Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 68

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А зонтик - против солнечного удара:


 
 

Северокорейцы отправляют на олимпиаду своих артистов

делегацию возглавила звезда женской музыкальной группы Moranbong Хён Сон Воль.


 
Oleg Tsarkov:

Северокорейцы отправляют на олимпиаду своих артистов

делегацию возглавила звезда женской музыкальной группы Moranbong Хён Сон Воль.


Почти спайс-гёл.

 

Почти трейдерский анекдот, во всяком случае про куплю-продажу... 

Один новый русский другому рассказывает. 

— Купил, — говорит, — слона. Слоник такой замечательный, детей на себе катает, на задние ноги встаёт по команде, утром нежно хобот на грудь кладёт — будит, на целый день хорошее настроение. Чудо, а не слон. 

— Я бы тоже купил, — второй отвечает. 

— Так покупай у меня. 

Через неделю встречаются, второй говорит: 

— Слон просто кошмар какой-то. Мебель всю поломал, всю лужайку истоптал, ночью орет, есть постоянно просит, топает, спать мешает. Купи слона обратно. 

— Не, брат, с таким настроением ты слона не продашь.

 

Допустим, женщина выбрала сумочку в магазине ... долго выбирала, и выбрала.
И продавец ей выносит - 


и это тот момент, когда вы можете увидеть плачущих женщин в магазине ("не тот цвет").

 
Sergey Golubev:

Допустим, женщина выбрала сумочку в магазине ... долго выбирала, и выбрала.
И продавец ей выносит - 


и это тот момент, когда вы можете увидеть плачущих женщин в магазине ("не тот цвет").

конечно не тот 

тут между второй и третьей - явно тот цвет который хочется....

 


 

https://2bitcoins.ru/minkomsvyaz-hochet-iskat-majnerov-po-schetam-za-elektrichestvo/

https://www.9111.ru/financial-law/t255199-mayning-bitkoynov-budut-vichislyat-po-schetam-za-elektroenergiyu/?&utm_source=law-instructions&utm_medium=mail780&utm_campaign=readtitle#header_top


Не совсем понимаю какой криминал в майнинге криптовалют и почему за это нужно наказывать. То ли маразм, то ли мракобесие.

Включен у кого то  дома компьютер в режиме 24/7 , и что с того.  И кому какое дело майнит он или нет, это надо преследовать? , за это  надо сажать ?

С такой логикой  тогда надо сажать и преследовать тех кто сдает свои ядра в аренду MQ :-)

Майнинг биткойнов будут вычислять по счетам за электроэнергию
Майнинг биткойнов будут вычислять по счетам за электроэнергию
  • голосов: 1
  • 2018.01.26
  • Народное информационное агентство новостей 9111.ru
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Минкомсвязи разрабатывает систему обнаружения майнеров
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