Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 80

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Интересные факты

Братья Люмьер, официальные основатели всего кинематографа, вообще не верили в будущее этой индустрии. Они считали, что кино – это лишь балаганное развлечение, которое останется в рамках «коротких сценок о жизни», и интерес людей к нему быстро пропадет. Как видим, они очень заблуждались!

В Южной Корее люди едят на камеру, набирая миллионы просмотров на YouTube. Это называет мак-бэнг. Звезды мак-бэнга, например hyuneeEats (у нее больше 400 тыс. подписчиков), зарабатывают по $ 10 тыс. в месяц, просто поедая огромные порции различной пищи — от лапши до бургеров и суши.


 
Vitaly Murlenko:

Интересные факты

Братья Люмьер, официальные основатели всего кинематографа, вообще не верили в будущее этой индустрии. Они считали, что кино – это лишь балаганное развлечение, которое останется в рамках «коротких сценок о жизни», и интерес людей к нему быстро пропадет. Как видим, они очень заблуждались!

В Южной Корее люди едят на камеру, набирая миллионы просмотров на YouTube. Это называет мак-бэнг. Звезды мак-бэнга, например hyuneeEats (у нее больше 400 тыс. подписчиков), зарабатывают по $ 10 тыс. в месяц, просто поедая огромные порции различной пищи — от лапши до бургеров и суши.


да уж, это из той же "оперы" Не тем я занимаюсь в жизни, ох, не тем...)))

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1.jpg  32 kb
 
Alexander Butorin:

да уж, это из той же "оперы" Не тем я занимаюсь в жизни, ох, не тем...)))

))))

43.8 мульта как с куста

квадрат не черный, и в этот раз перечеркнут

оригинально!!!

интересно, а сколько стоит треугольник, например зелёный???

 
Renat Akhtyamov:

))))

43.8 мульта как с куста

квадрат не черный, и в этот раз перечеркнут

оригинально!!!

интересно, а сколько стоит треугольник, например зелёный???

Спасибо за идею - пошёл рисовать зеленый треугольник, возможно равнобедренный, а может и нет. Как думаете какой подороже будет?

 
Alexandr Saprykin:

Спасибо за идею - пошёл рисовать зеленый треугольник, возможно равнобедренный, а может и нет. Как думаете какой подороже будет?

Нарисуйте треугольник вписанный в пирамиду. Такой себе подход: плоское в объём.

 
Alexandr Saprykin:

Спасибо за идею - пошёл рисовать зеленый треугольник, возможно равнобедренный, а может и нет. Как думаете какой подороже будет?

Подороже будет тот, который более непонятен с точки зрения любителей исскуства.

Чем больше придется ломать голову над тем - что Вы хотели изобразить, тем дороже.

Скорее всего так

)

 

Это привычный ассенизатор:


А это ассенизатор водитель которого любит пугать людей (вид на цистерну сзади) :


 

Скоро, уже совсем чуть-чуть осталось:


 


 
Vitaly Murlenko:

Интересные факты

Братья Люмьер, официальные основатели всего кинематографа, вообще не верили в будущее этой индустрии. Они считали, что кино – это лишь балаганное развлечение, которое останется в рамках «коротких сценок о жизни», и интерес людей к нему быстро пропадет. Как видим, они очень заблуждались!

В Южной Корее люди едят на камеру, набирая миллионы просмотров на YouTube. Это называет мак-бэнг. Звезды мак-бэнга, например hyuneeEats (у нее больше 400 тыс. подписчиков), зарабатывают по $ 10 тыс. в месяц, просто поедая огромные порции различной пищи — от лапши до бургеров и суши.


Посмотрел. Девушка лопает, как слон. Впечатляет, но:

1. Её реально жаль, что-то с ней не то

2. После 1 просмотра уже не интересно

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