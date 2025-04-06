Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 61
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Полет Санта Клауса (над Алабамой), заснятый пользователем твиттера -
Хорошо что у нас Дед Мороз не летает.
Хорошо что у нас Дед Мороз не летает.
Еще не вечер ...
Одна из наших харьковских ёлочек....чуть-чуть не поместилась))))
ТРЦ "Французский бульвар"
Принцип Глиняных горшков.
По моему - самый короткий пост-ветка, который я когда-либо встречал в англ части форума.
Ветка называется EA, а текст первого поста - "Бай" и подпись "L'"
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
EA
laccio, 2017.12.25 21:58
Bye
L.
По названию ветки понятно, что он хочет советник (любой), желательно лично для него.
Товарища отправили во фриланс, и я думаю, что описание там у него будет еще короче.
-------------------
С добрым утром.
Одна из наших харьковских ёлочек....чуть-чуть не поместилась))))
ТРЦ "Французский бульвар"
Книжный магазин в Токио
С добрым утром
Книжный магазин в Токио
У меня дома больше книг. (а диванов меньше).
Очень грустный стишок-песенка, я чуть не расплакался ...
(автор - Валентин Цехмистер)
Посадили хомячка в клеточку,
В ней подушечка и опилочки,
Только нет у хомячка девочки,
Но есть кормушечка и поилочка.
Очень грустно хомячку жить без подружечки,
Очень грустно хомячку да без милочки
И не радует его ни подушечка,
Ни кормушечка, ни поилочка.
Подарили хомячочку подружечку,
Очень беленькую и пушистенькую.
А подружечка изгрызла подушечку
И закакала поилочку чистенькую.
Стало жалко хомячку той подушечки,
А особенно-то жалко поилочки,
Темной ноченькой загрыз он подружечку,
Закопал пушистый трупик в опилочки.
А наутро загрустил-запечалился,
По своей пушистой беленькой деточке,
Он кормушечку сломал от отчаянья
И повесился на прутике клеточки.
Что мне это вот напомнило:
Я ОТДАЛ ВСЕ, ЧТО БЫЛО, ТЕБЕ…
Я отдал все, что было, тебе,
Распахнул свою душу, а ты
Натоптала в ней, словно в избе,
И добавила в ней пустоты.
Брошусь с берега в реку глубокую
И прощай, поминай как звала.
Довела ты меня, черноокая,
Довела ты меня, довела.
Я прощал тебе ложь и обман,
Я считал тебя лучше, чем есть.
Я тебе подарил свой талант,
А теперь-то он где — вышел весь.
А когда выпал мне туз пикей,
Я напрасно ждал писем твоих.
Что ж ты, люба-голуба, теперь
У коленей рыдаешь моих?
Брошусь с берега в реку глубокую,
Ох, терпеть больше нет моих сил.
Разлюбил я тебя, черноокую,
Разлюбил я тебя, разлюбил.