Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 42
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Владимир Румянцев родился в 1957 году и он - художник. Он живёт в Петербурге. Герои его картин - коты, и коты Петербурга (Питерские коты). Почитать о нем можно тут.
Является членом Российского Союза художников и Общества Аквалеристов Санкт-Петербурга. Его работы можно встретить не только в восьми музейных коллекциях России, а также в частных коллекциях Германии, Финляндии, США, Великобритании и Швеции.
Владимир Румянцев родился в 1957 году и он - художник. Он живёт в Петербурге. Герои его картин - коты, и коты Петербурга (Питерские коты). Почитать о нем можно тут.
Является членом Российского Союза художников и Общества Аквалеристов Санкт-Петербурга. Его работы можно встретить не только в восьми музейных коллекциях России, а также в частных коллекциях Германии, Финляндии, США, Великобритании и Швеции.
Питер как-то слабо наблюдается, но кот хорош ))
Питер как-то слабо наблюдается, но кот хорош ))
Там если по ссылке в моем посте пройдете - там много котов, и все про Питер. И фото самого художника.
Записано со слов ребенка (записано давно, по памяти) ... когда ребенок рассуждал о том, что ночью надо спать (уговаривал себя спать).
Речь там была длинная ... зевнул - продолжил ... опять зевнул ...
Я запомнил (и записал) только небольшой отрывок речи.
Сейчас сын уже вырос, и работает ночами (а днем спит), поэтому, когда я показал ему этот отрывок его речи в постели - он даже не среагировал.
А я сильно жалею, что не записал всю его речь тогда, когда он был совсем маленький.
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"... для сусликов есть два варианта вечером - либо уснуть, либо сдохнуть. Вот они и спят крепко. А еще животные делятся на там разные подвиды или типа того.
А пингвины не делятся. Они просто пингвины - жирные и не летают. И тоже крепко спят ночью ..."
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Спокойной ночи.
Там если по ссылке в моем посте пройдете - там много котов, и все про Питер. И фото самого художника.
Ссылка на 3 буквы, не заметил. Картины хороши, некоторые места узнал.
Ссылка на 3 буквы, не заметил. Картины хороши, некоторые места узнал.
Этот художник родом из моего родного города. Не Питер!
А вот такое оформление в Белом Доме (США) на Рождество ... в твиттере критикуют - говорят, что это "зловещие декорации", но может это сфоткано в таком ракурсе ...
А это фото для тех, кто не знает - кто такие суслики
А это фото для тех, кто не знает - кто такие суслики
а может это сурикаты?
Суслик пожирней будет