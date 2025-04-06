Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 82
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Помогите весне - ешьте снег!
Жёлтый снег не ешьте.
Прощай зима, здравствуйте озера на улицах :)
Жёлтый снег не ешьте.
Не вкусный ?
Не вкусный ?
Скажем так: "Не сильно полезный :)".
Не вкусный ?
Проверьте
Говорят, что когда инопланетяне прилетят, то они будут все страшные и очень враждебные.
А вот так они выглядят по мнению художника Тима Заречного.
Они прилетели:
Ищу активную женщину!
Кратко о себе: 10 гектаров огорода!
***
Гаишник останавливает автомобиль. Опускается окно, водитель заискивающе улыбаясь: "Здравия желаю, товарищ капитан! Вот пожалуйста права, техпаспорт, доверенность, страховочка само собой, все как положено, как надо..." С заднего сиденья детский голос: "Папа, а где козлы?"
***
— Мам!
— Не мамкай.
— Пап!
— Не папкай.
— Хосе Мартинез Де Изабель Гарсия Эктор Вероника Лопез Хуан!
— Этого тоже не делай.
ha-ha-ha