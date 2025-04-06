Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 59
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А это интерпретация дегенерации (одна из множества возможных интерпретаций). Но при этом дегенерация не перестаёт быть дегенерацией.Сама же интерпретация может быть как положительной окраски, так и отрицательной, либо нейтральной, при этом неявно указывая на отношение интерпретатора к интерпретируемой им сущности.
Так это ж годами, по всей стране, начиная с СССР с эмигрантских про Америку "Небоскребы небоскребы а я маленький такой то мне страшно то мне грустно то теряю свой покой" (в Калининграде прямо из каждой второй машины гремело в конце 90-х), и заканчивая сейчас радио Шансон и шоу на ТВ, которые идут до сих пор.
Тут уж лучше про хомячка ...
Зря я на ночь вчера этот стих прочитал ... еле уснул ... хомячка жалко ...
Новогодняя ёлка в Харькове:
А это елка в Минске
замирает сердце.
замирает сердце.
Это у них считается шиком (такое элитное) - все из дерева, а внутри книги.
Смотрел их сайт (они там на каком-то пятом или десятом месте в рейтинге "Лучшие домашние библиотеки мира" со ссылкой на их сайт) - он еще не создан ("under construction").
Но позиционируют себя как гестхаус.
Думал, что где-то у нас, а оказалось, что где-то в Америке.
...
Стих явно писался под веществами, но сильно!
Это супер боевая техника -Направление Орла и змеи.