Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 167

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[Удален]  

 Тромбон О_о


 

Запорожье мечта!


 

Стимул для поиска формулы рынка.


 
 
 
шутка

 какие еще диски ))))

 

просто хорошее видео и музыка


 
получил из китая Redmi G24, новая модель по предзаказу, очень понравился, до это вьюсоник, хп, филипс сдавал назад,
 

Девиз сталеваров "Наша сила в плавках".

Девиз трейдеров "Наша сила в анализах".

Девиз программистов "???"
 
Uladzimir Izerski #:

Девиз сталеваров "Наша сила в плавках".

Девиз трейдеров "Наша сила в анализах".

Девиз программистов "???"

В закодировании

 
Uladzimir Izerski #:

Девиз сталеваров "Наша сила в плавках".

Девиз трейдеров "Наша сила в анализах".

Девиз программистов "???"
В граблях багах и велосипедах
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