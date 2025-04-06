Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 59

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Олег avtomat:

А это интерпретация дегенерации (одна из множества возможных интерпретаций). Но при этом дегенерация не перестаёт быть дегенерацией.

Сама же интерпретация может быть как положительной окраски, так и отрицательной, либо нейтральной, при этом неявно указывая на отношение интерпретатора к интерпретируемой им сущности.

Так это ж годами, по всей стране, начиная с СССР с эмигрантских про Америку "Небоскребы небоскребы а я маленький такой то мне страшно то мне грустно то теряю свой покой" (в Калининграде прямо из каждой второй машины гремело в конце 90-х), и заканчивая сейчас радио Шансон и шоу на ТВ, которые идут до сих пор.

Тут уж лучше про хомячка ...
Зря я на ночь вчера этот стих прочитал ... еле уснул ... хомячка жалко ...

 


 

Новогодняя ёлка в Харькове:

Новогодняя ёлка в Харькове

 

А это елка в Минске

Елка в Минске

 

замирает сердце.


 
Denis Sartakov:

замирает сердце.



 
... 
Сорок душ посменно воют,
Раскалились добела —
Во как сильно беспокоят
Треугольные дела!
Все почти с ума свихнулись —
Даже кто безумен был, 
И тогда админ Маргулис
ветку с юмором сменил.

Вон он, змей, в окне маячит —
За спиною штепсель прячет, 
Подал знак кому-то — значит
Фельдшер вырвет провода.
И что ж, нам осталось уколоться,
И упасть на дно колодца,
И там пропасть, на дне колодца,
Как в Бермудах, навсегда.

Ну а завтра спросят дети,
Навещая нас с утра:
"Папы, что сказали эти
Кандидаты в доктора?"
Мы откроем нашим чадам
Правду — им не всё равно,
Мы скажем: "Удивительное рядом,
Но оно запрещено!"
 
Sergey Golubev:

Это у них считается шиком (такое элитное) - все из дерева, а внутри книги.

Смотрел их сайт (они там на каком-то пятом или десятом месте в рейтинге "Лучшие домашние библиотеки мира" со ссылкой на их сайт) - он еще не создан ("under construction").
Но позиционируют себя как гестхаус.
Думал, что где-то у нас, а оказалось, что где-то в Америке.

Давно ловлю себя на мысли, что в детстве и юности очень много читал, а сейчас почти нет - книгу заменил интернет.
 
Yuriy Zaytsev:
... 

Стих явно писался под веществами, но сильно!
 
khorosh:



Это супер боевая техника -Направление Орла и змеи.

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