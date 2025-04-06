Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 80
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Интересные факты
Братья Люмьер, официальные основатели всего кинематографа, вообще не верили в будущее этой индустрии. Они считали, что кино – это лишь балаганное развлечение, которое останется в рамках «коротких сценок о жизни», и интерес людей к нему быстро пропадет. Как видим, они очень заблуждались!
В Южной Корее люди едят на камеру, набирая миллионы просмотров на YouTube. Это называет мак-бэнг. Звезды мак-бэнга, например hyuneeEats (у нее больше 400 тыс. подписчиков), зарабатывают по $ 10 тыс. в месяц, просто поедая огромные порции различной пищи — от лапши до бургеров и суши.
Интересные факты
Братья Люмьер, официальные основатели всего кинематографа, вообще не верили в будущее этой индустрии. Они считали, что кино – это лишь балаганное развлечение, которое останется в рамках «коротких сценок о жизни», и интерес людей к нему быстро пропадет. Как видим, они очень заблуждались!
В Южной Корее люди едят на камеру, набирая миллионы просмотров на YouTube. Это называет мак-бэнг. Звезды мак-бэнга, например hyuneeEats (у нее больше 400 тыс. подписчиков), зарабатывают по $ 10 тыс. в месяц, просто поедая огромные порции различной пищи — от лапши до бургеров и суши.
да уж, это из той же "оперы" Не тем я занимаюсь в жизни, ох, не тем...)))
да уж, это из той же "оперы" Не тем я занимаюсь в жизни, ох, не тем...)))
))))
43.8 мульта как с куста
квадрат не черный, и в этот раз перечеркнут
оригинально!!!
интересно, а сколько стоит треугольник, например зелёный???
))))
43.8 мульта как с куста
квадрат не черный, и в этот раз перечеркнут
оригинально!!!
интересно, а сколько стоит треугольник, например зелёный???
Спасибо за идею - пошёл рисовать зеленый треугольник, возможно равнобедренный, а может и нет. Как думаете какой подороже будет?
Спасибо за идею - пошёл рисовать зеленый треугольник, возможно равнобедренный, а может и нет. Как думаете какой подороже будет?
Нарисуйте треугольник вписанный в пирамиду. Такой себе подход: плоское в объём.
Спасибо за идею - пошёл рисовать зеленый треугольник, возможно равнобедренный, а может и нет. Как думаете какой подороже будет?
Подороже будет тот, который более непонятен с точки зрения любителей исскуства.
Чем больше придется ломать голову над тем - что Вы хотели изобразить, тем дороже.
Скорее всего так
)
Это привычный ассенизатор:
А это ассенизатор водитель которого любит пугать людей (вид на цистерну сзади) :
Скоро, уже совсем чуть-чуть осталось:
Интересные факты
Братья Люмьер, официальные основатели всего кинематографа, вообще не верили в будущее этой индустрии. Они считали, что кино – это лишь балаганное развлечение, которое останется в рамках «коротких сценок о жизни», и интерес людей к нему быстро пропадет. Как видим, они очень заблуждались!
В Южной Корее люди едят на камеру, набирая миллионы просмотров на YouTube. Это называет мак-бэнг. Звезды мак-бэнга, например hyuneeEats (у нее больше 400 тыс. подписчиков), зарабатывают по $ 10 тыс. в месяц, просто поедая огромные порции различной пищи — от лапши до бургеров и суши.
Посмотрел. Девушка лопает, как слон. Впечатляет, но:
1. Её реально жаль, что-то с ней не то
2. После 1 просмотра уже не интересно