Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 51
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Верим, надеемся, ждем ...
Как сегодня радостно поздоровался немецкий пользователь в англ части -
Hallo zusammen
и дальше по немецки текст на три абзаца.
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И вам привет тоже.
Гутен морген всем!
Навеяло -
Собачье сердце - в пользу детей Германии
Как сегодня радостно поздоровался немецкий пользователь в англ части -
и дальше по немецки текст на три абзаца.
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И вам привет тоже.
Гутен морген всем!
Короче - кто знает немецкий - можете ответить веселому немцу (тут пост).
Он по моему что-то по делу спрашивает.
Рождественская ярмарка в городе Мариацелль, Австрия
Джейми Уайет, художник из США (в википедии тут).
Это же почта!
Вот как надо посты делать -
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Всем привет,
[текст поста]
Спасибо и пардон за мой английский.
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С добрым утром.
Идиллия