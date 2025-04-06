Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 167
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Тромбон О_о
Запорожье мечта!
Стимул для поиска формулы рынка.
какие еще диски ))))
просто хорошее видео и музыка
Девиз сталеваров "Наша сила в плавках".
Девиз трейдеров "Наша сила в анализах".Девиз программистов "???"
Девиз сталеваров "Наша сила в плавках".
Девиз трейдеров "Наша сила в анализах".Девиз программистов "???"
В закодировании
Девиз сталеваров "Наша сила в плавках".
Девиз трейдеров "Наша сила в анализах".Девиз программистов "???"