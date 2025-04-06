Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 82

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Vladimir Karputov:

Помогите весне - ешьте снег!


Жёлтый снег не ешьте.

 

Прощай зима, здравствуйте озера на улицах :)


 
Alexandr Saprykin:

Жёлтый снег не ешьте.

Не вкусный ?

 
Alexandr Murzin:

Не вкусный ?

Скажем так: "Не сильно полезный :)".

 
Alexandr Murzin:

Не вкусный ?

Проверьте

 

Говорят, что когда инопланетяне прилетят, то они будут все страшные и очень враждебные.
А вот так они выглядят по мнению художника Тима Заречного.
Они прилетели:

Тим Заречный (Tim Zarechny)

 
Тоже к рынку относится))
 

Ищу активную женщину!

Кратко о себе: 10 гектаров огорода!

***

Гаишник останавливает автомобиль. Опускается окно, водитель заискивающе улыбаясь: "Здравия желаю, товарищ капитан! Вот пожалуйста права, техпаспорт, доверенность, страховочка само собой, все как положено, как надо..." С заднего сиденья детский голос: "Папа, а где козлы?"

***

— Мам!

— Не мамкай.

— Пап!

— Не папкай.

— Хосе Мартинез Де Изабель Гарсия Эктор Вероника Лопез Хуан!

— Этого тоже не делай.

 
Vladimir Tkach:

ha-ha-ha

 
Dmitriy Skub:
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