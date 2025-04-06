Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 79
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Демо версия весны закончилась, приобретите лицензию ))) было +12 юг Украины
На Южном Урале тоже снега нападало сегодня ночью.
На Южном Урале тоже снега нападало сегодня ночью.
Кому то не понравилось фото. ОК сделаю другое, без указания места.
В прошлом году в это время садил уже огурцы и помидоры, а теперь так )))
Демо версия весны закончилась )))
P.S. Юг, Причерноморье.
Скоро начнутся новые полеты) Аппарат уже готов)
Стоит посмотреть:
ничешный фильмец
Стоит посмотреть:
что это за музыка у вас ? какой-то детский сад !
вот это да !
что это за музыка у вас ? какой-то детский сад !
вот это да !
Удачи!