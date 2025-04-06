Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 68
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А зонтик - против солнечного удара:
Северокорейцы отправляют на олимпиаду своих артистов
делегацию возглавила звезда женской музыкальной группы Moranbong Хён Сон Воль.
Северокорейцы отправляют на олимпиаду своих артистов
делегацию возглавила звезда женской музыкальной группы Moranbong Хён Сон Воль.
Почти спайс-гёл.
Почти трейдерский анекдот, во всяком случае про куплю-продажу...
Один новый русский другому рассказывает.
— Купил, — говорит, — слона. Слоник такой замечательный, детей на себе катает, на задние ноги встаёт по команде, утром нежно хобот на грудь кладёт — будит, на целый день хорошее настроение. Чудо, а не слон.
— Я бы тоже купил, — второй отвечает.
— Так покупай у меня.
Через неделю встречаются, второй говорит:
— Слон просто кошмар какой-то. Мебель всю поломал, всю лужайку истоптал, ночью орет, есть постоянно просит, топает, спать мешает. Купи слона обратно.
— Не, брат, с таким настроением ты слона не продашь.
Допустим, женщина выбрала сумочку в магазине ... долго выбирала, и выбрала.
И продавец ей выносит -
и это тот момент, когда вы можете увидеть плачущих женщин в магазине ("не тот цвет").
Допустим, женщина выбрала сумочку в магазине ... долго выбирала, и выбрала.
И продавец ей выносит -
и это тот момент, когда вы можете увидеть плачущих женщин в магазине ("не тот цвет").
конечно не тот
тут между второй и третьей - явно тот цвет который хочется....
https://2bitcoins.ru/minkomsvyaz-hochet-iskat-majnerov-po-schetam-za-elektrichestvo/
https://www.9111.ru/financial-law/t255199-mayning-bitkoynov-budut-vichislyat-po-schetam-za-elektroenergiyu/?&utm_source=law-instructions&utm_medium=mail780&utm_campaign=readtitle#header_top
Не совсем понимаю какой криминал в майнинге криптовалют и почему за это нужно наказывать. То ли маразм, то ли мракобесие.
Включен у кого то дома компьютер в режиме 24/7 , и что с того. И кому какое дело майнит он или нет, это надо преследовать? , за это надо сажать ?
С такой логикой тогда надо сажать и преследовать тех кто сдает свои ядра в аренду MQ :-)