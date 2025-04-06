Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 105

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Traders Joking

Sergey Golubev, 2019.10.30 06:29

Античный мост Шинкё в Никко Японские горы Япония

Antique Shinkyo bridge in the Nikko Japanese mountains Japan


Ссылка.

 

Удивительные станки ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, которые точно стоит увидеть


 
Vladimir Karputov:

Не здесь ли снимался "Один дома"?

Кста, похоже.

 
Igor Makanu:

когда талантливые инженеры работают:



когда  талантливые инженеры с чувством юмора


Второй робот классный. Надо вместо собаки завести.

 
залип сейчас на этот канал

https://www.youtube.com/channel/UCkWbqlDAyJh2n8DN5X6NZyg/videos?view=0&sort=p&flow=grid
Data Is Beautiful
Data Is Beautiful
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This channel is my passion project taking us on a fun trip down memory lane together so we can relive the colorful events we all experienced. I am a first-ye...
 

Тестовая сборка ZX Spectrum Next

Проект длиться второй год. Более трех тысяч человек вложилось в него на кикстартере, собрав 750тыс фунтов.


 

Британский фотограф Alex Howitt.

Сколько котов на фото?

Alex Howitt

 

Еще пару котов от Алекса -


 

Ну и последнее от Алекса (британский фотограф Alex Howitt) -
это площадь Святого Марка в Венеции.
Наводнение. Фото появилось на фейсбук странице Алекса вчера, поэтому я думаю, что там и сейчас вода.
А может и эти итальянцы до сих пор там сидят ..

Venice

Piazza San Marco - Wikipedia
Piazza San Marco - Wikipedia
  • en.wikipedia.org
Piazza San Marco Location Coordinates Construction Construction start Piazza San Marco (Italian pronunciation: ; Venetian: Piasa San Marco), often known in English as St Mark's Square, is the principal public square of Venice, Italy, where it is generally known just as la Piazza ("the Square"). All other urban spaces in the city (except the...
 
Sergey Golubev:

Британский фотограф Alex Howitt.

Сколько котов на фото?


Ни одного. Там только кошки.

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