Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 61

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Sergey Golubev:

Полет Санта Клауса (над Алабамой), заснятый пользователем твиттера - 


Хорошо что у нас Дед Мороз не летает.

 
Alexandr Murzin:

Хорошо что у нас Дед Мороз не летает.


Еще не вечер ...

 

Одна из наших харьковских ёлочек....чуть-чуть не поместилась))))

ТРЦ "Французский бульвар"


 

Принцип Глиняных горшков.

Принцип Глиняных горшков
Принцип Глиняных горшков
  • 2015.04.10
  • Катерина Лапшина
  • mechtu-v-jizn.ru
Второй группе нужно было сделать просто как можно больше горшков, максимальное количество. Их задача была много горшков сделать, любых, и на качество не обращать внимания. Как вы думаете, какая группа в результате сделала больше качественных горшков? Та, которая работала на качество, или та, которая работала на количество? Но нет! оказалось...
 

По моему - самый короткий пост-ветка, который я когда-либо встречал в англ части форума.

Ветка называется EA, а текст первого поста - "Бай" и подпись "L'"

По названию ветки понятно, что он хочет советник (любой), желательно лично для него.
Товарища отправили во фриланс, и я думаю, что описание там у него будет еще короче.

-------------------

С добрым утром. 

 
Yuliya Vinnitskaya:

Одна из наших харьковских ёлочек....чуть-чуть не поместилась))))

ТРЦ "Французский бульвар"


Красавица!
 

Книжный магазин в Токио

 

С добрым утром

 
Sergey Golubev:

Книжный магазин в Токио


У меня дома больше книг. (а диванов меньше).

 
Sergey Golubev:

Очень грустный стишок-песенка, я чуть не расплакался ... 
(автор - Валентин Цехмистер)

Посадили хомячка в клеточку,
В ней подушечка и опилочки,
Только нет у хомячка девочки,
Но есть кормушечка и поилочка.
Очень грустно хомячку жить без подружечки,
Очень грустно хомячку да без милочки
И не радует его ни подушечка,
Ни кормушечка, ни поилочка.
Подарили хомячочку подружечку,
Очень беленькую и пушистенькую.
А подружечка изгрызла подушечку
И закакала поилочку чистенькую.
Стало жалко хомячку той подушечки,
А особенно-то жалко поилочки,
Темной ноченькой загрыз он подружечку,
Закопал пушистый трупик в опилочки.
А наутро загрустил-запечалился,
По своей пушистой беленькой деточке,
Он кормушечку сломал от отчаянья
И повесился на прутике клеточки.


Что мне это вот напомнило:

Я ОТДАЛ ВСЕ, ЧТО БЫЛО, ТЕБЕ… 

Я отдал все, что было, тебе, 
Распахнул свою душу, а ты 
Натоптала в ней, словно в избе, 
И добавила в ней пустоты. 

Брошусь с берега в реку глубокую 
И прощай, поминай как звала. 
Довела ты меня, черноокая, 
Довела ты меня, довела. 

Я прощал тебе ложь и обман, 
Я считал тебя лучше, чем есть. 
Я тебе подарил свой талант, 
А теперь-то он где — вышел весь.

А когда выпал мне туз пикей, 
Я напрасно ждал писем твоих. 
Что ж ты, люба-голуба, теперь 
У коленей рыдаешь моих?

Брошусь с берега в реку глубокую, 
Ох, терпеть больше нет моих сил. 
Разлюбил я тебя, черноокую, 
Разлюбил я тебя, разлюбил.

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