиттера -
Три яблока изменили наш мир: первым соблазнили Еву, второе разбудило Ньютона, а третье попалось на глаза Стиву Джобсу.
Яркий пример подтасовки фактов, гиперболизации или просто репост непроверенной информации из достоверных секретных источников.