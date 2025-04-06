Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 103
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С днем уличного музыканта, ледиез и джентельменез:
Этот кофе подается с облаком сладкой ваты. Пар от чашки поднимается и облако начинает поливать кофе сахаром:
Этот кофе подается с облаком сладкой ваты. Пар от чашки поднимается и облако начинает поливать кофе сахаром:
Маркетинговая бредятина!
Не знал, что во многих европейских странах образование бесплатно даже для иностранцев...
Жаль, что школьная программа не позволяет нормально освоить иностранные языки.
https://zen.yandex.ru/media/lancmanvuz/5-evropeiskih-stran-s-besplatnym-vysshim-obrazovaniem-v-tom-chisle-i-dlia-inostrancev-5ca78c9b7b798f00b376f0ac
естественно
смотря чему учить...
я, например, бесплатно начитался и понял, что писателю такие знания читателей принесут доход.
Этот кофе подается с облаком сладкой ваты. Пар от чашки поднимается и облако начинает поливать кофе сахаром:
Уууу, представляю какое там все сладкое, липкое: ручка у чашки, поднос, блюдце. Протянул руку, что бы чашку взять, и всю руку обкапало. Один раз поднял чашку, поставил, а потом вместе с блюдцем поднимаешь.
Да, это по нашему )
Маркетинговая бредятина!
Уууу, представляю какое там все сладкое, липкое: ручка у чашки, поднос, блюдце. Протянул руку, что бы чашку взять, и всю руку обкапало. Один раз поднял чашку, поставил, а потом вместе с блюдцем поднимаешь.
Вот видео нашёл!
И вот ещё: