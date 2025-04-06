Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 165
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Извините, а что тут не так ?
Что-то не так с телевизором. Или его освятили. Или я давно не видел современные телевизоры (не имею с ~2010г)
Что-то не так с телевизором. Или его освятили. Или я давно не видел современные телевизоры (не имею с ~2010г)
Сейчас там зачемто подсветка, которую можно отключить, вот мне эта подсветка мешает.
Сейчас там зачемто подсветка, которую можно отключить, вот мне эта подсветка мешает.
Во. Первое, что я сделал с новой материнкой - отключил подсветку. Не хочу, чтобы круглосуточно и круглогодично был "I wish you a merry Christmas and happy New Year!"
Нет кофе - нет охоты!
Наши люди перестали понимать анекдоты. Они думают, что это новости.
О! Неужели слово "анекдот" возвращается к первоначальному смыслу? В 19 веке это означало курьёзный случай. Реальный. А в 20м - выдуманная смешная история.
Наши люди перестали понимать анекдоты. Они думают, что это новости.
Это хорошая новость или плохая?
Это хорошая новость или плохая?
грустная
Инструкция ... для дивана: