Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 4

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Есть один твиттер аккаунт (не мой, просто нашел), где пользователи из разных стран постят рассветы, закаты, облака и т.д.

Например - 




 

И они знают как все облака называются, по-моему - латынь ...
Метеорологи.
То есть - метеорологи-фотографы.

Наиболее популярны рассветы, закаты и северное сияние (с тех мест, где находишься - город/страна).

Например, тоже в Англии, сегодня утром (город Уолтем, графство Линкольншир, то есть он там живет и сделал фото сегодня утром):


 
Sergey Golubev:

И они знают как все облака называются, по-моему - латынь ...
Метеорологи.
То есть - метеорологи-фотографы.

Наиболее популярны рассветы, закаты и северное сияние (с тех мест, где находишься - город/страна).

Например, тоже в Англии, сегодня утром (город Уолтем, графство Линкольншир, то есть он там живет и сделал фото сегодня утром):

Как всё страшно выглядит, прям как "Гибель Помпеи"

 
Sergey Golubev:

Есть один твиттер аккаунт (не мой, просто нашел), где пользователи из разных стран постят рассветы, закаты, облака и т.д.

Например - 





задал в поисковике "рассветы, закаты, облака фото" -- и получил такую тьму картинок, что за день и даже неделю не пересмотреть.

p.s. реально странное у вас понимание интересного и юмор.

 

глухой удмуртский лес сегодня 7:20 по местному времени )


[Удален]  
 
Andrey F. Zelinsky:

Ваше "под запретом" в названии ветки напомнило такой старый добрый выпуск "Ералаша":


политика и история под запретом

В тему надо бы дописать,  юмор тоже под запретом. 

.. 

Смеяться над политикой   -  запрещено...  Это куда же мы катимся.

Даже в годы СССР,  юмористы смеялись над политикой. 

В 1937,  смеяться было опасно,  посмеялся и 10ка минимум. 

 

Расцвет в городе:

Расцвет в городе

 
Yuriy Zaytsev:

политика и история под запретом

В тему надо бы дописать,  юмор тоже под запретом. 

.. 

Смеяться над политикой   -  запрещено...  Это куда же мы катимся.

Даже в годы СССР,  юмористы смеялись над политикой. 

В 1937,  смеяться было опасно,  посмеялся и 10ка минимум. 


Действительно, надо было уточнить, что запрет касается только внешней политики.  А над внутренней чё ж не посмеяться то...

Правда тогда нужно следить, чтобы человек смеялся только над внутренней политикой конкретно своей страны )  

 
Alexey Navoykov:

Действительно, надо было уточнить, что запрет касается только внешней политики.  А над внутренней чё ж не посмеяться то


Нет. На RU секции форума ЛЮБЫЕ обсуждения политики и истории запрещены. Слишком много здесь "горячих чилийских перцев".


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