Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 155
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простите, не смог представить отличие свечи от горючего элемента.
вот, например, одна из таких ваз:
Прочитал: "а спичку куда?". Вот и ответил - "в малое отверстие". Далее все правильно.
Как думаете, что это?
Уду? Но ручки зачем? Да и дырки неудобно расположены.
Вообще тема дырявых горшков развита:
Яндекс предложил следующие варианты (жмешь на фото, он подбирает аналоги):
- аквадекор для аквариума
- емкость для хранения лука и чеснока ;)
- аромалампа (вариант такой уже прозвучал)
Дальше пошли фото, у которых малое отверстие для того чтобы подвесить.
Для чего большое - здесь как говорится три варианта, один из них - не знаю ;)
А угадайте это что?
А угадайте это что?
https://muzakkord.ru/udarnye/perkussija/yetnicheskie-udarnye-instrumenty/ibo/latin-percussion-lp1400-mb-udu-drum-mbwata/
яндекс с ходу выдал.
крутая система у них, нейронка небось...
Это не улей случаем?
Неа.
Это не улей случаем?
Скворечник.
Скворечник.
Да! https://www.worthpoint.com/worthopedia/shadowlawn-stoneware-pottery-1727731473
Да! https://www.worthpoint.com/worthopedia/shadowlawn-stoneware-pottery-1727731473
Но я чисто от балды ляпнул. Попал))