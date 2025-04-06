Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 11

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А. С. Пушкин Собр. соч. в 10 тт. Т. 2

ЗИМНЕЕ УТРО


Мороз и солнце; день чудесный!

Еще ты дремлешь, друг прелестный —

Пора, красавица, проснись:

Открой сомкнуты негой взоры

Навстречу северной Авроры,

Звездою севера явись!


Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,

На мутном небе мгла носилась;

Луна, как бледное пятно,

Сквозь тучи мрачные желтела,

И ты печальная сидела —

А нынче... погляди в окно:

***

 

Тот неловкий момент, когда твоя девушка увидела историю твоего браузера:


 

Почему желтеют листья?


 
Alexey Navoykov:

Тот неловкий момент, когда твоя девушка увидела историю твоего браузера:


ладно бы только девушка -  пол беды,   твой  Кот увидел! 
 

Художник Александр Гунин (наш современник)


А тут уже два кота - 



 

А это опять один кот - 


Кроме котов - он рисует женщин со скрипкой.

А это он сам - 


 

И немного хулиганства - иллюстратор из Санкт-Петербурга Павел Алексеев, тоже наш современник, и несколько его работ из его серии "Как я продал корову".




 
Dmitry     Fedoseev:
...


 

Туманы не только у нас

Верблюды в тумане

 

Александра Керн - иллюстратор и аниматор из Детройта



Zandraart
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Art of zandraart. Illustrator & animator from Detroit!!
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