Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 164
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Даже если варим сталь?
Для стали и картошки - исключение ))
Верится очень легко, если фотографией занимался.
Даже если не занимался, видно, что на летнем фото - широкоугольник, а он "отодвигает".
На первой минуте
.
Анубис существует!
Анубис существует!
Т
только человек недалёкий может такое выложить 😂
Истории из интернета.
Истории из интернета.
Дети, они такие. Не слушатели, а задаватели. Вспомнил древнюю доинтернетовскую историю.
- Мама, а как люди залезают в телевизор?
- Они не залезают. Понимаешь, их снимают в студии на камеру, потом [бла бла бла]
Слушает, открыв рот. Потом:
- Мама, а как они вылезают?
Когда жена сдала на права:
Извините, а что тут не так ?