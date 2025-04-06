Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 14
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М.М. Ботвинник:
Мир навечно разделен на два непримиримых лагеря – шахматистов и нешахматистов.
Юсеры похожие ветки открывают.
Например, зашел англоязычный юсер в рус часть форума, почитал со встроенным переводчиком, и открыл похожую ветку в своей англ части.
И наоборот.
Уже считается нормальным, когда кто-то в англ части спросит что-то на английском, а ему дают ссылку на ветку рус части форума.
И наоборот.
Я думаю, что пройдет какое-то время, и "ассимиляция языковых частей форума" окончательно состоится, и везде будут сходные по смыслу ветки, открытые разными юсерами.
Дальнейшее развитие приведет к тому, что на ветку, открытую кем-то тут - ответит на русском (через переводчик) китаец например ... (по-моему - было уже такое), и тогда будет все равно - открыл ли ветку в англ части на английском, или тут в рус на русском ...
Как сказал/написал тут на чисто русском языке (без знания языка) модератор англоязычной части форума Alain Verleyen : "Извини, что беспокою ... Но все инновации приветствуются, если вы оставили выбор пользователю: использовать их или нет. Кажется, это стало правилом для редактора программного обеспечения (этого сайта), чтобы навязать свою точку зрения. Когда пользователи привыкли в течение многих лет использовать привычный работающий функционал, ..."
Поэтому не надо удивляться, когда на какой-то вопрос в какой-то ветке вам ответит человек, который совсем не знает русского языка (например китаец, или американец, или еще кто-нибудь), и ответит на нормальном русском языке двумя абзацами текста, и даже поспорит с вами по теме дискуссии.
Если короче, то мы идем к такому будущему, когда знания иностранных языков не имеют никакого значения и не играют никакой роли в процессе общения индивидуумов в разных языковых частях форума.
Юсеры похожие ветки открывают.
Например, зашел англоязычный юсер в рус часть форума, почитал со встроенным переводчиком, и открыл похожую ветку в своей англ части.
И наоборот.
Уже считается нормальным, когда кто-то в англ части спросит что-то на английском, а ему дают ссылку на ветку рус части форума.
И наоборот.
Я думаю, что пройдет какое-то время, и "ассимиляция языковых частей форума" окончательно состоится, и везде будут сходные по смыслу ветки, открытые разными юсерами.
Дальнейшее развитие приведет к тому, что на ветку, открытую кем-то тут - ответит на русском (через переводчик) китаец например ... (по-моему - было уже такое), и тогда будет все равно - открыл ли ветку в англ части на английском, или тут в рус на русском ...
Как сказал/написал тут на чисто русском языке (без знания языка) модератор англоязычной части форума Alain Verleyen : "Извини, что беспокою ... Но все инновации приветствуются, если вы оставили выбор пользователю: использовать их или нет. Кажется, это стало правилом для редактора программного обеспечения (этого сайта), чтобы навязать свою точку зрения. Когда пользователи привыкли в течение многих лет использовать привычный работающий функционал, ..."
Поэтому не надо удивляться, когда на какой-то вопрос в какой-то ветке вам ответит человек, который совсем не знает русского языка (например китаец, или американец, или еще кто-нибудь), и ответит на нормальном русском языке двумя абзацами текста, и даже поспорит с вами по теме дискуссии.
Если короче, то мы идем к такому будущему, когда знания иностранных языков не имеют никакого значения и не играют никакой роли в процессе общения индивидуумов в разных языковых частях форума.
Как-то вспомнилось:
Как появились разные языки
После потопа у сыновей Ноя и их жён появилось много детей. Когда они выросли, у них тоже родились дети. Вскоре на Земле снова стало много людей.
В то время люди разговаривали на одном языке. Однажды они собрались вместе и решили начать строительство: «Построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Так они хотели прославить себя, а не Бога.
Итак, люди начали готовить необходимые для строительства материалы. Одни смешивали глину с соломой и делали кирпичи. Другие готовили смолу для скрепления кирпичей. А потом началось строительство.
Люди усердно трудились. Они передавали кирпичи и смолу по цепочке от одного рабочего к другому на самый верх, к каменщикам. Башня становилась всё выше и выше. Люди гордились собой и чувствовали себя очень умными.
Бог всё это видел, и Ему не нравились дела и мысли людей. Чтобы прекратить постройку башни и города, Господь решил смешать языки людей. «Сойдём же и смешаем там языки их, так чтобы один не понимал речи другого», — сказал Господь. Так Он и сделал.
Разные семьи стали говорить на разных языках, и люди не понимали друг друга. Это помешало им работать вместе, и строительство остановилось. Недостроенный город получил название Вавилон, что по-еврейски означает «смешение». Из него люди разошлись жить в разные места, и затем образовались народы со своими языками.
Эту историю ты можешь прочитать в Библии, в книге Бытие, 11 глава, с 1 по 9 стихи.
Спокойной ночи
Вау! Была в моём детстве книга с такой обложкой.....вспомнить бы как называлась...рассказы были.
Французский фотограф и поэт René Maltête
Спокойной ночи
Фотограф Joel Rhodin:
Из википедии -
"Неизвестная" — картина русского художника Ивана Крамского (1837—1887), написанная в 1883 году и являющаяся частью собрания Государственной Третьяковской галереи.
Когда концовка сюжета испортила весь фильм
Из ленты новостей в профиле:
"Математическая мультивалютная торговая система, построенная по принципу нейронной сети и использующая в своей работе несколько тысяч наиболее устойчивых торговых алгоритмов. Прежде чем попасть в общую базу алгоритмов "А2М1", каждый блок условий прошел тестирование на устойчивость с выявлением определенных рыночных зависимостей на этот блок. Созданная таким образом сеть позволяет советнику самостоятельно выбирать наиболее оптимальный вариант реагирования на рыночную ситуацию из нескольких тысяч возможных вариантов включенных в его базу алгоритмов. В случае неудачного входа советник использует уникальную многоуровневую систему усреднений с возрастающим коэффициентом."
И это не просто там фотошоп (картинка в моем посте выше тут). Это работа американского художника-иллюстратора Bill Maye (родился 25 октября 1955 года), который награжден многими призами, в том числе серебряной и золотой медалью Профессионального Сообщества Иллюстраторов (которое основано в 1901 году со штаб-квартирой в Нью Йорке).
То есть, теперь, глядя на какую-то картинку в интернете - думаешь что это просто прикол? Ан нет - шедевр высочайшей пробы извиняюсь.