Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 51

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Верим, надеемся, ждем ...

Верим, надеемся ждем Зиму

 

Как сегодня радостно поздоровался немецкий пользователь в англ части - 

Hallo zusammen

и дальше по немецки текст на три абзаца.

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И вам привет тоже.
Гутен морген всем!

 

Навеяло - 

Собачье сердце - в пользу детей Германии


 
Sergey Golubev:

Как сегодня радостно поздоровался немецкий пользователь в англ части - 

и дальше по немецки текст на три абзаца.

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И вам привет тоже.
Гутен морген всем!


Короче - кто знает немецкий - можете ответить веселому немцу (тут пост).
Он по моему что-то по делу спрашивает.

 

Рождественская ярмарка в городе Мариацелль, Австрия


 

Джейми Уайет, художник из США (в википедии тут).


 

Это же почта!


 

Вот как надо посты делать - 

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Всем привет,

[текст поста]

Спасибо и пардон за мой английский.

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С добрым утром.

 
Покормил голубей на свою голову.
 

Идиллия


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