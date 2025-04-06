Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 103

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С днем уличного музыканта, ледиез и джентельменез:


 

Этот кофе подается с облаком сладкой ваты. Пар от чашки поднимается и облако начинает поливать кофе сахаром:

Облако сладкой ваты над кофе

 
Vladimir Karputov:

Этот кофе подается с облаком сладкой ваты. Пар от чашки поднимается и облако начинает поливать кофе сахаром:

Маркетинговая бредятина!

 
Aleksey Vyazmikin:

Не знал, что во многих европейских странах образование бесплатно даже для иностранцев...

Жаль, что школьная программа не позволяет нормально освоить иностранные языки.

https://zen.yandex.ru/media/lancmanvuz/5-evropeiskih-stran-s-besplatnym-vysshim-obrazovaniem-v-tom-chisle-i-dlia-inostrancev-5ca78c9b7b798f00b376f0ac

естественно

смотря чему учить...

я, например, бесплатно начитался и понял, что писателю такие знания читателей принесут доход.

 
Vladimir Karputov:

Этот кофе подается с облаком сладкой ваты. Пар от чашки поднимается и облако начинает поливать кофе сахаром:


Уууу, представляю какое там все сладкое, липкое: ручка у чашки, поднос, блюдце. Протянул руку, что бы чашку взять, и всю руку обкапало. Один раз поднял чашку, поставил, а потом вместе с блюдцем поднимаешь.

 
Aleksey Vyazmikin:
Насмешили условия конкурса одного из ДЦ
Дополнительные условия
Компания *** оставляет за собой право:
...
- списать со счёта выданные ранее призовые начисления, а также аннулировать (отменить) все сделки, совершённые с их использованием, без объяснения причин.

Да, это по нашему )

 
Vitaly Muzichenko:

Маркетинговая бредятина!

не забывайте о названии ветки... :-)
Dmitry Fedoseev:

Уууу, представляю какое там все сладкое, липкое: ручка у чашки, поднос, блюдце. Протянул руку, что бы чашку взять, и всю руку обкапало. Один раз поднял чашку, поставил, а потом вместе с блюдцем поднимаешь.

Ну настоящий программист. :-)
 
...а еще этого не хватает, для целостной картины: сладкие липнущие круги на столе от чашки и мухи вьющиеся вокруг этого сахарного облака.
 

Вот видео нашёл!



 

И вот ещё:


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