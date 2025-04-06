Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 4
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Есть один твиттер аккаунт (не мой, просто нашел), где пользователи из разных стран постят рассветы, закаты, облака и т.д.
Например -
И они знают как все облака называются, по-моему - латынь ...
Метеорологи.
То есть - метеорологи-фотографы.
Наиболее популярны рассветы, закаты и северное сияние (с тех мест, где находишься - город/страна).
Например, тоже в Англии, сегодня утром (город Уолтем, графство Линкольншир, то есть он там живет и сделал фото сегодня утром):
И они знают как все облака называются, по-моему - латынь ...
Метеорологи.
То есть - метеорологи-фотографы.
Наиболее популярны рассветы, закаты и северное сияние (с тех мест, где находишься - город/страна).
Например, тоже в Англии, сегодня утром (город Уолтем, графство Линкольншир, то есть он там живет и сделал фото сегодня утром):
Как всё страшно выглядит, прям как "Гибель Помпеи"
Есть один твиттер аккаунт (не мой, просто нашел), где пользователи из разных стран постят рассветы, закаты, облака и т.д.
Например -
задал в поисковике "рассветы, закаты, облака фото" -- и получил такую тьму картинок, что за день и даже неделю не пересмотреть.
p.s. реально странное у вас понимание интересного и юмор.
глухой удмуртский лес сегодня 7:20 по местному времени )
Ваше "под запретом" в названии ветки напомнило такой старый добрый выпуск "Ералаша":
политика и история под запретом
В тему надо бы дописать, юмор тоже под запретом.
..
Смеяться над политикой - запрещено... Это куда же мы катимся.
Даже в годы СССР, юмористы смеялись над политикой.
В 1937, смеяться было опасно, посмеялся и 10ка минимум.
Расцвет в городе:
политика и история под запретом
В тему надо бы дописать, юмор тоже под запретом.
..
Смеяться над политикой - запрещено... Это куда же мы катимся.
Даже в годы СССР, юмористы смеялись над политикой.
В 1937, смеяться было опасно, посмеялся и 10ка минимум.
Действительно, надо было уточнить, что запрет касается только внешней политики. А над внутренней чё ж не посмеяться то...
Правда тогда нужно следить, чтобы человек смеялся только над внутренней политикой конкретно своей страны )
Действительно, надо было уточнить, что запрет касается только внешней политики. А над внутренней чё ж не посмеяться то
Нет. На RU секции форума ЛЮБЫЕ обсуждения политики и истории запрещены. Слишком много здесь "горячих чилийских перцев".