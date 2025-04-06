Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 13
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Дождь за окном. Брррр....
Репликтоиды (автор не найден)
Автор не найден -
Биржа (Метатрейдера даже третьего тогда еще не было):
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Traders Joking
Sergey Golubev, 2013.01.05 07:49
Спокойной ночи
Автор не найден -
Женевское озеро (Швейцария)