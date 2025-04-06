Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 66

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Армрестлинг - окончательная безумная победа



 

Надо проверить на паразитов, вирусы, бактерии, грибки, прионы, радиацию, токсины, химикаты,
а может подхватили с порно сайтов.
Я проверю интернет, а вы все остальное.

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С добрым утром

 

Про снег

Снег пошел

 
 

Года два назад в англ части форума была ветка "Привет".
Все посты в этой ветке - это одно слово - Привет (Hello), от разных пользователей.

То есть, кто-то открыл ветку, озаглавил ее Hello (Привет), и в первом посте текстом hello.
Увидели ее поздно - уже когда в ветке пошел второй лист.
Пока думали удалять ветку или нет - а там уже пять листов.

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Ветку удалили.
А мне сейчас жалко - ведь иногда сидишь у компа, один, хочется сказать всем только одно слово - "Привет", а ветки Привет уже нет ...

 

Для водителей:

Тормозной путь

 


 
Vadim Konyaev:



Да у нас много космонавтов.

[Удален]  
 


С добрым утром

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