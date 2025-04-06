Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 79

Новый комментарий
 
Vladimir Zubov:

Демо версия весны закончилась, приобретите лицензию ))) было +12 юг Украины


На Южном Урале тоже снега нападало сегодня ночью.

[Удален]  
Alexandr Saprykin:

На Южном Урале тоже снега нападало сегодня ночью.

Кому то не понравилось фото. ОК сделаю другое, без указания места.

В прошлом году в это время садил уже огурцы и помидоры, а теперь так )))

Демо версия весны закончилась )))

P.S. Юг, Причерноморье.

[Удален]  

Скоро начнутся новые полеты) Аппарат уже готов)


[Удален]  
 
Vladimir Karputov:

Стоит посмотреть:


ничешный фильмец

 
Vladimir Karputov:

Стоит посмотреть:

Спасибо за фильм! Интересно, как он называется? Хотел бы скачать его в формате avi и показать родственникам.
[Удален]  
 
Vladimir Zubov:

что это за музыка у вас ? какой-то детский сад !

вот это да !


[Удален]  
Denis Sartakov:

что это за музыка у вас ? какой-то детский сад !

вот это да !


Удачи!


[Удален]  
1...727374757677787980818283848586...189
Новый комментарий