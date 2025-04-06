Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 105
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Traders Joking
Sergey Golubev, 2019.10.30 06:29
Античный мост Шинкё в Никко Японские горы Япония
Ссылка.
Удивительные станки ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, которые точно стоит увидеть
Не здесь ли снимался "Один дома"?
Кста, похоже.
когда талантливые инженеры работают:
когда талантливые инженеры с чувством юмора
Второй робот классный. Надо вместо собаки завести.
https://www.youtube.com/channel/UCkWbqlDAyJh2n8DN5X6NZyg/videos?view=0&sort=p&flow=grid
Тестовая сборка ZX Spectrum Next
Проект длиться второй год. Более трех тысяч человек вложилось в него на кикстартере, собрав 750тыс фунтов.
Британский фотограф Alex Howitt.
Сколько котов на фото?
Еще пару котов от Алекса -
Ну и последнее от Алекса (британский фотограф Alex Howitt) -
это площадь Святого Марка в Венеции.
Наводнение. Фото появилось на фейсбук странице Алекса вчера, поэтому я думаю, что там и сейчас вода.
А может и эти итальянцы до сих пор там сидят ..
Британский фотограф Alex Howitt.
Сколько котов на фото?
Ни одного. Там только кошки.