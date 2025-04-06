Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 11
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А. С. Пушкин Собр. соч. в 10 тт. Т. 2
ЗИМНЕЕ УТРО
Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный —
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!
Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутном небе мгла носилась;
Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела,
И ты печальная сидела —
А нынче... погляди в окно:
***
Тот неловкий момент, когда твоя девушка увидела историю твоего браузера:
Почему желтеют листья?
Тот неловкий момент, когда твоя девушка увидела историю твоего браузера:
Художник Александр Гунин (наш современник)
А тут уже два кота -
А это опять один кот -
Кроме котов - он рисует женщин со скрипкой.
А это он сам -
И немного хулиганства - иллюстратор из Санкт-Петербурга Павел Алексеев, тоже наш современник, и несколько его работ из его серии "Как я продал корову".
...
Туманы не только у нас
Александра Керн - иллюстратор и аниматор из Детройта