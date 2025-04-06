Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 155

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Renat Akhtyamov #:

простите, не смог представить отличие свечи от горючего элемента.

вот, например, одна из таких ваз:


Прочитал: "а спичку куда?". Вот и ответил - "в малое отверстие". Далее все правильно.

 
Vladimir Karputov #:

Как думаете, что это?

Уду? Но ручки зачем? Да и дырки неудобно расположены.

Вообще тема дырявых горшков развита:

1

 

Яндекс предложил следующие варианты (жмешь на фото, он подбирает аналоги):

- аквадекор для аквариума

- емкость для хранения лука и чеснока ;)

- аромалампа (вариант такой уже прозвучал)

Дальше пошли фото, у которых малое отверстие для того чтобы подвесить. 

Для чего большое - здесь как говорится три варианта, один из них - не знаю ;)

 

2

А угадайте это что?

 
Dmitry Fedoseev #:

А угадайте это что?

https://muzakkord.ru/udarnye/perkussija/yetnicheskie-udarnye-instrumenty/ibo/latin-percussion-lp1400-mb-udu-drum-mbwata/

яндекс с ходу выдал.

крутая система у них, нейронка небось...

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Это не улей случаем?
 
Renat Akhtyamov #:
Это не улей случаем?

Неа.

 
Renat Akhtyamov #:
Это не улей случаем?

Скворечник. 

 
Dmitry Fedoseev #:

Скворечник. 

Да! https://www.worthpoint.com/worthopedia/shadowlawn-stoneware-pottery-1727731473

 
Vladimir Karputov #:

Да! https://www.worthpoint.com/worthopedia/shadowlawn-stoneware-pottery-1727731473

Но я чисто от балды ляпнул. Попал))

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