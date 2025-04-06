Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 165

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Volodymyr Zubov #:

Извините, а что тут не так ?

Что-то не так с телевизором. Или его освятили. Или я давно не видел современные телевизоры (не имею с ~2010г)

 
Edgar Akhmadeev #:

Что-то не так с телевизором. Или его освятили. Или я давно не видел современные телевизоры (не имею с ~2010г)

Сейчас там зачемто подсветка, которую можно отключить, вот мне эта подсветка мешает.

 
Volodymyr Zubov #:

Сейчас там зачемто подсветка, которую можно отключить, вот мне эта подсветка мешает.

Во. Первое, что я сделал с новой материнкой - отключил подсветку. Не хочу, чтобы круглосуточно и круглогодично был "I wish you a merry Christmas and happy New Year!"

 
Я тоже не понимаю, зачем в системнике все эти подсветки и корпус со стеклом ? Они через пол года забьются пылью, даже если регулярно чистить.
 

Нет кофе - нет охоты!

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Наши люди перестали понимать анекдоты. Они думают, что это новости.
 
Petr Baskakov #:
Наши люди перестали понимать анекдоты. Они думают, что это новости.

О! Неужели слово "анекдот" возвращается к первоначальному смыслу? В 19 веке это означало курьёзный случай. Реальный. А в 20м - выдуманная смешная история.

 
Petr Baskakov #:
Наши люди перестали понимать анекдоты. Они думают, что это новости.

Это хорошая новость или плохая?

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Rorschach #:

Это хорошая новость или плохая?

грустная

 

Инструкция ... для дивана:


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