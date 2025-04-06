Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 164

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Aleksey Nikolayev #:

Даже если варим сталь?

Для стали и картошки - исключение ))

 
Sergey Gridnev #:
Верится очень легко, если фотографией занимался.

Даже если не занимался, видно, что на летнем фото - широкоугольник, а он "отодвигает".

 
Теневые правительства используют мощности всех майнинг ферм для того, чтобы "косынка" не лагала.
 

На первой минуте

.

 

Анубис существует!

[Удален]  
Vladimir Karputov #:

Анубис существует!

Т


только человек недалёкий может такое выложить 😂

 

Истории из интернета.

Забираю сына из детского сада. Уже в машине задаёт вопрос:
- Папа, а почему ты стал позже забирать меня из садика?
- Нет, малыш, я забираю тебя в то же время, просто темнеет на улице раньше.
- Почему?
- Осень наступила, день становится короче.
- Почему?
- Ээээ... Солнце позже восходит и раньше заходит.
- Почему?
- Ну смотри, наша планета движется вокруг Солнца по не совсем круглой траектории, то есть в какой-то момент она дальше, в какой-то ближе к звезде. Плюс ось вращения самой Земли немного наклонена и в какой-то момент на нас попадает меньше солнечного света и световой день становится короче. Понимаешь?
- Ага... И поэтому ты стал меня позже забирать?
(с)
 
Vladimir Karputov #:

Истории из интернета.

Дети, они такие. Не слушатели, а задаватели. Вспомнил древнюю доинтернетовскую историю.

- Мама, а как люди залезают в телевизор?

- Они не залезают. Понимаешь, их снимают в студии на камеру, потом [бла бла бла]

Слушает, открыв рот. Потом:

- Мама, а как они вылезают?

 

Когда жена сдала на права:

 

Извините, а что тут не так ?

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