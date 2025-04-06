Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 66
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Армрестлинг - окончательная безумная победа
Надо проверить на паразитов, вирусы, бактерии, грибки, прионы, радиацию, токсины, химикаты,
а может подхватили с порно сайтов.
Я проверю интернет, а вы все остальное.
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С добрым утром
Про снег
Года два назад в англ части форума была ветка "Привет".
Все посты в этой ветке - это одно слово - Привет (Hello), от разных пользователей.
То есть, кто-то открыл ветку, озаглавил ее Hello (Привет), и в первом посте текстом hello.
Увидели ее поздно - уже когда в ветке пошел второй лист.
Пока думали удалять ветку или нет - а там уже пять листов.
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Ветку удалили.
А мне сейчас жалко - ведь иногда сидишь у компа, один, хочется сказать всем только одно слово - "Привет", а ветки Привет уже нет ...
Для водителей:
Да у нас много космонавтов.
С добрым утром